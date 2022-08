La història (gairebé) centenària de l’Albèniz de Girona

Crònica d’una mort anunciada? Potser sí, tenint en compte la davallada que des de fa uns anys venen patint les sales d’exhibició de cinema, la majoria d’elles transformades en multisales per intentar optimitzar recursos i despeses, i poder perllongar un xic més una agonia inevitable.

En el cas dels cinemes Albèniz de Girona ha coincidit el tancament sobtat amb la jubilació de Josep Maria Pallàs, qui ha estat programador i ànima de l’empresa durant 44 anys. Segurament que el públic haurà de reconèixer a aquest professional la seva dedicació i amor pel setè art, la qual cosa ha fet que fins ara es mantingués l’interès per comptar amb les millors programacions, tot i que evidentment hi havia un límit i tant Pallàs, com a novell beneficiari de tan justa jubilació, com la propietat de l’empresa, han realitzat igualment un esforç titànic quan els números no acabaven de sortir, i sembla que no han pogut suportar ni que fossin uns mesos més fins poder arribar al proper 15 d’abril del 2023, que hagués estat la data de celebració de tot un centenari ininterromput, un cas no gaire vist aquí i arreu.

Fins i tot el conegut periodista radiofònic i de televisió, el gironí Pitu Anaya, ja portava un temps treballant en un gran projecte, en el documental que se sumaria als potencials actes commemoratius de tot un segle d’activitat lúdica a la ciutat de Girona, i per extensió a tota la demarcació, i que dissortadament ja no hi podrà ser, si un «miracle» no redreça la situació actual del tancament produït el darrer dia d’aquest passat mes de juny.

De totes maneres, personatges com l’esmentat Anaya, o com Guillem Terribas, president del Col·lectiu de Crítics de Girona, i possiblement institucions com l’Ajuntament de la ciutat i la Diputació provincial entre d’altres, continuïn posant fil a l’agulla per poder mostrar al públic el proper 15 d’abril, a la Sala Truffaut, un treball que segurament provocarà les més justificades de les nostàlgies entre tanta gent que estima el cinema, i que recorda aquell temps de quan el seguiment del públic, multitudinari i fidel, setmana rere setmana, feu que la plaça de Sant Agustí, també de la Independència, fos més coneguda popularment com la «plaça dels cines».

Rere la forçada desaparició de salons emblemàtics com el Coliseu, el Gran Via, l’Ultònia, el Modern, i anteriorment l’Orient, l’Albèniz intentà sobreviure l’any 1997 a través de la creació al mateix lloc de sempre d’un complex multisales, el que es portava aleshores a tot arreu, a excepció de petites poblacions, com a taula de salvació d’un vaixell, d’una concepció tradicional de l’espectacle conegut com el setè art, el major del món -sense oblidar-nos del circ-, que venia fent aigües des de temps ençà.

El cine arriba a Girona (1897)

Quan ens referim a l’Albèniz estem parlant d’un segle d’història, si fa no fa, mentre que la presència del cinema a Girona es remunta a l’any 1897, un any i mig després d’aquella històrica sessió a càrrec dels germans Lumière del 29 de desembre del 1895, a París.

Des d’aleshores es produirien nombroses aventures, amb un llarg etcètera d’intents i d’ocasions en què gent entusiasta intentà dotar la ciutat de l’Onyar d’unes exhibicions regulars i si podia ésser permanents. Hem comptabilitzat una trentena llarga de salons de cinema al llarg d’aquests 125 anys de vida del cinematògraf a casa nostra, per bé que els primers locals eren provisionals, veritables barraques de fira que s’aixecaven per les Festes de Sant Narcís i que al cap de pocs dies tornaven a desaparèixer.

Els orígens de l’Albèniz

Tot mirant de comentar a grans trets la història de l’Albèniz, tenim la satisfacció de posseir la documentació original generada per a la creació del Teatre-Cinema, de la mà dels tres socis inicials, Eduard Turon Romach, Martín Regàs Catà i Martín Batalla, -a tenir en compte igualment l’aportació de Miquel Ferrer-, essent el primer d’ells el primer gerent-administrador de l’empresa. A través de la documentació ens assabentem que els senyors Turon i Regàs constituirien el 30 de maig del 1922 el capital de 60.000 pessetes per tirar endavant aquell ambiciós projecte. I que posteriorment, el 6 d’octubre del 1922, els tres propietaris enllestirien uns poders i condicions de funcionament. Que una mica més tard, l’1 de gener del 1925, aquells promotors signarien un contracte privat per repartir-se els càrrecs i les tasques a desenvolupar al Teatre.

I ja en un altre ordre de coses, els oficis rebuts del Govern Civil eren constants, com aquell que manava que el personal del local vigilés amb molta cura i prohibís fumar als espectadors. Respecte d’aquesta darrere nota, la trobem ben lògica tant per salut i per evitar molèsties a la gent, com per prevenir incendis, i l’Albèniz ja tindria la desgràcia de viure directament un important sinistre, que es produí al cap de pocs mesos de la inauguració, el març del 1926.

festa amb l’Orfeó Català

La solemne presentació en societat del nou teatre tindria lloc el 15 d’abril del 1923, amb l’actuació central de l’Orfeó Català, dirigit per seu mestre i impulsor Lluís Millet. Des de llavors, fins i tot arribaven de visita aficionats de Barcelona, per poder gaudir d’aquell excel·lent saló amb aforament per a 1.500 persones, tota una novetat a Catalunya. El projecte havia estat redactat per l’arquitecte Enric Catà i Catà, i les obres havien anat a càrrec de la Constructora Montseny. El local fou batejat en memòria del gran músic i compositor de Camprodon, Isaac Albèniz, trencant així amb el costum, al nostre entendre desencertat, de no dedicar aquests centres a persones distingides del món de la música i de l’espectacle en general.

El repartiment de l’aforament va ser el següent: 800 butaques a preferència; 244 de galeria; 350 entrades de general, i 132 de llotja. Pel que fa als preus, durant aquells anys 20, la butaca de platea costava una pesseta; la general, cinquanta cèntims; i les llotges de sis places del primer pis, cinc pessetes. Quant al conjunt musical titular, estava format per coneguts intèrprets locals: Pianista, F. Casellas; violins, F. Puntonet, i J. Jaumandreu; contrabaix, P. Mitjà; i Celo, a més de l’arxiu, T. Sobreques. I la resta dels empleats, ben uniformats i amb la seva corresponent fitxa professional.