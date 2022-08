Cigarretes París d’Olot

En els millors temps del paper imprès a través bàsicament d’aconseguir cridaneres litografies realitzades per artistes de l’època, en ple Modernisme, i sota un sistema ben emocionant i rendible com era la convocatòria de concursos, aquestes convocatòries serien ben seguides, ja que els il·lustradors, per una banda, aconseguien uns diners molt necessitats aleshores, i per altra banda, es convertia en el principal vehicle per donar a conèixer la seva obra. En aquest apartat, sobre el que n’hem escrit aquí darrerament, els exemplars presentats amb unes populars tirades en forma de postal, com els mateixos cartells, els «papes» de les targetes, ràpidament es convertirien en les peces més preuades, ja que s’hi unien producció artística amb missatges publicitaris ben efectius.

Avui parlarem d’un gironí, l’olotí Manuel Malagrida i Fontanet, empresari de les manufactures de tabac, qui s’hi establiria a Buenos Aires, i que ja l’any 1900 convocà el seu primer concurs para anunciar els Cigarrillos París. En aquella primera avinentesa es presentarien 118 projectes, mentre que l’any següent, l’èxit obtingut provocaria que uns 555 cartells fossin els competidors, d’entre ells el número u del món, Alphonse Maria Mucha, i el català Ramon Casas, que el seguia de ben a prop, en tant que passava per ser el més cèlebre de la península Ibèrica. Aquella col·lecció que conformà el propietari dels Cigarrillos París segons sembla no es donaria a conèixer per aquestes contrades, ni que fos a través d’una exposició de petit format. Tanmateix, al cap dels anys una iniciativa del batlle d’Olot, Pere Macias, i del director general de la Fundació La Caixa, Luís Monreal, aconseguirien muntar als llavors Centre Cultural de Caixa de Girona – a la Sala Romànica de la Fontana d’Or de Girona -, una superba mostra de grans exemplars originals i escollits, aportats entre tant per col·leccionistes particulars com per institucions públiques. Corria el mes de juny del 2003, així que en aquells moments estaríem parlant d’un material centenari. I ja que l’hem esmentat abans, ensenyem la targeta del pòster amb què l’any 1898, Alphonse Mucha guanyaria el concurs organitzat per una altra marca de tabacs, la francesa JOB. Mostrem també el tercer premi obtingut per Ramon Casas –conegut per la gran elegància en la seva obra- i un accèssit de Lucien, aquests dos últims, de Cigarretes París. Observarà el lector que tots els treballs en mostraven senyores; i això sí, sempre fumant, que la publicitat era el principal motiu.