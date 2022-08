Platja d’Aro repassa els dies terribles

Potser ja comença a ser hora -toquem fusta- de parlar en pretèrit de la pandèmia de la Covid. De recordar com si fos un malson el temps de confinament, de carrers buits, de mascaretes. De morts. Ho fa Platja d’Aro, un dels pobles on més es va deixar notar el confinament, ja que els seus carrers acostumen a ser un batibull de gent, igual que les carreteres que hi porten. Així ho ha fet aquest municipi, amb el projecte Desperts.

Just quan es complien dos anys de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va voler fer memòria de les vivències d’aquests vint-i-quatre mesos al municipi -de març de 2020 a març de 2022- amb Desperts, que s’articula a partir de quatre accions: una exposició fotogràfica (amb el fotògraf d’aquest diari, Aniol Resclosa, com a un dels protagonistes), audiovisual i interactiva; l’edició d’un llibre; l’emissió d’un programa especial a Ràdio Platja d’Aro i la creació del lloc web www.desperts.com on s’hi recullen els continguts anteriors. El recorregut s’inicia amb el primer confinament i es clou amb les noves dinàmiques socials i la vacunació massiva. Segons els seus responsables, el projecte és «un homenatge a la resiliència col·lectiva, un record per a totes les pèrdues i un crit d’esperança vers el valor humà que ha vist la llum en aquests mesos».

L’exposició fotogràfica, audiovisual i interactiva va tenir lloc al març, amb un recorregut per sis espais que recollien els estats d’ànim dels darrers dos anys: angoixa, resistència, adaptació, transformació, vitalitat o esperança. Es proposava al visitant submergir-s’hi a partir de cinquanta instantànies de gran format, la majoria obra dels fotògrafs Lluís Català, Jordi Geli, Jordi Mas i Aniol Resclosa, fotoperiodista de Diari de Girona. Aquestes imatges -i moltes més fins a un total de 200, de deu autors- es recullen ara en un llibre editat pel consistori, on s’observa l’evolució d’aquests dos anys i que segueix el fil temàtic de la mostra: carreteres i carrers solitaris, la tasca de la Policia Local durant les restriccions, el lliurament de lots del Banc d’Aliments a domicili, la tasca de les cosidores voluntàries, el treball dels comerços essencials... La transformació de l’espai urbà per adaptar-les a la nova normalitat amb carrers per a vianants, nous aparcaments o platges amb sectors d’aforament... O les circumstàncies per poder organitzar activitats culturals i de lleure: mascaretes, control de temperatura, reserva prèvia obligatòria, concerts amb seient... El volum es pot adquirir a l‘Oficina de Turisme, a la Biblioteca Mercè Rodoreda i l’OAC de Castell d’Aro.

La mostra reunia també múltiples elements reals d’ambientació que ajudaven al visitant a submergir-se en cada moment viscut: mascaretes, mampares, tanques de seguretat, vinils de distància, etc. S’hi podien sentir elements acústics a partir de programes de notícies i d’informatius o de cançons que han marcat aquests temps. També s’hi projectava un audiovisual amb 250 imatges, o fins i tot es podia interactuar per recordar com eren les habituals videoconferències de treball o amb amics i familiars... I també el recull d’un centenar de dibuixos infantils fets durant el confinament, molts amb el lema Tot anirà bé.

Tots aquests elements -fotografies, entrevistes, dibuixos- convergeixen ara en el lloc web temàtic web www.desperts.com, que recull les fotografies de l’exposició i del llibre; els retrats i els àudios de les entrevistes i del programa radiofònic; o tots els dibuixos infantils. El conjunt fotogràfic de la mostra i alguns dels seus elements complementaris estan dissenyats perquè es puguin exposar posteriorment a altres equipaments -escoles, centres cívics, a l’institut- tant del municipi, com d’altres poblacions.

S’hi inclou el testimoni de trenta persones del municipi que reflexionen sobre la seva experiència: s’hi pot veure el seu retrat i escoltar mitjançant un codi QR l’entrevista completa, d’uns 15 minuts cadascuna, realitzada pel Col·lectiu Cultural Ràdio Platja d’Aro. Són perfils diversos i plurals en edat, professió o interessos: des del Cap de la Policia Local a un estudiant de Primària; des de la directora d’una residència de gent gran a una mare que va tenir la seva filla en ple confinament; des d’un empresari de l’oci nocturn obligat a tancar el seu local a una jove que va haver d’afrontar la selectivitat en ple confinament.