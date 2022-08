Es tractava de portar a Madrid una representació que posés en evidència l’esperit autèntic del nostre poble. Poesia, Dansa, Música. Això vol dir onze músics, dotze rapsodes, setze dansaires. Això vol dir per altra banda, atès que entre les companyes participants n’hi havia de molt joves, familiars que les acompanyaven. El total de la delegació pujava doncs a seixanta expedicionaris, jovenalla i persones grans, moltes dones. Calia anar a Madrid, a la ciutat torturada pels obusos i per les bombes feixistes; calia anar a Brihuega, a Arganda, avançades de la lluita on s’han escrit les pàgines més sagnants de la resistència i això calia fer-ho, precisament, per celebrar l’aniversari de la lluita heroica i en els llocs crucials on italians i alemanya havien sofert sagnants desfetes.

Aquest cúmul de circumstàncies i sobretot, tenint en compte que l’enemic italo-alemany és molt amant de les accions espectaculars, de les venjances històriques, dels aniversaris, feia preveure unes jornades particularment perilloses al front del centre al redós de les dates commemoratives del primer aniversari. La setmana abans, en una sola nit, 1.100 obusos havien caigut sobre la capital i produïren centenars de morts i de ferits. Semblava el pròleg del drama sagnant que havia de d’obrir-se el 7 de novembre. Era lògic suposar que els fracassos de l’any passat s’intentaria desbrossar-los ara amb una ofensiva despietada. Era lògic suposar, sobretot, que a Brihuega, Itàlia intentaria guarir la ferida enorme de la desfeta. Tots aquests advertiments els foren fets als joves expedicionaris i als familiars que els acompanyaven. Ens adonàvem que formaven part d’aquesta població mitjana del país que té un sentit domèstic de la vida i que no aprecia per aquesta raó la grandesa de les actituds heroiques. L’expedició no era una festa, era un combat. Anava al centre de la resistència republicana a excitar les ires de l’enemic, hi anaven catalans a afirmar públicament la seva solidaritat amb la població madrilenya. I això no s’havia de fer a uns quilòmetres del front, sinó a unes passes. El cant de la tenora havia d’ésser sentit per les avançadetes enemigues. Tornem a dir-ho, l’expedició no era una festa, era un combat. Vàrem fer lleialment l’advertiment als expedicionaris, accentuant potser una mica la nota per tal que es produïssin les eliminacions necessàries. Ni un no falla, al contrari. Els que per inconvenient d’ordre de treball tenien dificultats per fer el viatge el feren tanmateix afrontant les conseqüències de la seva actitud. Joves dansaires de divuit anys, acompanyades de les seves mares, feren 800 quilòmetres de carretera per tal de palesar quin era l’estat d’esperit de Catalunya davant la gran gesta madrilenya.

No volem evidentment exagerar la nota. No volem ara descriure aquesta expedició amb els colors virolats de l’heroisme, però volem constatar aquest simple fet: Una part de la població catalana, escollida a l’atzar, pertanyent a nuclis que per la seva constitució social, política, econòmica, es troben més deslligats de les conseqüències immediates de la lluita, responien al primer crit, i sense exageracions espectaculars amb la simple convicció del deure abandonaven les llars còmodes de Barcelona per tal de portar als combatents de les trinxeres madrilenyes l’afectuosa salutació de Catalunya.

La prova ja està feta. Barcelona és digna germana de Madrid.