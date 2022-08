El metge que canvià massatges per vides de jueus

Abans que els dits de Felix Kersten s’enfonsessin el 1939 per primer cop al ventre del Reichsführer i cap de les SS, Heinrich Himmler, «amarrant i pastant els feixos de nervis a través de la pell», el fisioterapeuta alemany, nacionalitzat finlandès, ja fixava a la seva ment l’inici d’una relació no desitjada, que aprofitaria per salvar milers de jueus. Ho va anotar al seu diari: «La meva primera impressió: no era ningú. [...]. Era un pedant i un místic que llegia molt; un home estrany i un home malalt».

I a això es va agafar. Fins a la caiguda del Tercer Reich, l’abril del 1945, Kersten va tractar, en més de 200 miraculoses sessions d’una hora amb massatges de teràpia fisioneuronal que va aprendre d’un mestre tibetà (el doctor Kô), les molt doloroses rampes abdominals que per al fidel acòlit d’Adolf Hitler suposaven un «martiri». «Himmler pensava que moriria, durant aquestes crisis era molt vulnerable i, si creia que Kersten li treia els dolors i el mantenia viu, això justificava qualsevol concessió», va explicar l’historiador francès François Kersaudy (1948), que presenta el seu assaig «El metge de Himmler» (Taurus).

Desvalgut i influenciable

Kersten, a qui el Reichsführer va voler pagar anomenant-lo coronel de les SS, va rebutjar tot honorari, però va veure que podia «intervenir a favor de pacients i coneguts jueus», i va demanar indults i alliberaments a un Himmler que quan necessitava els seus massatges «era molt influenciable (...) i signava gairebé tot el que li posava per davant». Així ho va relatar el mateix terapeuta a les seves sucoses memòries, que va publicar autocensurades el 1947 i va rescatar completes el seu fill Arno el 2016 (a Espanya les va editar Pasado & Presente com «Les confessions de Himmler»).

El líder nazi no podia passar sense, i durant les sessions el feia partícip de secrets i confidències. Explica Kersaudy com després de la guerra antics oficials de les SS el recordaven com «el maleït doctor finlandès que els posava furiosos perquè els impedia afusellar tants presoners perquè ‘els hi arrencava amb massatges’».

El 1947, el Congrés Jueu Mundial va establir que havia salvat «unes 100.000 persones de diferents nacionalitats, entre elles, 60.000 jueus [...] posant en risc la seva pròpia vida», però podrien superar fins i tot les 350.000. «És un personatge encara desconegut, molt controvertit perquè es pressuposa que també havia de ser amic i còmplice d’aquell temible personatge», assumeix aquest especialista a la Segona Guerra Mundial, que ha bussejat en nombrosos arxius i fonts.

En realitat, va ser informant del Govern finlandès, del suec i de l’Estat Major neerlandès, i a l’entorn nazi va generar desconfiances i suspicàcies, sent sospitós de «ser amic dels jueus» i espia. El tenien al punt de mira el temible Reinhard Heydrich i Kaltenbrünner, que li va arribar a preparar una emboscada que Himmler va avortar.

Consulta a l’astròleg

Per a Kersaudy, el moment més impressionant d’aquella relació va ser amb l’imperi nazi a punt de caure. «Els vuit primers dies de març del 1945, quan Hitler va donar l’ordre de volar els camps de concentració amb tots els presoners dins i Kersten, a petició dels neerlandesos, va intentar persuadir Himmler que no transmetés l’ordre. Primer s’hi va negar i va dir: ‘Estic d’acord amb el Führer que, si hem de morir, aquests maleïts presoners han de morir amb nosaltres’. Va trigar vuit dies, però el va convèncer amb promeses, xantatge, afalacs: ‘Un gran home com vostè que ha d’estar als llibres d’història del Reich mil·lenari no pot prendre una decisió com aquesta i portar sobre la seva consciència un bany de sang tan atroç’. Fins i tot, com que sabia que no prenia una decisió important sense consultar almenys dos astròlegs, n’hi va presentar un que li va dir que la Lluna i el Sol i la configuració dels astres indicaven que no l’havia de prendre. I sent també persuasiu amb un ‘si ho fa no li faré més massatges’».

A l’astròleg ja l’havia utilitzat amb anterioritat, quan Kersten va intentar persuadir-lo, sense èxit, perquè enderroqués Hitler i va topar amb la seva «fidelitat eterna» al Führer. «Himmler sempre vacil·lava, deia que li ho devia tot, que era perillós enfrontar-s’hi... Un dia li va dir: ‘No ho puc fer. Mira la sivella del meu cinturó, hi està escrit el lema El meu honor és la meva lleialtat’. I el metge li va contestar: ‘Doncs canviï de sivella’». Les concessions de Himmler van créixer en acostar-se la derrota i veure que Kersten podia mitjançar entre ell i líders aliats com Dwight D. Eisenhower i Bernard Montgomery de cara a pactar la pau. El fisioterapeuta va aconseguir que l’abril del 1945 el cap de les SS es reunís en secret al Berlín tancat amb Robert Masur, representant del Consell Jueu Mundial, i concedís l’evacuació de presos del camp de Ravensbrück.

I va ser gràcies al metge que va tractar amb el comte Folke Bernadotte, nebot del rei Gustau de Suècia i president de la Creu Roja sueca, perquè aquesta enviés un comboi d’ajuda l’abril del 1945 per treure milers de presos jueus escandinaus, holandesos, belgues i francesos. Aquí rau un dels motius pels quals Kersten ha estat oblidat. «El comte es va fer escriure un llibre que va ser un ‘best-seller’ i va fer créixer la reputació. S’hi atribuïa tot el mèrit de l’evacuació sense citar per res Kersten, a qui fins i tot va arribar a amenaçar d’expulsar-lo del país si qüestionava la seva versió dels fets».

No va ser fins després de l’assassinat del comte per extremistes jueus el 1948 que el Govern suec va reivindicar Kersten com «un salvador d’homes i un gran benefactor», reconeixement al qual es van sumar Holanda i França, que li va concedir la Legió d’Honor el 1960, medalla que no va arribar a recollir, ja que quan viatjava a París per rebre-la va patir un infart i va morir.

La sífilis de Hitler i Putin

A les seves memòries, Kersten, que havia prestat els seus massatges també a Rudolf Hess i al comte Ciano, gendre de Benito Mussolini, explica que el cap de les SS li va ensenyar un informe mèdic de Hitler esperant que el pogués ajudar. «En ell havia recopilat diferents informacions, certes i falses, però Himmler no podia saber amb seguretat quines eren bones. Era veritat que no era homosexual, que no podia dormir, que era impotent... però no que tingués sífilis. Temia les dones i el seu metge, el doctor Theodor Morell, que era especialista en venèries i ho hauria sabut. El 1945 era un home jove encara i semblava un vell. Kersten li va dir que no estava capacitat per tractar el Führer perquè creia que tenia més un problema psicològic».

De fet, el metge va arribar a dir-li que el Führer era un «dement paralític». «Crec que va ser un bon diagnòstic dir que s’havia tornat boig, igual que el nostre actual Hitler de l’Est, Vladímir Putin, que lamentablement no ha de tenir cap metge com a Kersten i que com a Hitler està envoltat d’un entorn que el tem», considera Kersaudy.

Himmler, que es va suïcidar amb cianur després de ser detingut pels britànics el maig del 1945, el temia i el reverenciava. El metge va escriure que «la màxima ‘El Führer sempre té raó’ tenia per a Himmler una justificació mística. Hauria fet afusellar el seu propi germà sense la menor vacil·lació, o fins i tot a si mateix, si ho hagués ordenat». Segons Kersaudy, li va dir: «El geni de Hitler és el que importa. No hi estic sempre d’acord, però no sóc tan intel·ligent com ell així que només queda obeir-lo».