Havia crescut sentint a parlar de plantes, ungüents, pomades i remeis de tota mena, però a ell tot allò no li feia ni fred ni calor. No es veia darrere d’un taulell escoltant els mals de la gent. Per sort semblava que el seu germà sí, així a casa no els sabria tant de greu que ell s’estimés més seguir un altre camí.

Lluís de Bolós Saderra va néixer el 27 de juny de 1849 a Olot en el si d’una família amb una llarga tradició d’apotecaris que es remuntava, com a mínim, al temps del seu rebesavi. De fet, gràcies al seu germà mitjà, Ramon, el llinatge de farmacèutics va continuar el seu camí. Ell, en canvi, va preferir estudiar lleis, igual que també ho faria el seu germà petit, Joaquim. El que sí que compartien els tres germans era la ideologia carlista. De fet, Joaquim va participar en la Terra Guerra Carlina. Lluís, però, ja era gran per agafar les armes quan va esclatar el conflicte. Ara bé, malgrat la derrota al camp de batalla patida el 1875, tots tres es van mantenir fidels als seus ideals. Així, una vegada va haver acabar la carrera de dret a Barcelona, Lluís va compaginar la seva tasca professional amb la militància política. El gran dels Bolós va ser jutge i fiscal a la seva localitat natal i el 1891 va ser escollit regidor. Va formar part del consistori en tres etapes diferents, 1891-93, 1897-99 i 1899-1901, durant les quals va participar en les comissions encarregades de Foment, Hisenda, Beneficència i de la gestió del Cementiri. Una dècada més tard, el 1911, va formar part de la llista carlista per a les eleccions provincials i va resultar escollit per a la circumscripció Olot-Puigcerdà. Va mantenir l’acta fins el 1915 i, per tant, va ser un dels electes que va participar en la fundació de la Mancomunitat de Catalunya, l’organisme supraprovincial presidit per Enric Prat de la Riba que va donar un enorme impuls a l’articulació territorial del país. Durant aquella etapa, entre les funcions que va ostentar Lluís de Bolós a la Mancomunitat, cal destacar que va ser vocal de la Caixa d’Estalvis per a la Vellesa i Pensions de Catalunya i Balears i, a partir de 1913, fou així mateix designat inspector de les escoles de Belles Arts de la província de Girona. Després de 1915 ja no va tornar a la política activa, però va continuar vinculat a diverses entitats locals, sobretot de caràcter religiós com els Catòlics i la Conferència de Sant Vicenç de Paül. A més, participà com a soci de la Junta del districte d’Olot al Congrés Catòlic Nacional de Tarragona. Lluís de Bolós Saderra va morir a la ciutat que l’havia vist néixer el dia de Nadal de 1931. Aleshores tenia vuitanta-dos anys.