Una trista història d’amor

Banyada per dos mars, Calàbria ha estat sempre una regió disposada a absorbir la influència de les cultures dels qui la van conquerir o en van fer l’escenari de disputes. Els calabresos, tantes vegades espectadors, van passar a ser al llarg de la història esponja de costums i supersticions alienes que amb el transcurs del temps van convertir en les seves pròpies. Gairebé sense proposar-s’ho. Ningú que no conegui la tradició i habilitat dels endevins etruscs s’explica, per exemple, per què els pagesos continuen consultant les vísceres dels porcs durant les matances per tal d’esbrinar allò que passarà en el seu entorn més immediat en un futur a curt o llarg termini. A Calàbria vaig aprendre, almenys, un parell de coses. La primera va ser a Reggio, no lluny del Lungomare Falcomatà, el passeig marítim més bonic d’Itàlia, on els dies calorosos s’aprecia, degut a un «efecte Fata Morgana», surant sobre el mar una ciutat poblada de cases i palmeres que, segons l’explicació científica i per les condicions d’humitat i temperatura de l’aire, és la propera Messina emergint com un miratge sobre la superfície.

Allà em vaig asabentar d’una de les històries d’amor més belles i tristes que conec sobre la relació animal: la dels peixos espasa. Aleshores no coneixia Lu pisci spada, la cançó de Domenico Modugno, el gran intèrpret de la popular Volare, incomparable en la teatralització dels seus èxits. Si ho hagués fet, el tràgic i letal seguici d’aquests gladiadors marins no m’hagués passat desapercebut.

La passió per la captura del peix espasa la van compartir des temps immemorials els pescadors a l’est de Sicília i l’oest de Calàbria, separats únicament per l’estret de Messina. També els del Bòsfor des del fulgor de la Constantinoble bizantina. Fins i tot el mètode es diu que va ser importat d’allà pels mariners genovesos. El cas és que durant dècades, calabresos, sicilians i bizantins van anar a mar a bord dels luntre, vaixells no massa grans però amb espai per a una nodrida tripulació. Al centre de la proa que sobresurt més que la popa, aquests vaixells dotats d’arpons disposaven d’un pal de vint pams de llarg, amb escales per enfilar-s’hi i poder albirar des d’una talaia els bancs de peixos. D’escorta hi anaven dos bots més, més petits, també amb pals per reforçar la vigilància. Quan la tripulació era avisada pels intinneri, de la presència de gladiadors s’entaulava una ferotge persecució; els pescadors a la plataforma de la proa estaven obligats a ser precisos amb els arpons, armats amb punta de ferro, dels quals es lligava una corda que s’anava tensant fins que la presa es rendia esgotada després de l’extenuant lluita.

Així continua sent; els mètodes de captura no han canviat massa actualment, excepte que el pal del guaita és més alt i la plataforma des d’on s’arponeja ha guanyat en amplitud. La història de fidelitat que facilita la feina dels arponers es continua també repetint. Els peixos apareixen en parelles i els pescadors intenten agafar primer la femella perquè el mascle no s’allunya del seu costat i així es converteix en una segona i assequible presa. Aquesta fidelitat del mascle cap a la seva companya ferida és el que explica Domenico Modugno en la seva commovedora cançó, la primera que va interpretar en públic i que coneixen tots els pescadors de l’estret de Messina. Jo, en canvi, no l’havia escoltada. Després de fer-ho, vaig sentir la simpatia que abans no professava cap a aquesta família de depredadors que l’home depreda aprofitant els seus sentiments íntims. Fins i tot vaig aprendre a valorar gastronòmicament la seva carn.

També devia ajudar-hi el fet que els luntre s’endinsen per pescar-los en aigües de Scilla, als esculls de la qual hi habita la criatura homònima de la qual Ulisses va escapar pels pèls i que, segons Homer, va devorar als seus sis millors companys de navegació. A les Roques Errants, amb Scilla a una banda i Caribdis, que xarrupava l’aigua salada per vomitar-la bullint, a l’altra. No em diguin que no és una història per filar amb la dels arponers i els fidels peixos gladiadors? Bé, doncs entre Scilla i Caribdis es pesquen en l’actualitat durant tot l’any sardines i arengades.

A prop, a Bagnara Calabra, es produeix una sagra del peix única a Itàlia, on s’encenen fogueres a la platja per acompanyar el pennette (la pasta local) amb un guisat de la carn del clatell del peix espasa. A la plaça major rosteixen i serveixen en els llocs els filets d’aquest peix, que marinen abans en una barreja d’oli d’oliva, orenga, sal, all, tàperes i julivert. El popular salmoriglio.

La segona cosa que crec que vaig aprendre a Calàbria va ser distingir una albergínia d’una altra. L’albergínia, fins i tot avançat el segle XIX, va tenir mala reputació a Itàlia. De fet, el nom italià d’aquesta hortalissa odiada, melanzana, es diu que prové d’una deformació de la paraula mela insana (poma podrida). Els calabresos, però, amb la mateixa fidelitat dels peixos espasa mascles cap a les seves companyes, van continuar cultivant i menjant albergínies. Les cuinen a la menta, amb all i pa ratllat, amb tomàquet i alfàbrega i en parmigiana, una recepta que es distingeix de la napolitana i que, segurament com saben, no té res a veure amb Parma excepte pel que fa al formatge. Als mercats, vaig conèixer l’abundància de l’hortalissa, les seves varietats contrastades, i alguna cosa sobre l’especificitat de cadascuna. L’asmara, molt comú, arrodonida; la nubia violeta, delicada i de carn suau; la monstruosa de Nova York, de fruits molt grans i brillants com si els haguessin donat cera; la llarga morada, amb vetes liles i rosades; la Slim Jim, petita, ideal per adobar, o la lunga di Napoli, que pot assolir els vint centímetres.

De la terrible màfia local, la ndrangheta, no vaig gosar preguntar més del que ja sabia per les lectures sobre el crim organitzat. No m’haurien respost gran cosa.