Una casa «Km. 0»

Casa Ter neix d’un procés d’autèntica vinculació amb l’entorn cultural i natural on es troba. Les eleccions de la seva forma i materialitat es basen a alterar el mínim possible el seu entorn natural, i interpretar la cultura constructiva local de la zona (els camps i pobles rurals de l’Empordà), utilitzant tècniques constructives contemporànies. Seguint aquesta base, l’objectiu de Casa Ter és crear una sensació personal d’espai, en contacte directe amb tots els elements que l’envolten». Amb aquestes paraules es descriu al web de l’estudi Mesura, amb seu a Barcelona, l’objectiu bàsic del projecte de Casa Ter, una edificació al Baix Empordà que va merèixer una menció especial del jurat dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2022.

De fet, Casa Ter completa la trilogia de cases unifamiliars que van rebre aquesta menció especial del jurat en la categoria d’arquitectura (amb Casa Cadaqués i Casa a Palau, ja comentades en aquest espai) perquè «a partir del cànon d’un habitatge en L, utilitzen diferents estratègies per lligar-se magistralment al lloc: a través de la geometria, del material i de la relació entre l’interior i l’exterior», segons apuntaven en el seu veredicte la presidenta del jurat, Isabela de Rentería, i les vocals Montse Nogués i Marta Benedicto, totes tres arquitectes.

En la memòria de projecte inclosa en el catàleg dels premis, els integrants de Mesura, Benjamín Iborra Wicksteed, Jordi Espinet Roma, Jaime Font Furest, Carlos Dimas Carmona i Marcos Parera Blanch comencen explicant la manera com els agrada afrontar nous projectes: «Els nostres pensaments parteixen de l’escolta a l’emplaçament a través del seu caràcter físic (natural i arquitectònic) i la seva cultura (tant per la seva gent com per la seva manera de construir). Aquesta manera d’entendre el lloc ve donada per la nostra voluntat i la sensibilitat del client a l’hora d’intervenir en plena natura». A partir d’aquí, afegeixen, «les decisions principals d’assentament en la intervenció del lloc són aconseguir el mínim impacte en la topografia (el volum es col·loca sobre les superfícies més horitzontals); vorejar la vegetació (respectant les zones de valor existents); evitar el conflicte amb els volums veïns; i buscar les diferents vistes de valor (amb la mateixa atenció a l’arbreda, el camp i el mar)».

Aquesta relació amb l’entorn va més enllà de les vistes i els paisatges: «Serà determinant per al disseny de la casa l’economia de recursos que es planteja i el fet de projectar un habitatge obert i diàfan. Es proposa l’ús de materials ‘Km. zero’ amb una clara voluntat sostenible i es decideix que la casa es construirà amb ceràmica, ja que és el material per excel·lència utilitzat a la zona de La Bisbal». I també amb una barreja de formigó i pedres del riu, com expliquen els arquitectes al seu web, on també apunten que «Casa Ter està situada al Baix Empordà, una àrea que funciona com a intersecció entre tres paisatges naturals: mar, muntanya i camp. Per fer tangible aquest context als seus habitants, l’habitatge es compon de dos volums que creen tres espais diferents, cadascun dels quals es ramifica cap a un dels paisatges circumdants, interferint el mínim possible a l’entorn natural».

La casa, a més, «és un habitatge polivalent, en el sentit que es pot fer servir de diverses maneres segons les necessitats de l’usuari o l’època de l’any. La casa es pot tancar o obrir completament. Es pot optar per mantenir la natura a distància a través de les finestres, o per deixar entrar a la casa. La zona central, el porxo, pot ser el que el mateix usuari vulgui».

