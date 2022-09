Quan les primeres clarianes de l’alba del dia 15 d’octubre darrer es percebien a penes damunt la fortalesa de Montjuïc i el sol sorgint d’entre la mar en calma començava a fondre la boira dels cims, s’acomplia dintre el castell sinistre un assassinat monstruós, un crim horrend que les consciències honrades ja han cuitat a assenyalar corn una de les iniquitats més grans de la història: l’execució de Lluís Companys, President de la Generalitat de Catalunya.

No podent privar a la nostra pàtria de la llum del sol i de l’alè de l’aire vital, els botxins de Catalunya s’acarnissaren aquell dia amb un home malalt i vençut, però que constituïa el símbol de la terra catalana, no pas per la seva persona mortal sinó per la jerarquia de la seva investidura que, malgrat tot, encara els catalans nacionals consideraven i estimaven com a esperança d’un ressorgiment proper que tots sentim en el cor. Però, si bé el cos de Lluís Companys s’estremia en espasmes agònics sota l’argolla infamant que estrenyia el botxí, l’esperit del patrici se’n desprenia i anava a unir-se amb el sol matinal i amb l’aire d’aquell dia clar per a il·luminar i vivificar les ànimes i la terra esplendorosa de la Catalunya immortal.

El món civilitzat s’ha commòs tot amb l’execució de Lluís Companys, per les circumstàncies en què s’ha produït- i la perversitat i menyspreu dels més cars sentiments que han demostrat els seus executors.

En caure Catalunya, sense defensa -ella que ho havia donat tot per la República!- Companys va cercar refugi a França i es radica a París. La irrupció dels nazis i la consegüent capitulació francesa el sobtaren allí i no pogué sortir-ne. Aleshores comença la caça de l’home per part de les hienes franquistes, i la Gestapo es cuidà d’engrapar Companys i lliurar-lo a la ferocitat dels que avui dominen Espanya.

Però allò que indigna més, allò que revolta més, no és solament el fet repugnant de lliurar un polític que havia acollit al dret d’asil que li brindà un país lliure i amic, sinó evident monstruositat que constitueix el fet de jutjar i condemnar dues vegades un home pel mateix ‘delicte’. Perquè Lluís Companys ja havia estat sentenciat per la justícia franquista. I per responsabilitats polítiques tal com l’ha jutjat suara, de nou. La primera condemna fou d’estranyament perpetu, pèrdua de la ciutadania espanyola i confiscació de béns. D’ací que la paròdia de procés sumaríssim que hom diu que li han fet suara no és sinó l’intent d’enganyar el món volent-li fer veure que s’han seguit les normes legals dels països civilitzats. Però el món ja estava assabentat de tot i ha convingut que l’execució de Companys ha estat un vil assassinat comès fredament per uns homes que tenen una responsabilitat de govern, els quals, per venjar-se d’un home i d’un poble que foren lleials amb si mateixos i amb les institucions del país que ells van trair, s’han mofat de la justícia, han fet cas omís de la legalitat i han menyspreat els drets i els sentiments que regulen i ennobleixen la vida humana.

Lluís Companys ja no és d’aquest món. Ha pagat amb la vida el seu amor a la llibertat dels homes i dels pobles; ha pagat amb la vida el seu amor a Catalunya. Franco i els monstres que l’acompanyen han somrigut satisfets d’haver-se pogut venjar i demostrar llur odi en la persona d’un home que representava una pàtria que demana llibertat i justícia; una pàtria que per la llibertat sap sofrir; han pretès ultimar en el cos llatzerat de Companys, el cos i esperit ubèrrims de Catalunya. La intenció ha estat aquesta, és indubtable.

La realitat, però, serà una altra. Franco, en matar Companys, no s’ha adonat de dues coses. La primera, que es faria malveure del món civilitzat. La segona, que donava un nou màrtir a Catalunya, un màrtir la sang del qual no ha estat vessada endebades, com ho palesa ja la reacció que la seva mort ha produït en tots els catalans, àdhuc en aquells que no eren gaire afectes a les idees i a l’obra de govern del segon President de la Generalitat restaurada.