Una vida de periodisme catalanista

Algues és un breu volum de proses sobre un Port de la Selva que fou també descrit per altres escriptors, com Josep Maria de Sagarra o J.V. Foix, per exemple, per la singular bellesa. Hipòlit Nadal assumeix un paper descriptiu i ho fa amb mestratge en unes molt breus i selectes narracions. L’obra apareix el 1918 i enguany recupera l’actualitat arran els records que la vila dedica al seu fill Hipòlit Nadal i Mallol (el Port de la Selva, 1891-Buenos Aires, 1978).

Més rellevant que l’aplec de proses és el mensual Ressorgiment, que de Buenos Aires trameté a tota la col·lectivitat catalana de la diàspora i deixà testimoni en més de mig segle (1916-1972). A Ressorgiment va escriure molt i molt, amb pseudònims i sense signar. La relació es pot veure en un bon treball de buidatge del contingut de la revista, consultable al web de la Biblioteca Nacional de Catalunya i la revista és consultable a ARCA, l’excel·lent repositori també al mateix centre.

La revista es presentava amb una primera pàgina que era sovint una obra d’art i repetia tot l’any, per exemple de Josep Obiols, o dibuixants també exiliats a l’Argentina, com Andreu Dameson o Josep Planes. Disposava d’un editorial on marcava una línia política de fermesa, un conjunt de col·laboracions fixes de nivell i un gruix considerable de col·laboradors que d’arreu li trametien textos i sovint imatges. En l’editorial del setembre del 1955 (núm. 470) molt segurament el mateix Nadal escriu tot citant una altra revista d’exili: «‘Tota la vida d’una revista catalana d’exili és una natural successió de contratemps. Dir-ne, com se’n sol dir, un esforç editorial no és una frase feta sinó l’explícita manifestació de les proves per les quals cal passar. Les dificultats són tan prolixes i de tan divers ordre, que per a travessar-les sense defallences cal un tremp singular i una fe total en Catalunya i el seu alt destí’. Així començava l’editorial de La Nova Revista de Mèxic signat pel seu director A. Artís Gener el primer número d’aquest any. Nosaltres, amb Ressorgiment, podem rubricar amb coneixement de causa aquella asseveració. Durant els seus 39 anys de vida Ressorgiment n’ha passant tants de contratemps i proves, que fins ens sembla impossible les hàgim pogut superar. La penúria de mitjans econòmics, sobretot, ens ha estat un perill constant i permanent de desaparició. No obstant, ací ens teniu, encara, fent la viu viu.»

El 1966 celebrà el cinquantenari i té un notable eco a la premsa catalana. A Buenos Aires un petit acte, modest i emotiu al teatre del Casal de Catalunya, ho recorda i aplega la colònia catalana de la capital. Un editorial de Nadal a Ressorgiment ho agraeix. Parlaren els presidents d’entitats catalanes a l’Argentina, un altre cofundador de la revista, Francesc Colomer, i un dinàmic exiliat, Pere Mas i Parera, que detalla la irradiació en les col·lectivitats catalanes de la publicació. Tot un esforç de magnitud que fou recompensat: la nòmina d’escriptors que se n’ocupen de la feina feta és rellevant. Poemes de Ventura Gassol, glosses d’Albert Manent, Vicenç Riera Llorca... fins i tot un homenot de Josep Pla...

Nadal mantingué fins el 1972 la revista, fou més de mig segle al capdavant, cada mes, sense retribució, ocupant-se de tot (publicitat, redacció, edició, distribució...). A pràcticament cada mes hi ha articles seus, notes, ressenyes, comentaris i elabora els resums informatius de la vida col·lectiva de la diàspora catalana. Ha d’usar pseudònims perquè hi ha números que n’hi ha dos o tres però sempre hi ha molts escriptors d’arreu la diàspora que hi participen. Els articles llargs signats amb el seu nom seran abundosos, diversos centenars en els 56 anys de vida de la publicació de la que s’ocupava de tot el procés i tenia l’ajuda de l’impressor, que per simpatia cobrava només les despeses materials directes.