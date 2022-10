L’estatut especial del qual gaudeix el Principat d’Andorra dins del context europeu s’ha vist confirmat un cop més aquests dies en haver estat acceptat, tot i no ser membre formal de la Unió Europea (UE), com a país que podrà participar en els programes de finançament del Banc Europeu d’Inversions, la qual cosa dota les Valls d’una categoria de país elegible, amb dret a tenir accés al finançament per a projectes que de manera ordinària promou la Unió. Aquest avenç li representarà al nostre petit territori veí, recordem que l’únic del món que compta amb el català com a sola llengua oficial, una categoria més, i unes possibilitats d’interrelació econòmica sense perdre la seva idiosincràsia de nació independent, tot i que comptant de forma honorífica amb el seus dos coprínceps, el cap d’estat francès, i el bisbe de la Seu d’Urgell.

Aquest esdeveniment dóna peu a una altra emissió numismàtica andorrana, en forma de dues monedes de dos euros que faran referència als deu anys de l’entrada en vigor de l’acord monetari entre ambdues institucions, i que amb una tirada de 70.000 unitats per a cadascuna d’elles, les mateixes ja estan essent reservades amb devoció pels col·leccionistes. No oblidem pas que les emissions filatèliques i numismàtiques d’Andorra venen mostrant des de les seves primeres edicions un interès del més alt nivell, i que fins i tot molts dels seus efectes han estat motiu d’inversió, per propis i estranys. Una d’aquestes monedes recordarà l’emperador Carlemany, motiu afegit perquè gent de tot el vell continent mostri desitjos de poder aconseguir aquesta interessant novetat. Per altra banda i per completar la sèrie, seran encunyades dues peces més, amb un facial d’1,25 euros i amb gravats d’un esquirol i de Sant Joan de Caselles. En aquest segon cas, el metall emprat serà de coure-níquel, i amb tirada molt més curta que l’anterior. Les il·lustracions que reproduïm avui mostren diversos exemplars de monedes andorranes que arrenquen des de la dècada dels 70, sempre amb motius referits a personatges històrics relacionats amb el país i a emblemes representatius i bonics com la seva fauna; així com una targeta postal que vam rebre l’any 1981, en tant que abonats al Servei d’Emissions de la Vegueria Episcopal, amb curiositats com la il·lustració d’una antiga prova filatèlica, anys 1910/12, l’escut oficial, dos segells de correus corresponents a l’administració espanyola, i l’adreça del destinatari quan encara l’escrivien manualment. En el món del col·leccionisme, Andorra sempre ha estat en un primeríssim pla.