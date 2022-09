Quart, capital del modelisme

El proper cap de setmana, els dies 24 i 25 de setembre, i sota l’organització de l’Ajuntament de la localitat i la col·laboració i direcció tècnica del col·lectiu Ràdio Control Quart, tindrà lloc una nova edició, després de l’obligat parèntesi de la covid, de la mostra de Quart, dedicada als aficionats del modelisme en tots els seus vessants, ja sigui pel que fa a peces i enginys estàtics, com a d’altres que s’hi presenten dotats de mobilitat i desenvolupament de feines i serveis que poden arribar a exercir els seus homòlegs a escala real. Cotxes de drift, avions, helicòpters, drons, trens, cotxes 4x4, camions, tractors, Scalextric, Lego (com a novetat un tren circulant i figures urbanístiques), camions, maquinària industrial i agrícola, etc.

Enguany, i forçat per les noves normatives oficials, els organitzadors han hagut de suprimir o reduir algunes de les activitats a què ens tenien acostumades les exhibicions anteriors, en especial les que afecten als vols dels drons, avions i helicòpters, que no obstant això es podran veure, però exposats a terra i sense activitat aèria. Una altra novetat la veiem programada en el fet que en no poder disposar-se del pavelló esportiu, la Trobada estarà muntada en tres espais diferents, però ben pròxims i de fàcil accés, com ara l’entrada del Museu de la Terrissa, el gimnàs del Col·legi públic, i diverses sales del Local social. Formats més reduïts i que en conseqüència hauran d’aprofitar-se al màxim, per tal de donar cabuda al gran nombre d’aportacions dels membres de les entitats participants.

D’aquestes institucions convidades, destaca la dels Amics del Ferrocarril de les comarques gironines, amb seu social a l’estació de Fornells de la Selva, que muntaran una simulació del conegut circuit de «vapor viu», on podran córrer els trens en miniatura i a fidel escala, que passejaran durant les dues jornades de la fira tots aquells visitants, nens i adults, que així ho desitgin. L’entrada serà gratuïta i la mainada comptarà amb altres atraccions del tipus fires. Per altra banda i com a una altra manera de connexió organització/públic, els aficionats als cotxes Scalextric tindran permís per fer servir llurs aparells en els circuits habilitats a l’efecte. La nit de dissabte dia 24, tornarà l’exhibició amb l’apagada de llums i la il·luminació del material exposat.

Sota l’empremta de Narcís Gibert i els seus companys de Ràdio Control Quart, s’ha treballat de debò, mobilitzant les entitats de les disciplines esmentades, engrescant espònsors i públic en general, i amb el desig de que malgrat el cúmul d’entrebancs de darrera hora, la continuació de la Trobada pugui ser realitat en els propers anys, certamen que ha vingut gaudint de molta expectació i que ha situat Quart com a un nou centre d’atenció gràcies a la present iniciativa.