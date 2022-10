Sopa de pèsols amb Roth a Berlín

Joseph Roth, supervivent de l’imperi dels Habsburg, només aspirava a la grandesa. Fugia de la misèria o en darrer extrem dissimulava no tenir-hi res a veure en les circumstàncies adverses de la seva vida, quan amb prou feines podia permetre’s el romanticisme nocturn dels tuguris berlinesos. El Lunte, cafè d’artistes, estava obert tota la nit i a qualsevol hora s’hi podia prendre una sopa de pèsols; la tenien de dues classes, la ració simple, einspänner, que costava trenta centaus, i la doble, zweispänner, per cinquanta. Una i dues culleres. Eren la salvació de molts noctàmbuls famolencs i sense diners que possiblement havien hagut de resignar-se una vegada més a no sopar. En els seus records de l’autor de La marxa de Radetzky, Géza von Cziffra explica com Roth es disculpava dient que hi menjava únicament per raons de treball.

A Roth li agradaven per la manera com sempre s’hi referia la puresa del rave i el pastís de xocolata Sacher, una de les glòries vieneses. De tant en tant mostrava curiositat gastronòmica fins al punt de commoure’s amb la màgia que anava sorgint de les cuines com a conseqüència dels avenços tecnològics. A principis de la dècada dels vint freqüentava el restaurant d’un seu oncle buscant el deu per cent de descompte que li feia als àpats i una mica de calor familiar. Va ser allà on es va assabentar de l’existència del «petit Lúcul», un innovador instrument de cuina que tenia com a especial característica la particularitat de fregir i rostir sense necessitat de greixos. I de l’enrotllacarns, que amb una simple volta de maneta tornava el filet fet una piltrafa al plat. Roth pensava que el bon Déu es devia valer d’un de gran format per crear l’home. O la màquina pasta-batedora per triturar mongetes en bon estat o esfilagarsar les beines verdes. Etcètera, etcètera…

Allà podia un, gràcies a l’emprenedora indústria alemanya, contemplar el pas cansat dels cuiners com si es tractés de grans mags, esperant que els artefactes atiessin per ells el carbó o les col·locaperoles situessin el parament al seu lloc en el moment precís. Un «remenanbrous i sopes», explicava Roth en un dels seus reportatges per al Neue Berliner Zeitung, agitava vint-i-cinc culleres alhora en la mateixa quantitat de recipients. Les gallines esperaven en una cantonada la sort final a les urpes d’una màquina plomadora. L’escriptor recordant la vella cuinera Katinka de la seva infantesa, una txecoslovaca de Bohèmia que treia el cap a l’olla cada vegada que no podia evitar les llàgrimes de tant tallar cebes. «De vegades es mocava i la salsa resultava exquisida», escriu Roth per oposar la nostàlgia del tuf i de l’emoció als plats galvanitzats de la fregidora sense greixos amb gust de guerra mundial.

Després se n’anava al celler d’Albert, al Cafè Dalles , a la Neue Schönhauser Strasse, també anomenat «el palau de l’àngel», o al Reese, a exorcitzar els fantasmes que la cuina màgica del seu oncle el restaurador havia concitat al voltant de la taula. Tots aquests tuguris han deixat d’existir, com tantes altres coses a Berlín. Només pul·lulen per la imaginació, de la mà d’alguns artistes. Aquests dies he tornat a establir contacte amb Roth gràcies a l’assaig entretingut i ben condimentat de Berta Ares Yáñez, que publica Acantilado, sobre la simbologia que envolta l’obra de l’home que va acabar La llegenda del sant bevedor dues setmanes abans de morir alcoholitzat a París.

Però tornem a la sopa més genuïna dels berlinesos. La dels pèsols de cullera (erbsensuppe) que rivalitza amb altres cosines germanes centreeuropees denses, calòriques i suculentes, tan guarnides que es poden menjar com a plat únic acompanyades senzillament per una llesca de pa torrat o una simple galeta. Per preparar l’erbsensuppe s’utilitzen pèsols secs verds o grocs. Es posen en remull diverses hores i es cuinen a la mateixa aigua fins que queden tendres. Aleshores se’ls afegeix una mica de brou de verdures. Alguns dels pèsols se separen i trituren amb un batedor de mà perquè adquireixin una consistència cremosa. La sopa porta també altres hortalisses, patata, pastanaga, porro i api, incorpora herbes fresques, julivert, marduix i farigola, i s’enriqueix amb cansalada i salsitxes. En alguns altres llocs d’Alemanya, adquireix un rang superior quan es prepara amb costelles o carn de porc adobada amb salmorra.

Una altra devoció berlinesa que competeix amb els pèsols són els naps Teltow, originaris de Brandemburg. Petits, allargats i tendres, d’un color semblant al de les xirivies, el seu cultiu requereix un sòl sorrenc i pobre en nutrients per poder desenvolupar el seu sabor característic delicat. Goethe i Kant eren, sembla, molt aficionats a consumir-los. Es mengen crus en amanida o bé en la preparació clàssica, guisats sencers amb sucre caramel·litzat en mantega i desglasats amb un bon brou de carn. D’aquí s’obté una meravellosa salsa concentrada i fosca, que qualsevol pot espessir al seu gust. Un plat per la seva seductora simplicitat a la mida de herr Roth, que defensava la puresa del rave davant dels qui el ratllaven i diluïen en pa i llet per acompanyar els guisats vienesos de vedella.