El pas dels anys havien despullat els records de qualsevol pàtina de romanticisme. La guerra que ell havia vist no tenia res a veure amb les novel·les de fulletó que es venien als quioscos. Haver viscut una guerra era arrossegar el pes del dolor i el del patiment per sempre més.

Joaquim de Bolòs Saderra va néixer el 1856 a Olot, on la seva família eren apotecaris, professió que va seguir el seu germà mitjà, de nom Ramon, amb qui es portava quatre anys. Ell preferí estudiar lleis com el seu germà gran, Lluís, nascut el 1849. El problema va ser que quan era a la universitat va esclatar la tercera guerra carlina.

Eren temps convulsos. El 1868 havia començat el Sexenni Democràtic per pressió dels militars progressistes i Isabel II, disconforme amb les reformes que volien imposar, havia marxat a l’exili. Fou substituïda per Amadeu I de Savoia, cosa no acceptada pels sectors ultraconservadors, que reivindicaren la figura del pretendent Carles VII i s’alçaren en armes per reclamar la corona. El carlisme tenia una forta implantació entre famílies benestants garrotxines com els Bolòs i, per això, Joaquim no va dubtar a deixar els estudis per agafar el fusell.

Finalment van ser derrotats i el 1875 els borbons recuperaren el tron en la figura d’Alfons XII. Començava la Restauració, una etapa marcada per una artificiosa alternança al govern controlada per les elits polítiques. En aquell nou context, els carlistes van optar per convertir-se en partit i participar del joc electoral en el qual Joaquim -que havia acabat la carrera després de la guerra- es va implicar. Amb la voluntat de donar veu a la personalitat pròpia del Principat, juntament amb Ramon Jordana, van redactar una proposta d’estatut regional per a Catalunya que van entregar a Carles VII exiliat a Venècia.

Els carlistes mai van deixar de ser una minoria, però van ocupar alguns càrrecs. Bolòs fou regidor de Barcelona entre el 1918 i 1922 i, després, durant el bienni 1929-30. L’olotí s’havia instal·lat a la capital per exercir l’advocacia i, a més, també hi fundà l’entitat d’estalvi «Tesorería Mutual».

Arribat a la setantena va revisar l’etapa del Sexenni. El 1928 publicà el llibre La guerra civil en Cataluña i el 1830 El carlismo en Cataluña. Crida l’atenció el seu posicionament reconciliador, cosa poc habitual entre els seus correligionaris. I encara menys habitual era dedicar els llibres a les víctimes dels dos bàndols, tal com va fer ell al volum del 1928.

Malauradament, tornaria a veure el país enfrontat i amb la involucració carlista al costat del feixisme. Joaquim de Bolòs Saderra morí en plena guerra civil, el 1937, quan tenia vuitanta-un anys.