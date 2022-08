Viver d’Espiells 2021

Viver d’Espiells és el nom que agafa el recent projecte d’I+D de Propietat d’Espiells, el celler elaborador de vins tranquils del grup cellerer Juvé&Camps. La base és crear , cada any, microvinificacions amb diferents raïms i tipus d’elaboració per observar el comportament de cadascuna d’elles. Aquest blanc, Viver d’Espiells, de la collita del 2021, va tenir una primavera i un estiu molt secs amb la meitat de pluges de l’habitual, però amb plantes molt sanes i raïms d’excel·lent qualitat.

L’elaboració és una altra de les claus d’actuació del viver d’Espiells. El most va començar a fermentar en dipòsits amb temperatura controlada. Posteriorment una part del most (47%) es va portar a barriques noves de fusta i va continuar la fermentació i criança amb « batonnage», que es va allargar durant 6 mesos. Una altra part del most (33%) va acabar la fermentació en àmfores de 160 litres durant 6 mesos . La resta del most (20%) continuà la fermentació en dipòsits d’acer inoxidable. La barrica aporta estructura i volum, l’àmfora concentració i suavitat i l’acer inoxidable manté la frescor i l’encant aromàtic de la varietat Malvasia. El resultat és un vi molt expressiu, amb aromes de flor i fruita fresca , característiques de la Malvasia de Sitges. En boca és molt atractiu, viva acidesa i textura suau i vellutada. Vi de producció limitada destinat a restaurants seleccionats, vinoteques especialitzades, la e-shop del grup Juvé&Camps i la botiga física del celler, que rmereix una visita. Recomanat per beure’l sol, amb altres wine lovers, per gaudir d’un vi d’artesania.

El celler elaborador: Propietat d’Espiells és un celler de vins tranquils, al cor del Penedès. Forma part del grup cellerer liderat per la família Juvé, integrat per quatre marques de prestigi en el sector: Juvé&Camps, (caves) Propietat d’Espiells (vins tranquils), Primeres Marques (distribució de productes premium) i Pagos de Anguix (celler en propietat a la Ribera de Duero ). L’empresa, liderada per Joan Juvé i la seva filla Meritxell, està regida pels principis d’excel·lència i sostenibilitat, i la filosofia de buscar la perfecció en tots el processos, de la vinya a la taula.

Any: 2021

D.O.: Penedès

Raïm: Malvasia de Sitges

Graduació: 13º

Preu aproximat: 16,60 €