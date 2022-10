Cent anys de l’era feixista

La jornada del 28 d’octubre del 1922 va començar a Itàlia amb la proposta del legítim govern al rei Victorio Emanuele III perquè proclamés l’estat d’excepció a causa de la infinitat de conflictes i atacs perpetrats a tot el país pels esquadristes dels Fasci de Combattimmento (milícies feixistes creades el 1919 per combatre el comunisme i el capitalisme ). El monarca decideix llavors encomanar a Benito Mussolini la direcció de l’Executiu com a mètode per acabar amb la violència. Posa la guineu a guardar el galliner. Pocs dies després el Parlament li atorga la confiança amb 306 vots a favor, 116 en contra (els dels socialistes) i set abstencions. Els feixistes havien guanyat el seu primer repte: aconseguir el poder.

Cent anys es compleixen ara d’aquell esdeveniment històric. L’octubre del 1927 es va decretar l’obligació d’afegir, juntament amb la data d’ús comú, l’any de l’era feixista indicada en números romans. La data d’inici adoptada va ser la de «la marxa sobre Roma», el 28 d’octubre del 1922, és a dir, que si continués aquesta norma en vigor la data del 28 d’octubre del 2022 , divendres passat, s’acompanyaria amb Anno C de l’Era Feixista.

El terme fascio prové del símbol de poder de l’antiga Roma, però un «fascio» era a la Itàlia de començaments del segle XX una agrupació, una associació, gairebé un club, i el terme no tenia connotacions polítiques. Això va començar a canviar quan el 23 de març de 1919 es va celebrar una reunió a la plaça del Sant Sepulcre de Milà en la qual es van constituir els «Fasci (plural de fascio) de Combat», les prioritats dels quals, aprovades a petició de Benito Mussolini, eren: honorar i valorar els combatents italians a la Gran Guerra, defensar el dret d’Itàlia a portar a terme una política colonial (o imperialista) i acceptar la guerra com a forma d’actuació (contra el sentir dels pacifistes).

Tropes especials

Gairebé tots els components d’aquella primera reunió dels fasci eren antics soldats dels arditi, és a dir dels combatents de primera línia, una cosa així com de les forces especials, en la guerra contra els austrohongaresos, que Itàlia acabava de guanyar, encara que amb un enorme desgast en homes i recursos, i que llavors (1919) es trobaven desemparats per l’Estat en una nació enfonsada en la depressió. El programa dels Fasci de Combat es va publicar a Il Popolo d’Italia tres mesos després, i era un programa revolucionari, extremista i anticomunista. L’ideari feixista havia posat la primera pedra.

Benito Mussolini (1872-1945) va ser batejat com a «Benito» en castellà i no com a «Benedetto» en italià com a homenatge a Benito Juárez (el revolucionari mexicà al qual admirava el seu pare), i havia tingut una joventut moguda. Afiliat al partit socialista, llavors marxista-leninista, va dirigir el diari d’aquesta organització Avanti!, des del 1912 al 1914. En aquesta última data deixa l’Avanti!, i sense solució de continuïtat passa a dirigir Il Popolo d’Italia, d’ideologia gairebé oposada, per la qual cosa va ser expulsat del partit socialista.

Després de molts avatars i contratemps en què va ser professor, exiliat a Suïssa, soldat als Alps, etc., va idear, amb altres diversos que després van anar perdent protagonisme, una nova forma d’aconseguir el poder, valent-se de la democràcia quan els interessava com a mètode d’ascens però també de la intimidació i la violència, que no tenien cap objecció a exercir en un país empobrit per la guerra, que havia consumit tota l’energia d’Itàlia i estava dolgut per la mort d’un milió dels joves.

Aquest sentiment explica en gran part l’ascens vertiginós del feixisme, una ideologia sense formar però que semblava protegir el capitalisme i la forma de vida, cultura, religió, que desitjaven la majoria dels italians. Mussolini, amb la seva actuació contrària a la vaga general convocada pels sindicats el juny de 1922, però també amb els seus editorials diaris des d’Il Popolo d’Italia, no malgastava ocasió de generar por davant del socialisme marxista i, en sentit contrari, confiança en els feixistes.

Després d’unes eleccions en les quals el partit que capitanejava Mussolini va aconseguir trenta-cinc dels cinc-cents escons del Parlament italià, els feixistes decideixen imposar-se per la força i creen una violència desmesurada per tot Itàlia que el feble Govern sorgit de les urnes no va ser capaç de controlar. En aquest marc, organitzen «la marxa sobre Roma» amb les esquadres de «camises negres» que, partint de tot Itàlia, es concentren a la capital.

El rei Vittorio Emanuele III (1869-1947), en aquella jornada del 28 d’octubre del 1922, que va començar amb la proposta del legítim govern al monarca perquè proclamés l’estat d’excepció atesa la infinitat de conflictes i atacs perpetrats em tot Itàlia pels esquadristes dels fascis de combat, decideix encomanar a Mussolini la prefectura del govern com a mètode per acabar amb la violència. Una violència que els mateixos companys de files de Mussolini s’havien encarregat de crear, tant contra partidaris de forces comunistes i d’esquerres com contra el «capitalistes» del Govern.

Pocs dies després de rebre l’encàrrec del Rei, el Parlament atorga la seva confiança a Benito Mussolini amb 306 vots a favor, 116 en contra (els dels socialistes) i set abstencions. Els feixistes havien guanyat el seu primer repte: aconseguir el poder. Amb una llei electoral ad hoc, el 25 de gener del 1924 dissolen el Parlament i el 6 d’abril se celebren eleccions, en les quals obtenen majoria absoluta. Mussolini ja és amo i senyor del poder a Itàlia, dins del molt forçat àmbit legalista al qual s’al·ludeix en la cita que acompanya aquest text (a la dreta).

El cas Matteotti

El 1924 es produeix el cas que va posar en risc la seva posició. Giacomo Matteotti era un diputat socialista que es va convertir en el malson de Mussolini. Els seus discursos al Parlament i els seus llibres, en els quals denunciava la violència dels feixistes, eren un martiri per al Duce (ja s’havia guanyat aquest títol). Al juny, després d’una tempestuosa sessió parlamentària, Matteotti desapareix i el seu cadàver és trobat diversos dies després. Les investigacions que de mala gana realitza la policia no deixen dubte de la implicació de persones molt properes a Mussolini.

És un escàndol que transcendeix les fronteres. Podria recordar d’alguna manera el cas Calvo Sotelo d’Espanya, però amb una simetria inversa. Mussolini nega qualsevol implicació però està a punt de costar-li el càrrec i encara que alguns feixistes dels que podríem anomenar de bona fe es donen de baixa del partit i els liberals, i també l’Exèrcit, ho repudien, tot es va tapant ja que per aleshores a Itàlia s’havia perdut l’essència de la democràcia i fins i tot el sentit de l’ètica.

Entre el 1926 i el 1940, Benito Mussolini, ajudat per una forta propaganda, es va convertint en una figura intocable i gairebé divina en l’àmbit del feixisme. És cert que ell era un home intel·ligent i treballador (les obres completes de tot el que va arribar a escriure Mussolini ocupen quaranta volums), però és la devoció dels seus fidels allò que l’enlaira. El Duce sempre té raó, res ni ningú no ho pot discutir.

Són anys en què aconsegueix desbloquejar la situació amb l’Església catòlica signant el Pacte de Laterà (1929), quan s’embarca en l’aventura colonial de sotmetre Etiòpia (1935), quan entra en contacte amb Hitler (1934), al qual enlluerna en les seves primeres trobades, quan emprèn la modernització de les infraestructures italianes construint autopistes que són l’enveja de la resta d’Europa...

És un temps de glòria per a ell encara que de magre profit per als italians que perden qualsevol indici de llibertat davant la violència amb què el fascio imposa els seus criteri i on el racisme i l’antisemitisme van guanyant força.

El feixisme va consolidant el seu programa ideològic i es defineix com un partit amb un compromís «total», és a dir, un règim en el qual «tot seria per a l’Estat, res no quedaria fora de l’Estat i ningú no estaria contra l’Estat». Segons Mussolini, l’Estat havia de controlar tots els aspectes de la vida econòmica i social, seria un partit totalitari, cosa que només anys després s’interpretaria en sentit negatiu.

Quan arriba la Segona Guerra Mundial, Benito Mussolini no veu clara la participació d’Itàlia, però nou mesos després, el juny del 1940, en el millor moment de les tropes nazis, fa el pas i es dirigeix a la multitud que l’aclama: «Anem a la lluita contra les democràcies plutocràtiques reaccionàries d’Occident que, en tot moment, han obstaculitzat la marxa i sovint atacat la pròpia existència del poble italià». Ja en coneixem el resultat.

Detingut i alliberat

El 25 de juliol del 1943, la guerra ja està perduda, Mussolini és detingut per ordre del Rei, que li tendeix una trampa després d’haver estat el seu còmplice durant 15 anys, i és empresonat a Gran Sasso, un poble dels Apenins. Quan al setembre Itàlia es rendeix als aliats, els paracaigudistes del Lehrbataillon de la Segona Divisió del general Kurt Student, enviats per Hitler, l’alliberen. «Eren les dues de la tarda del diumenge 12 de setembre quan, remolcats per avions Henschel 126, els planadors DFS 230 que transportaven els paracaigudistes de Student van aterrar al peu del funicular de l’hotel» explica J. Navarro.

Mussolini crea llavors l’anomenada República de Saló (Saló és una localitat propera al llac Garda on es va instal·lar la capital d’aquesta república titella), l’única missió de la qual és ajudar Alemanya. La guerra continua i en retirar-se l’exèrcit nazi, Mussolini s’uneix a un grup dels que fugien, però cau en mans dels partisans que l’afusellen el 28 d’abril del 1945, i després l’exhibeixen penjat de cap per avall en una imatge que es va fer icònica per a la fi d’una dictadura.

L’Era Feixista havia acabat a Itàlia. A la resta del món continuaria i segueix en alguns països. L’Espanya de Franco en seria un model gairebé calcat, encara que lògicament amb diferències, durant quaranta anys. Cent anys després ja no cal afegir res a la data de cada dia i això ens fa una mica més lliures.