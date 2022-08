Suaus picors aromàtiques

La primera vegada que vaig menjar espaguetis als Estats Units fora de l’àmbit pròpiament italià no estaven acompanyats de la típica salsa feta amb els extractes dels sucs de carn i verdures (el tradicional gravy) sinó amb el popular xili de Cincinnati, que porta carn mòlta, pasta de tomàquet, nou moscada, canyella, clau, comí, xile en pols, llorer i pebre de Jamaica. Ha passat des d’allò molt de temps: justament el que transcorre des dels darrers dies de Nixon fins avui. Aquell espagueti era en si mateix l’exemple de com no s’ha de coure la pasta. Tou, lliscava a la forquilla i havia perdut la noble naturalesa del blat dur. Abocar-se a la densitat del xili de Cincinnati era igual que fer-ho al tèrbol futur que esperava el president d’Estats Units més mentider de la història, que poc després seria forçat a dimitir.

D’aquelles memorables pastetes es pot rescatar per al record el pebre de Jamaica o allspice que sempre m’ha agradat per les seves característiques aromàtiques. Semblant al pebre negre, encara que amb un gra més gros, rep el nom d’allspice perquè, a més d’aquest gust de clau dominat per l’eugenol, també conté tocs de canyella i nou moscada. És un pebre molt complet, del més complets que hi ha. Tant com es podria dissociar de la pasta italiana, que no la requereix a ella ni al xili de Cincinnati que lliga millor amb els hot dogs.

El pebre, la més imprescindible de totes les espècies, la que conjuga de manera més delicada propietats que tenen a veure amb el conjunt, procedeix de l’arbre tropical piper nigrum, del qual s’obtenen tres varietats: verd, negre i blanc. En el primer cas es tracta de baies recollides abans de madurar i deshidratades. Pel que fa al pebre negre, parlem de les mateixes baies assecades al sol. Les blanques són les que es cullen madures i se sotmeten a un procés de curat perquè perdin la cobertura. El primer, el verd, és fresc i de suau picor. El negre és picant i aromàtic, mentre que el blanc resulta més refinat i té una picor molt concentrada. Amb l’anomenat pebre rosa no paga la pena perdre el temps: simplement no pica. Cosins del negre són l’abans esmentat pebre de Jamaica, que prové de l’arbre pimenta dioica, més aromàtic que el comú i amb una picor suau. L’etíop, amargant. El de Java, més picant que el negre. El de Sichuan, intens en la picor i amb aromes cítrics. El de Tasmània, una mica dolç, molt car. I el llarg, fruit del piper longum, semblant al negre encara que més intens.

Els pebres són un dels dos els eixos fonamentals del picant entre les espècies. L’altre el formen les caienes o bitxos. Procedeixen de dos tipus diferents d’alcaloide: la piperina i la capsaïcina. El tipus de picor és també molt diferent. El primer, el del pebre, és delicat i aromàtic. És immediat, no traspassa la boca, resulta fresc i desapareix de seguida. Mentrestant, el de la capsaïcina triga uns segons, arriba a la gola i roman una bona estona. Aquestes característiques determinen perfectament quin ha de ser l’ús culinari a cadascun dels casos.

Però els pebres, a més d’haver-se distingit en altres èpoques per la seva alta cotització -més que cap altra espècie es van utilitzar com a moneda corrent– no sempre van tenir una finalitat culinària La peripècia a títol pòstum de Ramsès II, que tan bé recrea Jack Turner a Història d’una temptació, sempre m’ha fet somriure. Resulta que el faraó va ser el primer consumidor de pebre del qual se’n té notícia, però no utilitzava les espècies per condimentar els àpats atès que ja no podia gaudir dels plaers de la taula. Era mort quan al seu nas prominent i corb hi van introduir dos grans de pebre, i les seves fosses nasals, com recorda Turner, van assenyalar l’inici d’un dels capítols més destacats de la història de les espècies: el que té a veure amb els embalsamaments destinats a preservar, enmig de subtils fragàncies i aromes, les sagrades restes de les celebritats de l’antiguitat. Gràcies a la investigació es van obtenir les conclusions aromàtiques de l’embalsamament especiat de la mòmia de Ramsès, un cadàver que va haver de patir exhumacions, espolis i reubicacions diverses dècades després de la seva mort.

El pebre, a més de fragància d’ultramar, emet bufades sobrenaturals. Va ser el carburant de les Croades, de la Guerra dels Cent Anys i del Renaixement, em resultaria frustrant viure sense pebre, i hi recorro sovint a la cuina.