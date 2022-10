La «bíblia ecologista» compleix 70 anys

La referència de la senyoreta Rachel Carson a l’egoisme dels fabricants d’insecticides reflecteix probablement les seves simpaties comunistes [...]. Podem viure sense ocells i animals, però [...] no podem viure sense negocis. Pel que fa als insectes, ¿no seria propi d’una dona estar morta de por davant d’uns quants d’ells?». Aquestes frases formen part d’una carta d’un lector publicada a la revista The New Yorker, comentant sobre Primavera silenciosa, el llibre que la biòloga i divulgadora Rachel Carson va publicar el setembre del 1962, en el qual denunciava l’impacte ambiental dels pesticides, especialment el DDT. El llibre va disparar el moviment ambientalista. Una dècada després de la seva publicació, els Estats Units van prohibir el DDT i van crear la primera agència de protecció ambiental. Però també va suscitar una molt intensa campanya de descrèdit.

Les mateixes tècniques que es van fer servir per sembrar dubtes sobre el treball de Carson han aparegut una vegada i una altra en els anys successius, per negar l’evidència científica o retardar accions doloroses per a empreses i experts afins. Quan va començar a concebre Primavera silenciosa, Carson (1907-1964) era una biòloga marina a l’Oficina de Pesca dels EUA. Però se la coneixia més pels seus llegidíssims llibres sobre la vida submarina.

«El seu amor per la naturalesa la va fer especialment sensible a tot allò que l’amenaçava. L’ús d’insecticides va començar a alarmar-la», afirma David Hecht, historiador de la ciència al Bowdoin College (EUA). En aquells anys, hi va haver un cas de nabius contaminats i peticions de ciutadans contra el ruixat amb pesticides. Alhora, s’acumulaven les evidències científiques sobre els danys d’algunes d’aquestes substàncies.

Científicament sòlid

«El mal que feia el DDT s’ha comprovat. Però a més Carson ja parla d’un aspecte poc conegut llavors: la bioacumulació», explica Joan Domènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona. Ros es refereix al fet que les petites quantitats de substàncies tòxiques a les plantes es van acumulant en els animals que les mengen fins arribar a altes concentracions. L’impacte del llibre va ser una espècie d’explosió a càmera lenta. El juny de 1962, Carson en va publicar tres extractes a The New Yorker. Al setembre va sortir el volum. L’abril del 1963 la CBS va emetre un llarg documental sobre els pesticides, en el qual apareixia Carson i un dels seus crítics. «Al contrari d’ell, ella sona calmada i racional», observa Hecht.

A més d’això, Carson va fer servir al llibre tot el seu talent literari. «Va ser un punt d’inflexió. Abans hi havia grups d’aficionats d’ocells, sense component activista. Després van emergir els grups ecologistes», explica Miquel Carandell, de l’Institut d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però també hi va haver respostes furioses. «Es va titllar Carson d’histèrica, comunista, incompetent i obsessionada amb els animals», descriu. En una ressenya a la revista Time se li criticava la seva «afecció mística al balanç de la naturalesa».

La indústria química li va tirar la cavalleria per sobre. Els seus representants van escriure a l’editor del llibre demanant que no es publiqués. L’empresa Monsanto va publicar el pamflet, L’any desolat, en el qual parodiava el llibre de Carson, pintant un món famolenc per falta de pesticides. El debat sobre Carson va amainar després de la prohibició del DDT, però va tornar a ressorgir a mitjans dels 90. «La mateixa gent que ataca Carson és la que ataca el consens sobre el canvi climàtic», observa Hecht. Per exemple, l’ultraliberal Competitive Enterprise Institute va publicar Per què Rachel s’equivocava, on atribuïa a la prohibició del DDT el creixement de la malària, entre altres insinuacions. «Pretenen desacreditar Primavera silenciosa per argumentar que no necessitem regulacions [ambientals]», explica l’historiador.

«Avui els lobbies continuen utilitzant les mateixes estratègies per capturar els reguladors», afirma Andrea Saltelli, investigador del Centre d’Estudis de les Ciències i les Humanitats de la Universitat de Bergen (Noruega). «Posen en dubte les proves, els mètodes i les institucions que les generen; minimitzen els riscos; desacrediten els seus crítics, els acusen d’estar en contra del progrés; es plantegen com a defensors de la ciència...», explica.

La diferència més gran, destaca aquest investigador, és que els atacs ja no venen només de les columnes dels mitjans, sinó també d’exèrcits de trols a internet. «El llibre encara aixeca preguntes importants sobre com ens pensem en la nostra relació amb la naturalesa, com equilibrem el progrés amb cert grau d’humilitat sobre el que no coneixem», conclou Hecht.