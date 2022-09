Coma Fredosa negre 2014

És un vi de terrer, dels costers de Colera, elaborat per Hugas de Batlle al seu celler al bell mig del poble. D’un color cirera picota amb una aroma elegant de fruita negra madura. Molt expressiu i amb notes especiades, recorda la confitura de prunes negres i el raïm madur en el seu punt òptim. Pas de boca saborós, torrat i amb notes de cacau. Cupatge encertadíssim de vocació internacional amb un 60% de Cabernet Sauvignon, 35% de Garnatxa negra i 5% de Carinyena vella. Verema manual amb posterior criança de 10 mesos en botes de roure francès. Vi especialment recomanat per a plats de carns guisades, estofades i amb salses marrons poc condimentades que casa molt bé amb les notes balsàmiques dels tanins arrodonits pels mesos de criança en fusta de bona qualitat. Presentació amb una etiqueta informativa que és el mapa topogràfic de Colera, amb detall de la situació de la vinya Coma Fredosa i geolocalitzacio amb les coordenades.

El celler elaborador: Hugas de Batlle és un somni fet realitat d’Esteve Hugas, que comença l’any 2002 a l’interior del terme de Colera en terres de pissarra. El seu fill Eduard, amb una dedicació vocacional, gestiona el celler molt encertadament. El seu amor per Colera l’ha portat a crear la I Festa de la Pissarra, amb el suport de l’Ajuntament de Colera i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà. El primer acte de la festa fou una taula rodona per parlar de «Sols pissarrencs. Vins exclusius», moderada per Jordi Rodó, consultor paisatgista i les lliçons magistrals de Montse Bahí, geòloga i de Delfí Sanahuja, enòleg de Perelada, que ens va delectar amb la seva saviesa vitivinícola. A continuació es va fer un tast del Coma Fredosa enmig de la vinya que li dona nom. A la tarda-vespre es va fer la Festa de la Verema al Passeig Marítim de Colera. Tot un èxit.

Any: 2014

D.O.: Empordà

Raïm: Cabernet Sauvignon, Garnatxa negra i Carinyena

Graduació: 15º

Preu aproximat: 19,50 €