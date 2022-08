Antigues revistes locals

Un dels centenars de temes susceptibles d’ésser tractats dins de l’amplísim món del col·leccionisme popular és el de les publicacions d’àmbit local, de clar contingut polític, humorístic, il·lustrat i propagandístic, a més de l’interès que despertava entre els seus convilatans en afegir-s’hi notes d’actualitat i referents al municipi i els seus habitants. Sense ràdio, televisió, emissions digitals, i revistes a l’estil de les que encara a hores d’ara perviuen, amb qualitat de presentació i d’aportacions periodístiques, els ciutadans es trobaven orfes d’aquesta comunicació, i afavoririen el naixement de fins a diversos centenars de capçaleres, principalment amb una periodicitat setmanal.

Pel que fa als continguts i especialitats, els exemplars més esperats al carrer eren aquells de pòsit totalment polític, i qui més qui menys, totes les formacions i partits lluirien la seva publicació personal. Hem volgut encetar el tema amb el record d’aquelles revistes polítiques -autonomistes, catalanistes , dels interessos morals i materials, d’ajuntaments, col·legis, associacions...- , tot i que les humorístiques/satíriques en marcarien la pauta, i rivalitzarien amb avantatge amb les artístiques, musicals, de poesia i literatura, esportives, antropologia i etnologia, pagesia, gremis menestrals, etc.

Als mercats dominicals de carrer que han tornat a proliferar després del confinament de la covid ens trobem amb una ocasió de primera per trobar, adquirir i conservar tot tipus de paper imprès. N’hi ha que d’entrada només cerquen els històrics de la seva pròpia població, i així mateix, com succeeix en altres capítols, els més valents van ampliant el focus d’influència, amb la qual cosa trobaran més material, i lògicament a millors preus. Per raons d’espai haurem de sintetitzar al màxim, i la ressenya serà impossible que acabi en mínimament exhaustiva.

Aquí van alguns títols, de diverses temàtiques i èpoques: La Abeja, La Acción Cooperatista, Amic, -dels serveis de Cultura de la Generalitat i destinada al soldat català de l’Exèrcit Popular- , L’Avi, La Barretina, El Borinot, La Bugadera, Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, El Demòcrata, Metralla, Nostra bandera, Nostra Terra, Serra d’Or, Cavall Fort, El teatre català, La Veu de Catalunya, En Patufet, El Virolet, Pèl i Ploma; i conegudes humorístiques com Papitu, El Be negre, La Bugadera, Cu-cut¡, D.I.C., L’Esquella de la Torratxa, i d’altres.

Com a il·lustració, reproduïm el setmanari republicà independent banyolí La Veu del Poble, el número 1 –desembre de 1934-, i el número 41, aparegut en esclatar la guerra civil, i quan ja era quinzenal. I un exemplar de la barcelonina La Actualidad, revista mundial de información gráfica de l’any 1908.