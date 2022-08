Quan Catalunya defensava Madrid

Amb un pròleg-poema de Rafael Alberti, on escriu «En Madrid, catalanes. Derramada belleza de palabras y música que una fiel armonía de paralelos pulsos a resplandor levanta», Jaume Miravitlles aplega al llibre Catalans a Madrid. Impressions de viatge (publicat el juny del 1938 per l’editoral Forja, una de les tribunes del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya), els articles que publicà a La Humanitat durant els dos mesos següents arran del viatge que organitzà a Madrid el novembre del 1937 com a evidència de la solidaritat que Catalunya trametia. Efectivament, caravanes de camions, trens des de València on s’arribava de Barcelona, portaven queviures, municions, armes, equipaments des de la fàbrica d’Espanya. Sense aquests recursos òbviament Madrid no haguera resistit. Catalunya, a més, aporta milers de joves i acollí centenars de milers de refugiats que alimentà i ostatjà. Tot un esforç que deixa el país exhaust.

Els articles del viatge a Madrid mostren un moment de relacions bones populars, tot i que les prevencions i reserves –com exposen les cartes de Lluís Companys a Juan Negrín i tenen el negre contrapunt en la negativa al trasllat de la maquinària d’una fàbrica d’armes. Tanmateix, de cara a la galeria, es vol mostrar, amb llibres, exposicions, actes... el sentit d’aquesta col·laboració. Fins i tot, escriu Ramon Batalla, Companys encarrega una escultura a Viladomat per a regalar-la a l’alcalde Henche. El llibre Catalans a Madrid. Impressions de viatge, és una eloqüent mostra d’aquesta solidaritat. Com a bon periodista, exposa, en la sèrie d’articles, l’objectiu, el viatge, l’estada, etc. amb un to d’agilitat narrativa ben contundent, i ofereix una visió del moment que Madrid i Barcelona anaven de costat davant un enemic comú. L’ambaixada artística amb els del grup Montserrat, la cobla Albert Martí i el grup poètic amb la poesia dels rapsodes de Sagetes roges que porta el Comissariat és la mostra d’aquesta relació cordial aleshores entre la capital política i la capital de la perifèria. Per l’interès polític ho aplegà en llibre i l’obra, breu però altament representativa, fou reeditada en facsímil per Parsifal (1998).