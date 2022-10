Llums entre els arbres

D’aquí a uns dies (del 10 al 12 de novembre) se celebrarà a Olot una nova edició de Lluèrnia, Festival del foc i de la llum, que ja s’ha fet un lloc en el calendari de certàmens temàtics que es programen a les comarques gironines, i que a més ha substituït Temps de Flors com a punt de referència en el disseny de muntatges i instal·lacions temporals. Això és almenys el que es desprèn dels guardonats en la categoria d’Efímers dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona, que durant molts anys va estar gairebé monopolitzada per muntatges de l’exposició floral gironina, i que ara ho fa per propostes lumíniques de la capital de la Garrotxa. En l’última edició dels premis, per exemple, l’obra guardonada en aquest apartat va ser Fontada, una proposta de l’estudi olotí Unparelld’arquitectes (habitual al palmarès dels Premis) per al Lluèrnia de 2020, que consistia a instal·lar una gran làmpada amb 150 bombetes a l’aire lliure, al paratge de les fonts de Sant Roc. L’èxit de la iniciativa va fer que, a petició popular, la làmpada s’estigués a l’indret tres mesos més del previst, i que la passada Setmana Santa es traslladés a la platja de Sant Feliu de Guíxols, en l’estrena del nou festival Lumlab, que també té la llum com a protagonista.

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis, l’equip format per Eduard Callís, Guillem Moliner, Xevi Rodeja i Clàudia Calvet comença assegurant que a les fonts de Sant Roc, «tres terrasses de pedra volcànica amb fileres de plàtans configuren el millor espai públic d’Olot». I tot seguit detallen en què consistia la seva proposta de làmpada per a aquest espai: «Cent cinquanta bombetes i els seus cables dibuixen un llum de saló, de 8 metres d’alçària i 8 metres de diàmetre. Corona un eixamplament semicircular presidit per la font principal i una fila d’arbres esvelts. Tots els components són reutilitzables i els difusors, cons per a maquinària tèxtil, són reciclats». L’objectiu de tot plegat, segons Unparelld’arquitectes, era posar de relleu que «la làmpada reconeix el doble caràcter del paratge: l’engalana celebrant el seu paper com a estança comunitària de la ciutat, al mateix temps que construeix una atmosfera propícia per al passeig introspectiu». Els responsables de la iniciativa es mostren molt satisfets a més de la relació que es va establir amb els veïns d’Olot (sobretot) i amb els altres visitants que va rebre: «Durant les llargues nits d’hivern i pandèmia del 2020, la llum, com un imant, va convidar els ciutadans a redescobrir aquest lloc públic únic. I no únicament redescobrir; a l’aixopluc de la làmpada, les fonts van tornar a esdevenir l’escenari de moltes activitats espontànies». «Per petició popular, la instal·lació del festival Lluèrnia va seguir en funcionament tres mesos més», postil·len Callís, Moliner, Rodeja i Calvet. A l’hora d’explicar el guardó a Fontada, el jurat dels Premis d ’Arquitectura de les comarques de Girona en va destacar que «la utilització d’un element fora de context transforma d’una manera radical un espai obert a l’exterior. Amb un únic recurs, un llum, es defineix un ambient que -amb reminiscències d’una antiga aranya- es converteix en un saló de música a l’aire lliure».