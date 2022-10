Les imatges de l’horror

Quan veiem aquestes fotografies i aquests documentals que recullen atrocitats, crims, tortures, humiliacions, que sacsegen la nostra consciència, ens horroritzen, ens provoquen indignació o fins i tot ens inciten a reaccions actives, moltes vegades ens preguntem qui van ser els autors d’aquestes imatges, quin era el seu grau de complicitat amb els perpetradors d’aquelles monstruositats, quina va ser la seva actitud davant les accions que es desenvolupaven davant dels seus ulls. Vicente Sánchez-Biosca intenta respondre a aquestes qüestions en un llibre de lectura fascinant. La muerte en los ojos: Qué perpetran las imágenes del perpetrador (Alianza Editorial).

El perpetrador dels crims és l’autor dels mateixos, però algunes vegades la participació dels qui prenen les imatges assoleix aquest grau de connivència que també es poden identificar com a tals. Per mostrar l’aproximació entre uns i altres, l’autor analitza minuciosament una sèrie de casos, alguns molt recents, d’allò que anomena «imatges de perpetrador», és a dir, de qui ha pres les fotografies o rodat les pel·lícules l’objectiu de les quals era destruir un semblant, humiliar-lo, provocar dolor als espectadors. Es tracta d’accions en forma d’imatge on tant com el seu contingut importen el qui, el com, el per què van ser preses i el lloc, l’escenari del crim.

Entre les imatges més recents analitzades en aquest assaig hi ha les del genocidi a Rwanda el 1994, les fotografies de les tortures a la presó d’Abu Ghraib el 2004, el vídeo de la decapitació del periodista James Foley per soldats de l’Estat Islàmic difós l’agost del 2014 i les imatges d’un pilot jordà cremat viu a l’interior d’una gàbia el 2015, obra també de l’ISIS. En tots aquests casos els actes criminals es produeixen per ser gravats, anuncien morts imminents i l’espectador els visualitza quan les accions ja han estat consumades. Els perpetradors d’aquestes imatges les exhibeixen com a trofeu i el seu objectiu és provocar terror i indignació. És important constatar que els perpetradors dels crims i els de les imatges formen un mateix grup que comparteix un objectiu comú.

Sánchez-Biosca comença el recorregut per algunes de les imatges del segle XX que han quedat inscrites a la memòria col·lectiva. Destaquen les de l’alliberament dels camps d’extermini nazis, els continguts de les quals són materials per a una pedagogia de l’horror. Analitza també les imatges preses per operadors nazis al ghetto de Varsòvia per manipular l’opinió pública sobre la realitat de l’holocaust. Més endavant en el temps, les imatges de Nguyen Ngoc assassinant a un guerriller i les de la matança al llogaret de My Lai, totes dues del 1968 a la guerra del Vietnam, captades per professionals i per soldats, situen els seus perpetradors en una situació ambigua: mentre alguns es poden qualificar com a tals, altres són simples testimonis d’actes violents i criminals, com la filmació casual de la pel·lícula de l’assassinat del president Kennedy pel sastre Abraham Zapruder.

Un capítol realment enlluernador és el dedicat als crims de la dictadura dels khmers vermells de Pol Pot a Cambodja. Sánchez-Biosca s’atura en l’anàlisi de les fotografies de dues víctimes, una mare amb el seu nadó als braços i la de la jove Hout Bophana (portada del llibre), esposa d’un antic monjo budista que es va unir a la revolució i va caure en desgràcia, detinguda a causa d’unes cartes d’amor dirigides al seu marit i la tràgica història de la qual, que recullen diverses pel·lícules (Exilio, S-21 la máquina de matar kemer roja, Duch, el señor de les fraguas del infierno), s’explica minuciosament en aquest llibre.

Sobre imatges de perpetrador realitzades a Espanya, Sánchez-Biosca selecciona les de la profanació de tombes de religiosos del convent de les Saleses de Barcelona i la consegüent exposició pública de les mòmies i dels cadàvers en diversos graus de descomposició durant la guerra civil espanyola, amb les quals el moviment anarquista volia mostrar el seu anticlericalisme i escarnir al catolicisme per la seva connivència amb la burgesia. L’altra imatge seleccionada és la de l’execució de l’escultura del Sagrat Cor de Jesús al madrileny Turó dels Àngels per milicians republicans, una acció minuciosament preparada per a la seva gravació audiovisual, amb la complicitat dels operadors, que actuaven com a perpetradors d’aquelles imatges.

El corol·lari que s’aprecia com a conseqüència és que en la majoria dels casos les imatges que es van prendre amb l’ànim d’enaltir els perpetradors al final van servir perquè els seus autors fossin condemnats per la societat i per la història.