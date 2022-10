De la Rambla de Figueres al món

Alexandre Deulofeu i Torres (L’Armentera, 1903 -Figueres 1978), farmacèutic i químic, és conegut especialment per les seves aportacions singulars en la concepció de la historiografia com a creador d’una visió innovadora a partir d’una teorització sobre els cicles històrics. Estudià el batxillerat a Institut Ramon Muntaner de Figueres. Estudià farmàcia a la Universitat de Barcelona i a la popular plaça de la Palmera de Figueres, encara obert i regentat per un nét, hi ha l’establiment on hi treballà en tornar de l’exili. Publicà llibres de química i tingué una profunda estimació a la ciutat, la comarca i el país. Políticament fou republicà i catalanista. Arran de la proclamació de la República, un Deulofeu jove i inquiet s’implica en la vida municipal. És regidor i serà alcalde de la ciutat com explica en el llibre de memòries que ens ocupa, un treball viu en estil, àgil en la força narrativa,

Com a estudiós de l’art publicà diverses obres sobre el romànic, Sant Pere de Roda, així ho escriu, amb comentaris i anàlisis ben suggestives sobre l’art romànic. Destacà com a teoritzador dels cicles de la història que desperten interès acadèmic més enllà de la curiositat de qui prediu esdeveniments com l’enderrocament del mur de Berlín i la reunificació alemanya, la desintegració de Iugoslàvia i de la URSS, l’ascens de la Xina, etc. Per al futur immediat ha predit la desintegració d’Espanya i de França.

Deulofeu guanya oposicions i és catedràtic a l’institut de la seva ciutat. En tornar després de l’exili, com tants professors, no podrà seguir en la docència. Abans de la guerra publica en editorials de prestigi i en les locals i assoleix reconeixement social pel seu compromís social i polític. De Juli Gutiérrez i Deulofeu tenim una recopilació que ens mostra aquesta etapa republicana amb detall. Es tracta d’Articles i altres escrits. Els darrers mots que apleguen els articles de la premsa: Empordà Federal (1930-1937), la seva revista per ideologia i simpatia, el setmanari de les esquerres, i posteriorment, altres com Destino, Canigó, Revista de Girona... Es fixa també en les aportacions de la Matemàtica de la història, extensa, variada, dispersa en llibres i articles i també ofereix inèdits.

En tornar de l’exili segueix escrivint i molt. Dóna a conèixer les seves teories i ho fa en articles i llibres. Demostra que l’Empordà és el bressol de l’art romànic, a Destino per exemple i com la difusió va de sud a nord i d’est a oest, Sant Quirze de Colera (800), Sant Genís les Fonts (819)... Estima els monuments del passat i li dol el patrimoni que és malmet arreu de la comarca i se’n preocupa per preservar-lo però el centre, a més de la família i el treball, és la seva Matemàtica de la història, títol que dona a la seva obra general. Així, per exemple, contemplar la fotografia de Palol Sabaldòria esdevé una imatge trista quan penses l’ahir i veus l’avui del monument. L’anàlisi de Deulofeu de l’opus spicatum, la distribució de les pedres en forma d’espina de peix és ben suggestiva.

Del romànic empordanès escriu articles i la guia Sant Pere de Roda. Importància, història i art. En veiem la quarta edició del 1970 de l’editorial Emporitana, que ha tingut cura de l’edició de bona part de la seva obra. L’Empordà, bressol de l’art romànic (1961) a l’editorial Selecta esdevé una molt suggestiva obra on la capacitat d’observació i anàlisi del polític, i també químic i assagista, hi sura. Aquesta idea anirà apareixent diverses vegades desenvolupada, l’Empordà és l’origen del romànic i, per extensió Catalunya, mare de la cultura europea (1976).

Deulofeu publica moltes obres d’impacte i actualitat com Catalunya i l’Europa futura el 1934 (Editorial Catalònia), amb pròleg de Rovira i Virgili, que el qualifica d’«esperit selecte, inquiet, apassionat pels estudis polítics i socials». Recorda una polèmica, en una tertúlia, a Figueres, després d’una conferència el 1930. En ella coneix les teories de Deulofeu i la discussió és intensa i sentida. «Quina polèmica de quinze veus, la d’aquell vespre!» Rovira hi participa, escriu: «Jo estava encisat de veure que aquells temes de doctrina política i d’interpretació història, eren plantejats i debatuts en una petita sala d’un casino polític comarcal. I com que el cor se me n’hi anava, vaig prendre part en l’amistosa discussió». Comparteix taula, diu també, amb l’amic comú Puig i Pujades. Rovira considera molt positivament el treball que prologa. Escriu: «En tot allò que considero essencial, la trobo excel·lentment orientada». Tot i alguna reserva puntual s’identifica amb l’autor per ideologia, esquerrana, per sentit connacional, són compatriotes amb una catalanitat essencial, i per l’interès del que escriu Deulofeu.

Amb creativitat i constància en el treball, Deulofeu articula una exposició singular i innovadora que avala amb els seus estudis i lectures, viatges per Europa fixant-se especialment en les construccions i que ha estat sovint negligida per la concepció dels historiadors a negar-se a la previsibilitat quan s’introdueixen factors com els imponderables, en història econòmica, l’atzar o les tendències. Sigui com sigui, Deulofeu, agosarat com només ho poden ser els empordanesos, dedicà la vida a l’estudi de la història per a poder-ne extreure una teoria que bateja com la Matemàtica de la història.