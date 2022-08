El seu pare feia com tot si tot allò no l’importés gaire, però ell s’adonava amb quina mal dissimulada devoció mirava els llibres i els papers de l’avi. I sobretot l’herbari. Aquelles fulles i flors, assecades i anotades amb cura, eren venerades com si fossin les relíquies d’un sant miraculós.

Ramon de Bolòs Saderra va néixer el 31 d’agost de 1852 a Olot en el si d’una família de farmacèutics amb personalitats tan reputades com el seu avi Francesc Xavier de Bolòs Germà. Ell va continuar la nissaga i després de completar el batxillerat, va fer la carrera de farmàcia a la Universitat de Barcelona. Una vegada llicenciat, el 1872 va tornar a Olot, on va obrir el seu propi establiment. A més, ben aviat també va posar en marxa l’Herboristería Pirenaica. Cal tenir en compte que en aquells temps encara no havia proliferat la producció industrial de medicaments i els apotecaris seguien preparant les seves fórmules magistrals. Amb la seva herboristeria, Bolòs oferia aquest servei tant a clients particulars com a altres farmacèutics. I és que tothom era sabedor del domini de la botànica que tenia Ramon de Bolòs. De fet, era membre de la Societat Botànica de Barcelona per a l’intercanvi de plantes, una entitat que va tenir molta importància a les darreres dècades del segle XIX. Val a dir que el nostre biografiat havia crescut veient com el seu avi i del seu pare començaven a fer un herbari, que ell va continuar i ampliar fins a crear una col·lecció de més de 6.000 exemplars que ara es conserva a l’Institut Botànic de Barcelona. Ramon de Bolòs es va casar amb Assumpció Vayreda, germana dels famosos Joaquim, Marià i Estanislau. Aquest darrer també era farmacèutic i botànic com el seu cunyat i ambdós van col·laborar en diferents investigacions, que van donar a conèixer al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Tant els Bolòs com els Vayreda eren famílies carlines però Ramon s’acostà al catalanisme i el 1890 militava al Centre Catalanista d’Olot. En canvi, el seu germà Joaquim no abandonà el tradicionalisme ultracatòlic i fou un dels propagandistes carlins més actius de la Garrotxa. El matrimoni Bolòs-Vayreda va tenir dos fills: Antoni i Carles. El menor -que ja fou biografiat en aquest mateix espai el 2012- va fer carrera sacerdotal mentre que el primogènit, nascut el 1889, va assumir el repte de mantenir viva la nissaga de farmacèutics, cosa que va aconseguir amb èxit. Pel que fa a Ramon de Bolòs Saderra, va morir el 2 de febrer de 1914. Aleshores tenia seixanta-un anys.