Tradició moderna

Integració en el paisatge, ús de materials senzills i de proximitat, parets pintades de blanc, formes hexagonals, xemeneies amb molta presència... Són alguns dels elements que caracteritzaven l’arquitectura moderna que a la dècada de 1950 començaven a introduir a Cadaqués arquitectes com Federico Correa, Alfonso Milá, José Antonio Coderch, Manuel Valls, Lanfranco Bombelli, Peter Harnden... La inspiració en aquests mateixos elements és perfectament identificable en la Casa Cadaqués, dissenyada a la localitat per l’estudi barceloní Arquitectura G (integrat pels arquitectes Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes i Igor Urdampilleta), i que va ser un dels tres habitatges unifamiliars que van rebre una menció especial del jurat dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2022, en la categoria d’arquitectura, perquè segons les seves integrants, les arquitectes Isabela de Rentería (que n’era la presidenta), Monte Nogués i Marta Benedicto, «a partir del cànon d’un habitatge en L, utilitzen diferents estratègies per lligar-se magistralment al lloc: a través de la geometria, del material i de la relació entre l’interior i l’exterior»

Precisament la descripció de l’indret on s’emplaça la casa es el primer que fan els arquitectes en la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis: «La parcel·la de forma rectangular i amb un lleuger pendent està orientada en els seus costats curts de tal manera que permet que la casa s’obri cap a la bona orientació i les vistes». A partir d’aquí, afegeixen sobre l’edificació que «seguint una lògica de geometries hexagonals, la implantació es realitza a través de l’articulació de dos volums connectats entre si. Un de planta més compacta, situat en el vèrtex nord-oest i semienterrat en planta baixa, i un altre de planta longitudinal, que recorre el límit situat a l’est, protegint el jardí de la tramuntana. Aprofitant aquestes condicions, la casa ocupa la part nord i nord-est de la parcel·la i es genera un jardí practicable al sud».

Arnabat, Ayala-Bril, Fuentes i Urdampilleta també donen detalls de la distribució interior de la casa, molt lligada amb aquell jardí i per tant amb l’exterior: «Totes les estances principals estan orientades cap a aquest espai, de manera que es genera una forta connexió tant visual com programàtica. Aquestes façanes es resolen amb grans obertures per potenciar tant les vistes com la relació amb el jardí i la piscina, alhora que queden tamisades per porticons de fusta practicables que protegeixen de l’assolellament. La resta de façanes tenen una proporció de buit i ple molt inferior per tal de potenciar aquest sentiment de protecció i recolliment».

També expliquen que «les cobertes es resolen amb teula àrab tradicional de color marró fosc i amb diferents pendents, que juntament amb la geometria en planta generen un interessant joc d’ombres sobre la construcció mateixa». I sobre els acabats, apunten que «la construcció es tracta en conjunt, sense distinció entre zones interiors i exteriors, de manera que es dilueixen els límits de la casa cap a la piscina, alhora que el jardí es fica cap a dins. Totes les parets estan arrebossades i pintades de blanc, i unes peces irregulars de marbre de travertí de grans dimensions fan de paviment per a totes les estances».

I un últim punt del projecte, però no per això menys important, en absolut: «A tot el perímetre de la parcel·la es planten espècies autòctones, juntament amb plantes enfiladisses, per tal que amb el temps la casa desaparegui i es fusioni amb l’entorn».