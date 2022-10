Li va costar una mica entendre l’oferta que li acabaven de fer. O potser és que no s’acabava de creure que haguessin pensat en ell. «Volen que jo en sigui el director? És això?» «Efectivament. Què li sembla?».

Jaume Cervera Marquès va néixer a Castelló d’Empúries el 1858. I igual que els seus germans Felip i Agustí, va iniciar-se en el món de la música des de ben petit gràcies al mestratge del seu pare, Josep Cervera Rocalba, que a més de tenir l’ofici de corder també era músic.

Pel que fa a Jaume Cervera, després d’una breu estada a Torroella de Montgrí, on sembla que hi treballava de taper, el 1882 va ser contractat per Antoni de Rocabertí, comte de Peralada, perquè assumís la direcció de l’escola de música que va obrir al castell. Inicialment només havia de donar classes als fills dels treballadors del noble, però Rocabertí va decidir obrir-la a tothom. Allò va tenir una enorme influència en el panorama musical de les terres empordaneses, perquè per les seves aules van passar bona part dels integrants de cobles i orquestres de finals del segle XIX i principis del segle XX. No és estrany que en aquell moment es visqués una de les èpoques d’or del moviment sardanista.

Jaume Cervera Marquès va ser el responsable de l’Escola de Música de Peralada fins el 1913, quan amb el relleu generacional els nous comtes no van mostrar la mateixa sensibilitat per la formació musical del jovent que havia demostrat Antoni de Rocabertí. Aleshores, Cervera va marxar a Roses, on va treballar de corder al negoci que havia obert el seu pare i, a més, també va començar a impartir classes particulars de música.

Pel seu perfil docent, gairebé no va produir composicions pròpies sinó que sobretot va fer adaptacions i arranjaments. Tot i això ens han arribat algunes sardanes com ara Dolors, Toni, a quants tira?, La tristesa del ballador, Catalunya i Hojas de una flor. També va fer creacions de temàtica religiosa com la Missa Cantada de 1899 dedicada a la Verge del Carme en memòria dels comtes de Peralada, l’Himne a la Immaculada del 1900 i el Dies Irae de 1942.

Jaume Cervera Marquès va passar l’última etapa de la seva vida a Barcelona, on residia la seva filla Isabel. Va morir a la capital catalana el 17 d’abril de 1950, quan tenia 92 anys. El seu fill, Josep Cervera Bret, va seguir els seus passos musicals, convertint-se en un dels contrabaixistes més importants de la història.

L’any 1994, l’ajuntament de Peralada va decidir dedicar un carrer a Jaume Cervera Marquès, en reconeixement a la seva extraordinària tasca docent al municipi.