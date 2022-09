La capital Sant Feliu de Guíxols

L es societats filatèliques i de col·leccionisme de la demarcació continuen anant en retrocés, seguint la mateixa tendència de tantes altres agrupacions culturals i artístiques de tot arreu, fet principalment motivat pel reduït relleu generacional, i per la manca de suport institucional, en un terreny eminentment cultural, de promoció del país, i per descomptat sense ànim de lucre per part dels seus responsables i practicants.

Vist aquest panorama, generalitzat des de fa anys aquí i arreu, ens omple de satisfacció als aficionats poder constatar com hi ha algunes entitats que malgrat tots els inconvenients continuen treballant com sempre, i organitzant la seva exposició anual, la festa social, i la publicació d’un esplèndid butlletí/revista, a més de les reunions setmanals al local social com és el cas de l’Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols. El costum d’aquesta colla d’entusiastes, presidida per l’Amado Sàbat, és el de dedicar la trobada anual a un tema determinat, sempre relacionat amb la història de la localitat, les entitats, els personatges il·lustres, i la seva projecció. Enguany, el tema d’honor i homenatge ha estat reservat al Festival Porta Ferrada, amb motiu de la seva 60ena edició, celebrada aquest estiu i amb cloenda fa només uns dies, amb total èxit artístic i de participació, ja que a rebut uns 50.000 espectadors. El dissabte dia 10, s’inaugurarà a la planta quarta del Monestir l’acostumada mostra no competitiva, què romandrà oberta al públic fins al dia 25. La tradicional estafeta temporal de Correus funcionarà durant la mateixa jornada inaugural, amb mata-segells especial i segell personalitzat, alhora que s’hi presentarà el Butlletí. Tindrà lloc també la Trobada de Plaques de Cava. Uns 25 expositors, especialistes en molt diverses temàtiques, hi aportaran material: Jesús Sitjà, Maria Rosa Gibert, Xavier Andreu, Marc Peyrecabe, Xavier Romero, Carme Font, Enric Mir, Joaquim Rosa, Antonio Moreno, Josep Lluís Lucena, Ramon Puig, Joaquím Fuentes, Àngel Mendo, Enric Cardoner, Jesús Cercadillo, Rafel Colomeda, Jordi Bussot, Amado Sàbat, Emili Vila, Josep M. Garreta, Albert Duran, Jaume García, Josep Lucena, Jordi Prat i David Brusi. Pel que fa a la revista, els treballs en són aquests: 6o anys del festival Porta Ferrada, Xavier Romero; Correspondència exèrcit espanyol a Àfrica, Marc Peyrecabe, Miniaturas Condes y Reyes catalanes, Pere Masferrer; Mutualisme ganxó «La Protecció ferroviària», Albert Durán; El fotògraf Amadeu Mauri, Xavier Romero; En defensa del sello usado, Enric Cardoner, i El mariscal Auguerau a les terres gironines, Xavier Andreu.