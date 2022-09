La Covid-19 no serà més una amenaça... si actuem avui

Es difícil imaginar que fa només dos anys hi havia implementades restriccions de mobilitat i que el distanciament social era la norma. Tot i això, el que era una dura realitat per a tothom s’ha convertit en una cosa del passat…o això creiem.

La població general ha assumit que la pandèmia de Covid-19 finalment s’ha acabat. L’aixecament de les restriccions de salut pública, la disponibilitat de vacunes contra la Covid-19 a la majoria dels països i fins i tot la freqüència habitual de vols, suggereixen que la normalitat ha tornat. Tot i això, quan l’hivern s’acosti i passem més temps en espais interiors, com evitarem els errors generalitzats en la prevenció i la pràctica bàsica de salut pública que van donar lloc a la pandèmia com una amenaça de salut pública? Com impulsarem un canvi de paradigma radical en la percepció general de la pandèmia perquè les nostres accions no siguin reactives sinó proactives? I, finalment, com protegirem les poblacions especialment vulnerables i marginalitzades, per garantir que, juntament amb l’economia, puguin prosperar? Aquestes preguntes, amb moltes altres, són les últimes que s’aborden a l’Informe de la Comissió de Covid-19 de The Lancet, publicat el setembre del 2022.

El primer informe complet és el resultat de dos anys de treball diligent realitzat per un grup divers compost per 28 dels principals experts mundials en polítiques públiques, governança internacional, epidemiologia, vacunologia, economia, finances internacionals, sostenibilitat i salut mental, amb 11 grups de treball globals que van incloure més de 100 col·laboradors. L’informe sintetitza l’evidència recopilada sobre la pandèmia de Covid-19 i presenta les anàlisis epidemiològiques i financeres més noves. El document complet proporciona passos pràctics, incloses 11 recomanacions, per garantir que la Covid-19 ja no sigui una amenaça per a la salut pública i que els països puguin mantenir les taxes d’infecció a nivell baix. Finalment, el document també reitera com aquests escenaris són possibles si tots els membres de la societat, des de les poblacions més fràgils fins als responsables en polítiques de salut, responen a aquesta crida d’atenció amb accions significatives.

Però quan parlem d’«accions significatives», què entenem que són?

En la seva definició més simple, aquestes són accions que, quan es porten a terme de forma acumulativa, asseguren la protecció contra la Covid-19, fins i tot a les poblacions més vulnerables. Això inclou, en primer lloc, anticipar el que pugui passar segons l’evidència i les experiències passades. Un exemple seria l’elaboració d’un pla de resposta i preparació que exigiria una àmplia cooperació multilateral entre regions. En segon lloc, requereix delinear i executar accions preventives concretes i transversals, com ara l’acumulació d’un alt nombre de dosis de vacunes de reforç per als mesos d’hivern. Finalment, això implica compartir regularment informació rellevant i actualitzada amb la població en general, per exemple, a través de la presentació d’un pla d’acció de la Covid-19 comprensible per a la població no experta i accessible a través d’un lloc web segur vinculat a les autoritats sanitàries.

Alguns podrien argumentar que aquestes accions ja s’han portat a terme, com ara la implementació d’una política d’ús de mascaretes o la immunització general de la població. Tot i això, hi ha algunes deficiències importants. Si bé les mascaretes ajuden a reduir el risc de transmissió del virus, les normes en relació amb el seu ús varien substancialment entre regions i no totes les persones les fan servir correctament. Fem servir l’aeroport de Barcelona, ​​pel qual acabo de transitar, com a exemple. No es requereix l’ús obligatori de mascaretes dins de les seves instal·lacions, encara que els viatgers han de portar-les posades durant el vol (excepte mentre mengen o beuen, per descomptat). Aquest grau d’inconsistència i confusió respecte a l’ús de mascaretes contribueix a una eficàcia menor en la protecció contra la infecció per Covid-19.

Després, pel que fa a la immunitat de la població, sigui per infecció o vacuna, la transmissió generalitzada provoca imprevisibilitat en la capacitat de resposta general a la pandèmia. Aquesta estratègia pot ajudar a evitar que els sistemes de salut es vegin aclaparats, però passa per alt una possibilitat real i preocupant... una adaptació més gran i més ràpida del virus SARS-CoV-2. Aquest escenari podria tenir efectes desfavorables per a la població. Només cal recordar l’aparició de les variants alfa, delta, beta i òmicron. La transmissibilitat més gran i l’escapament immunitari d’anticossos, així com una patogenicitat més gran, van ser només algunes de les característiques principals que van provocar un augment en les taxes d’infecció. De la mateixa manera, la imprevisibilitat pot desencadenar repercussions que afectin tant els esforços de salut pública realitzats fins ara com l’economia en general. De fet, alguns estudis han conclòs que l’economia encara podria enfrontar-se a desafiaments, malgrat la provisió de vacunes, si la imprevisibilitat continua sent una constant els propers mesos.

Tenint en compte tot això esmentat, l’Informe de la Comissió de Covid-19 de The Lancet no podria haver arribat en un millor moment per donar un toc d’atenció a països com Espanya. Hi ha molt marge de millora pel que fa a l’enfocament a llarg termini de la gestió de la pandèmia de Covid-19. En concret, el país podria portar a terme tres propostes inicials per començar a generar un impacte significatiu en tota la població. En primer lloc, el Ministeri de Sanitat espanyol podria concebre una nova estratègia Covid-19 actualitzada en línia amb les recomanacions de la Comissió de Covid-19 de The Lancet per aprofitar les lliçons apreses en relació amb les comunicacions en matèria de salut pública i la participació ciutadana. Actualment, el lloc web oficial del govern per a la Covid-19 continua presentant un pla de vacunació desactualitzat (fins al juny de 2021) i desproveït d’informació rellevant.

En segon lloc, les autoritats podrien combinar i agilitzar els esforços relacionats amb el testeig de Covid-19, la comunicació i la vinculació a l’atenció sanitària per arribar als membres més marginats de la nostra societat. Tanmateix, també caldrà la coordinació amb organitzacions no governamentals i de la comunitat i el suport addicional dels mitjans de comunicació, investigadors i altres parts interessades per implementar amb èxit aquests programes de vacunació contra la Covid-19.

Finalment, les farmàcies podrien i haurien de tenir un paper més actiu per a la campanya de vacunació d’aquest hivern, especialment si sorgeix una variant nova.

Si una amenaça important per a la salut pública és a l’horitzó, no serà la pandèmia de Covid-19, sinó la creença equivocada que no podíem fer-hi més.