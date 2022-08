Els secrets del teatre amateur gironí

«És el millor a la meva vida, el teatre, la prova és que tinc vuitanta-cinc anys i em costa deixar-ho» afirma la directora de l’Agrupació Teatral Benet Escriba, Roser Descayre. L’avantatge que té aquesta activitat és que es pot fer a qualsevol edat, «fins que et moris», assegura. La directora de l’agrupació teatral ha donat la vida al teatre amateur; quan era més jove treballava, criava tres fills i a les hores d’esbarjo de l’escola d’aquests «ensenyava a fer teatre, el director m’ho permetia».

Roser Descayre va començar a fer teatre a la catequística, als catorze anys va conèixer el seu home arran d’assajar un paper teatral i van començar a fer plegats «amunt i avall el passeig» de Sant Feliu de Guíxols, «sense pensaments d’enamorar-nos ni casar-nos». Des de llavors, el teatre els ha acompanyat mútuament, «jo no hauria fet teatre sense ell ni ell sense mi», comenta, mentre recorda que, molts dels premis que havia guanyat per separat el matrimoni, no els van arribar a acceptar mai amb aquesta premissa, perquè ells treballaven sempre junts i consideraven que la feina era dels dos. «Vam ser innovadors en aquest aspecte» afirma emocionada.

Durant molts anys, la parella va posar-se a la pell dels personatges de Satanàs i de Sant Miquel, assenyala la directora. Els Pastorets és l’obra per excel·lència de totes les agrupacions amateurs, i una de les que apleguen més actors i actrius. «Si preguntes a algun actor amateur amb quina obra va començar, la majoria et dirà amb Els Pastorets», indica la veu guia de l’agrupació guixolenca.

una escola per a joves

Roser Descayre i el seu home, Ricard Pelló, van esdevenir els directors del grup teatral, on des d’un inici van tenir el seu objectiu molt clar, volien que la Benet Escriba fos una escola de teatre on hi tingués lloc «una manera fàcil d’educar els joves, una manera sana, et preparava» per afrontar qualsevol situació i no tenir cap problema, assegura la directora, deixant clar que ella i el seu marit tenien «una visió diferent del teatre». Afirmacions que corrobora una actriu de l’agrupació, Cristina Carrión, qui explica que la Benet Escriba sempre ha impulsat la cultura, ha fet d’escola i ha ensenyat a la gent jove «des de zero». De fet, tant Carrión com Lluís Trigueros, un dels actors de l’associació, van aterrar al grup de teatre sense haver-ne fet mai. Trigueros explica que amb catorze anys volia estudiar teatre, bé, i fer teatre, així que tot decidit va anar a buscar a Pelló a la feina, i aquella mateixa nit era dalt de l’escenari; dels catorze anys als cinquanta que ara té, no n’ha baixat mai, en cap moment. La història de Carrión no s’allunya gaire de la del seu col·lega d’afició, a través d’un company d’universitat, va conèixer el grup de teatre perquè volia aprendre a fer-ne. Però fer teatre, no era tot el que aprendrien dins de l’agrupació teatral de la població del Baix Empordà.

Des de dins

La preparació de cada obra requereix una dedicació i un esforç importants. S’inicia llegint el text tots junts i asseguts, apunta Descayre. D’aquesta manera, la directora pot corregir la forma de dir el personatge i així, s’evita qualsevol modulació o entonació defectuoses. Destaca que el grup no es posa dret «fins que no ho sabem de memòria, si cal ens hi passem un parell de mesos» fins a aprendre el paper sense la necessitat de cap apuntador. Un cop això ha estat superat, «llavors és quan el director et fa jugar a escena», assenyala.

Trigueros, desvela que un dels seus costums és entrar sempre a l’escenari amb el peu dret, ja que esmenta que antigament en el teatre els personatges dolents sortien per l’esquerra a escena. Si un dels seus personatges ha de sortir per aquest costat, sempre intenta evitar entrar-hi directament, manifesta animat.

Generalment, les obres -comenta la directora- són clàssics que s’han anat traduint del castellà. Moltes altres, són els mateixos membres de l’agrupació els que decideixen escriure obres i les proposen, per a després poder-les representar a diferents escenaris catalans. És el cas de la Cristina Carrión, que ha escrit algunes obres pel grup. Encara recorda que una vegada en va escriure una sobre les tavernes, i com que no hi havia cap obra anteriorment anotada sobre el tema, «em vaig haver de documentar, vaig informar-me de tot abans d’escriure res».

L’agrupament està federat des de l’any 1992, i arran d’això des de la federació els fan arribar ofertes, concursos o mostres, i «si ens interessa enviem la nostra sol·licitud», manifesta la directora. Abans d’estar federats, Ricard Pelló es dedicava a trucar poble per poble de la província de Girona per poder-hi anar a actuar, recalca Roser Descayre.

A hores d’ara, les sales del teatre amateur no s’emplenen tant com abans, assegura. El propòsit de la Benet Escriba era rejovenir la sala, encara que de gent gran que els agrada el teatre sempre n’hi ha, confirma la directora del grup. «La joventut té un desavantatge envers el teatre, té les pel·lícules, la televisió… això els ha lligat molt», acaba dient.

De tota manera, quan surt a l’escenari, Carrión sempre sempre busca commoure’s i poder arribar al públic perquè aquest sigui empàtic. Trigueros ho corrobora, i afegeix que no es conforma només d’arribar a transmetre una emoció al públic, sinó que el que busca és que, aquesta idea transmesa, el públic la pugui aplicar en altres àmbits de les seves vides. Si bé admet que «després, quan cau el teló i aplaudeixen, també hi ha satisfacció».

l’agrupaciò teatral benet escriba,