De Girona i per Girona

Carles Rahola i Llorens (Cadaqués, 1881- Girona, 1939), arxiver meticulós, historiador local, erudit de talla i fi assagista, assolí un molt alt prestigi per la serietat i formalitat dels seus escrits, fonamentalment llibres i articles. La personalitat del gironí il·lustre s’ha fixat en uns trets concrets: l’estudi de la ciutat de Girona i el treball arxivístic, amagat i silenciós i, tanmateix, ben eficaç. Per a definir-lo el vàrem retolar fa anys, «d’impecable en el vestit i el tracte» i, efectivament, ho era. Carles Rahola, home de lletres, gironí, gaudí d’una molt alta consideració ciutadana social i fou molt estimat en vida i recordat en mort. Nasqué a Cadaqués en el si d’una nissaga que fins avui té presència en els papers públics i que es caracteritza per un catalanisme de soca rel. No pogué estudiar, per dificultats econòmiques familiars, cap carrera universitària, treballà a la impremta del seu pare i guanyà oposicions a la Diputació de Girona. S’implicà des dels anys vint en la investigació històrica sobre la seva ciutat i tota la vida seguí en aquestes labors amb un prestigi creixent.

La seva obra publicística es dóna a conèixer especialment a El Autonomista, –el diari dels Rahola que es convertí en L’Autonomista el 1933– que alternà amb la investigació i divulgació històrica amb monografies ben útils com les Vides heroiques (1932), glosses de republicans gironins del segle XIX. La seva aportació és una molt i molt extensa producció amb una trentena llibres, com: La joventut de Catalunya davant Europa (1911), La dominació napoleònica de Girona (1922), Girona (1925), L’Empordà a la ‘Crònica’ d’En Ramon Muntaner (1925), L’amor al llibre i els grans amics del llibre (1928), Els jueus a Catalunya (1929), Ferran VII a Girona (1932), La pena de mort a Girona (1934), Amadeu de Savoia a Girona (1935), Estudis napoleònics (1938)... que encara avui són reeditats amb èxit. Hi destaca la història de la seva ciutat amarada d’una visió crítica dura de fons quan cal, però sempre amb ponderació i amb l’elegància d’unes bones formes. Els historiadors, periodistes i arxivers gironins, que serven amb amor la seva memòria, han publicat treballs constantment per a recuperar i conèixer millor la seva obra. Així epistolari, papers de guerra i de presó, articles periodístics... fan que, amb altres iniciatives –els premis que es convoquen anualment, la bonica escultura...- es deixi testimoni d’aquest amor. Les exposicions, números monogràfics de revistes com Presència o la Revista de Girona, les biografies i estudis de Lluís Maria de Puig, Josep Clara, Narcís-Jordi Aragó, Xavier Carmaniu... ens l’acosten periòdicament i el fan, doncs, ben viu perquè els llibres tornen immortal a una persona. Aquests estudiosos han lluitat contra l’oblit i el silenci forçat que imposava la Dictadura franquista amb la prohibició i l’oblit posterior. És de reconèixer tot el mèrit de fer viu a Rahola en una labor de donar a conèixer qui ha estimat fins la mort la ciutat, la comarca, la història. L’obra de Rahola compromesa amb la seva ciutat, país i ideari, sigui amb llibres o amb articles de recerca o de divulgació, feta des del més profund sentit democràtic, catalanista i liberal esdevé imprescindible per conèixer la ciutat. I els llibres recents com el de Rosa M. Oliveras i Lídia Traveria: Contra l’invasor. Recull d’articles a l’Autonomista (1900-1938) (2007) o de Xavier Carmaniu: Carles Rahola l’home civilitzat (2006) són palès testimoniatge d’aquest compromís vital expressat en el periodisme al costat de l’assaig i la història. Decidí de no marxar a l’exili el 1939, pensava que res li havia de succeir. Acollí als seus amics escriptors que fugien dels franquistes, i arribaven de Barcelona en aquella nit tràgica de diàspora, en el seu pis de la Girona estimada. Aquests amics li deien que marxés i tant pregaren que ho feu però tanmateix a la Jonquera va decidir de tornar a la seva Girona. Què li havia de passar a ell, inofensiu investigador, erudit reclòs que només escrivia de papers grocs? Era republicà i catalanista com la majoria de la població del moment. Suaument, sense estridències, havia escrit contra la pena de mort i, durant la guerra, uns pocs articles com ara un que fou inclòs al sumari del consell de guerra que era el dedicat als bombardeigs franquistes. El gruix de l’obra és d’història llunyana i defugint el combat periodístic conjuntural. Va creure que no li passaria res. S’errà i un calfred va recórrer l’exili català i la grisa ciutat en catacumbes: «En Rahola també? Com pot ser, fins i tot en Rahola. Afusellen a tothom». Una de les darreres aportacions és Girona i Napoleó, (2007) amb recerca, edició i pròleg del malaurat Lluís M. de Puig, aplega un esplèndid recull de textos sobre esdeveniments, protagonistes i, és clar, Napoleó. El curador escriu a la introducció parlant de Rahola, «Sobretot historiadors», una molt bona síntesi on se’l valora des de l’avui: «El que Rahola ens va deixar de més important de la seva obra són els seus estudis i assaigs de caràcter històric. És cert que en un primer temps intentà excel·lir en l’assaig i el pensament, escrivint una sèrie d’obres i articles de caire filosòfic, però els anà deixant a favor de l’assaig biogràfic o del tractament de temes històrics que normalment publicava en forma d’articles en el periòdic familiar o en altres publicacions, en conferències que donava sovint i que en molts casos s’acabaven convertint en llibres, en volumets que contenien poc més que la conferència pronunciada, altres amb el tema un xic més desenvolupat. Encara que tocà diverses matèries, del que va escriure són al capdavall els estudis d’arrel històrica els que tenen més profunditat i durada.»