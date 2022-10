L’Orfeó Català i l’Albèniz

El tancament definitiu dels cinemes Albèniz de Girona, el passat mes de juny, continua essent notícia a tota la demarcació, que veu com de manera irremeiable van desapareixent els salons clàssics, els de tota la vida, i en els nostres dies fins i tot complexes multisales com el que comentem avui, fenomen que succeeix inexorablement aquí i arreu, després d’haver resistit els seus propietaris fins que no han pogut més, i davant la davallada de clientela, que cada dia compta amb majors i més atractives ofertes a la televisió.

Amb motiu dels preparatius que el cineasta gironí Pitu Anaya ve realitzant aquests dies sobre un complet reportatge que recordarà el gairebé centenari de l’espectacular saló de teatre i cinema, hem anat repassant la documentació que es conserva sobre la iniciativa, la construcció i l’existència de l’Albèniz, especialment durant la seva època d’or quan juntament amb els altres dos grans salons, el Gran Via i el Coliseu Imperial, donaven nom popular a la plaça de Sant Agustí, o de la Independència, com la dels cines, i no deixa de provocar un sentiment de nostàlgia, i de respecte alhora, quan es visualitzen tants papers, programes, escriptures, comunicats oficials dels organismes públics, també dels privats via distribuïdores, tots els quals parlen de primera mà d’una època que ens pensem que mai més tornarà. Una d’aquelles documentacions per guardar és la corresponent a la festa de la inauguració del gran saló, l’atracció principal de la qual fou l’actuació de l’Orfeó Català, el dia 15 d’abril del 1923, a partir de dos quarts de quatre de la tarda, i amb la major de les expectacions com el lector podrà imaginar-se; èxit que continuaria durant les dates següents, les sessions de les quals registraven una afluència total, sense deixar butaques lliures. La liquidació de l’actuació, que pujava a 2.545 pessetes, es realitzà mitjançant gir telegràfic tramés el dia anterior. Uns dies després, l’Albèniz rebé una carta de Barcelona, amb la qual l’Orfeó, amb data del dia 18 d’abril, acompanyava un ofici a l’atenció de l’administrador senyor Eduard Turón i demés propietaris, amb el qual mostraven la satisfacció de la Junta Directiva de la institució, amb el segell i la signatura del president segon, Vicenç de Moragas, i del secretari, Pasqual Boada, «pel resultat de la excursió artística realitzada a aqueixa immortal Ciutat, i regraciar-vos ben sincerament la vostra patriòtica iniciativa d’inaugurar el Teatre Albèniz amb el concert de l’Orfeó Català, i agrair-vos l’ofrena de l’artística llaçada que d’avui en avant enjoiarà la nostra benamada Senyera». Aquesta setmana, l’Orfeó ha traspassat la direcció dels cors i de l’escola al substitut fins aleshores, el pianista, tenor i director Pablo Larraz, qui pren el relleu de Simon Halsey.