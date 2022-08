Els Inicis de la Benet Escriba

L’Agrupació Teatral Benet Escriba de Sant Feliu de Guíxols, una de les moltes agrupacions de teatre amateur amb què compten les comarques de Girona, v

a néixer l’1 de maig de 1986, quan una vintena d’amics que els agradava molt aquesta activitat, van decidir crear-la. Entre aquests pioners hi havia actors i actrius, però també hi havia tècnics, i maquilladors, entre altres. «Érem bastant complets» assegura la directora.

Quan van començar, el poble no tenia escenari i van haver de desplaçar-se a un dels pobles veïns, Calonge. Per a la seva sorpresa «vam fer dos caps de setmana de dissabte i diumenge amb la sala plena de gent de Sant Feliu de Guíxols» perquè la gent del municipi tenia «tanta necessitat» de veure teatre que s’hi va desplaçar, agrega Descayre.

Quatre anys més tard, ja als anys noranta, la població de la Benet Escriba va estrenar el Teatre Auditori municipal.

Actualment, a l’agrupació teatral hi ha recopilats més de cinc-cents noms de persones que hi han participat durant aquests anys. Un cop participes en una obra ja formes part del grup i sempre hi seràs benvingut, afirma Descayre.