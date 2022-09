Viatges d’un irreverent

Anthony Bourdain, al qual mai vaig conèixer però sempre vaig tenir en compte per la seva extraordinària empremta com a personatge, és un d’aquests tipus irrepetibles i inoblidables. Fins al punt que després de la seva tràgica desaparició signa llibres sobre la celebració de la vida que en realitat han escrit uns altres. Com és el cas de «Menjar, viatjar, descobrir», la irreverent guia gastronòmica i de rutes, en la qual Laurie Woolever, la seva col·laboradora més estreta, s’ha preocupat de mantenir-se fidel a les prescripcions del xef i escriptor novaiorquès, mundialment famoses en les seves sèries documentals «No reésservations» i «Parts Unknow».

Aquest campió de la connexió humana anomenat Bourdain havia començat a preparar la guia de què parlo quan en 2018 va decidir inexplicablement llevar-se del mig. Woolever, periodista, cuinera en diversos restaurants, editora i assistent en el seu moment de Mario Batali, es va basar en les converses mantingudes amb el seu cap, en la seva experiència al costat d’ell i en un àudio d’una hora, per a interpretar el sentit de la guia i donar-li el sentit que el mateix Bourdain segurament li hauria proporcionat de romandre viu. Ara, el lector agraeix aquests grans èxits reunits en un sol llibre. Potser el resultat no és suficient per a guiar a qualsevol ànima indòmita viatgera pels racons que abasta, però sí que satisfà la curiositat dels qui el perceben com un producte perfectament ben editat d’acord amb els gustos personals de l’autor mort. «Menjar, viatjar, descobrir», es configura com una guia que abasta 43 països. Les entrades en cada lloc inclouen informació sobre on allotjar-se i com moure’s, però l’èmfasi no està tant en els aspectes pràctics d’una ciutat com en l’amor i la connexió de Bourdain amb el lloc, les seves experiències allí i la manera en la qual el menjar s’entrellaça amb una cultura més àmplia, amb històries polítiques locals i fins a universals. Per a proporcionar un context entorn de les paraules que Woolever va extreure hàbilment dels programes de televisió i els escrits de Tony, la seva col·laboradora va recopilar peces curtes, petits assajos, d’amics, col·legues i del germà del desaparegut, Christopher Bourdain, les contribucions del qual són particularment esclaridores de la vida que va viure el gastronòmada al qual li agradaven el menjar de carrer i els hotels de luxe, dues aficions que en circumstàncies ordinàries podrien semblar-nos una mica extravagants però que en el seu cas, i per l’experiència que guardo com a teleespectador dels seus documentals, convergeixen d’una manera plenament digestiva. Sense majors problemes.

Bourdain va saber moure’s per aquesta corda fluixa de l’equilibrisme left liberal que practica l’Amèrica progressista. El menjar és un aspecte essencial de les seves guies televisives ara recopilades en el llibre, però no sols ella. A l’autor de «Confessions d’un xef» li agrada posar el peu en l’estrep per a conèixer de primera mà les impressions dels qui habiten els carrers. És veritat que venint de fora això no produeix sempre els millors resultats. A Bourdain, depenent del que tinguessin preparat per endavant els seus productors, se’l podia entabanar amb una realitat que no sempre s’acosta a la del lloc que visita, allà on aterrava de noves. A Astúries o en Luang Prabang. I Tony, amb la millor voluntat i predisposició del món, empassar-se el que sigui, no sols gastronòmicament. No és novetat. Li ha succeït a ell i ocorrerà amb uns altres que trepitgen per primera vegada terrenys desconeguts. No ho enxampes fàcilment, el teleespectador pot comprovar aquestes errades de racord o de situació en els llocs que coneix, però se li escapen els d’uns altres on mai ha estat i ignora la seva realitat; allí existeixen nous teleespectadors capaços de comprovar com a Bourdain l’engalipen. Llei de vida. En altres llocs, l’experiència repetida permet prémer una nova tecla més precisa.

El cuiner escriptor va repetir les velles experiències de «No reservations» anys després en «Parts Unknown». Els seguidors d’aquest Lou Reed dels fogons, entre els quals discretament em trobo, pot ser que no trobin massa Bourdain a «Menjar, viatjar i descobrir», i en ell no existeixi suficient informació real per als rodamons que busquen en les guies la solució. Laurie Woolever, en el seu desig de romandre fidel a les indicacions i els gustos del patró, és possible que s’hagi quedat en terra de ningú. Probablement en lloc de llegir el llibre molts pensin que és millor tornar a revisar les desenes d’episodis televisius del famós gastronòmada per a enxampar l’experiència completa dels sisig filipins, els gumbos i els po’boys de Nova Orleans, els gossets calents de Chicago, els entrepans vietnamites bánh, els ceviches de Lima o els piri piri de Moçambic. No obstant això, no tinc cap inconvenient a confessar que aquesta guia pòstuma de Bourdain m’ha agradat i m’ha permès recordar la classe de personatge que era en un món que a vegades es mostra irreverent sense ser-ho o, almenys, no aconsegueix en la seva irreverència la passió que posava l’inspirador de «Menjar, viatjar, descobrir».