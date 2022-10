Materials del futur que canviaran el món

La química és l’estudi de les molècules: els components bàsics de la matèria. Tot i que per a molts pugui resultar un concepte estrany, pertanyent al món acadèmic i als llibres de text, i amb poca rellevància per a la nostra vida quotidiana, la química és fonamental per sustentar gran part del nostre progrés econòmic i proporcionar riquesa i prosperitat a la humanitat.

Durant els darrers 5.000 anys, és la química, més que qualsevol altra disciplina, la que ha fet possible la nostra societat actual. Les primeres civilitzacions van aprendre com extreure metalls simples i processar-los: primer es va descobrir el coure, que va reemplaçar la pedra com a material per fabricar eines. L’Edat del Bronze sorgeix posteriorment quan es descobreix que el coure es podia combinar amb l’estany per produir un metall més dur: el bronze. Com a resultat vam obtenir armes i eines més fortes. A continuació vindria l’Edat del Ferro, que també ens va portar el desenvolupament d’altres elements com ara ciments i morters, que van permetre la urbanització a gran escala.

Des de fa uns 500 anys, la química s’ha convertit definitivament en una ocupació important i s’han començat a identificar elements diferents dels metalls naturals per intentar comprendre’n les propietats. Amb invents com el cautxú vulcanitzat, el 1843, es van iniciar les indústries de polímers i plàstics, que després revolucionarien la fabricació de multitud d’articles per a la nostra vida quotidiana. El descobriment de la dinamita, el 1867, va conduir a una ràpida expansió de la mineria; i la comprensió de la combustió i la termodinàmica dels combustibles fòssils, va fer possible la revolució industrial. Més recentment, amb el descobriment de les anomenades «terres rares», elements químics amb una alta conductivitat elèctrica, s’ha impulsat l’electrònica i s’ha accelerat el desenvolupament tecnològic.

Però, quins són aquests materials del futur en els quals s’investiga avui dia, i que molt probablement canviaran el món que coneixem?

- Grafè: Creat per primera vegada a la Universitat de Manchester, aquest material, format per una sola capa d’àtoms de carboni disposats en una matriu hexagonal, té propietats que semblen fantàstiques: resistència dues-centes vegades més forta que l’acer; densitat de corrent un milió de vegades millor que la del coure; gran elasticitat (encara que és un vidre, es pot estirar fins a un vint per cent i continuar sent el material més rígid del món); condueix la calor millor que fins i tot el diamant; i és molt impermeable (ni tan sols un àtom d’heli pot travessar el material). Les seves aplicacions potencials són immenses, actualment hi ha més de 15.000 patents per a aquest material a tot el món: smartphones irrompibles; bateries de càrrega ràpida; neutralització de residus radioactius; aigua salada potable; lubricant industrial de llarga durada; bateries flexibles; innovacions mèdiques, i un llarg etcètera.

- Aerogel: De vegades anomenat fum congelat o fum blanc, és un material ultraporós i molt aïllant que es pot fabricar a partir de sílice, polímers, òxids, carboni i altres materials. Encara que és sòlid, conté tants petits buits o porus que la seva composició principal és aire. De fet, l’aerogel és 99,8% espai. Inicialment va ser desenvolupat per la NASA per al seu ús en l’exploració espacial com a aïllament tèrmic per a vestits i vehicles, però en els darrers anys els aerogels ja estan disponibles comercialment i se n’estan trobant usos en moltes altres àrees, per exemple, com a aïllament tèrmic per a components electrònics en miniatura, procés que es pot fer amb tècniques d’impressió 3D, o com a aïllant per a edificis o frigorífics d’última generació.

- Seda d’aranya artificial: La seda de l’aranya té algunes propietats força impressionants. És un dels materials més resistents que es troben a la natura i es pot estirar diverses vegades la seva longitud abans que es trenqui. Per aquestes raons, replicar la seda d’aranya al laboratori ha estat una obsessió entre els científics durant dècades. Ara, investigadors de la Universitat de Cambridge han creat un material similar, una fibra a partir de sílice i cel·lulosa unida per cucurbiturils, molècules macrocícliques que serveixen com a «manilles». Algunes possibles aplicacions d’aquest nou material podrien ser la tela per a veles, tela per a paracaigudes, i elements de seguretat i protecció com cascos o armilles. El material és biocompatible, la qual cosa significa que a més podria utilitzar-se dins del cos humà, per exemple per fer punts de sutura.

- Alumini transparent: Aquest material es diu exactament oxinitrur d’alumini i el seu nom comercial és Alon. És tres vegades més resistent que l’acer i, tanmateix, transparent. La seva composició no és només alumini sinó també oxigen i nitrogen en les seves formes de pols blanca, i per a la seva fabricació és sotmès a una pressió extrema i una calor de dos mil graus durant diversos dies. S’usa actualment en vehicles blindats, en la indústria òptica, i en dispositius d’immersió i exploració d’aigües profundes.

- Superadhesiu molecular: Investigadors de la Universitat d’Oxford han creat un adhesiu d’acció ràpida fet de cianoacrilats. A diferència dels adhesius tradicionals a base d’aigua, el gel de cianoacrilat està compost per resines acríliques. Aquesta cola es pot fer servir per unir objectes que van des de metalls fins a plàstics i fins i tot la pell humana. És molt forta aquesta cola? Com a dada curiosa, l’equip per provar la seva força es va trencar abans que la cola. Es preveu que l’ús d’aquest material pugui tenir molt de recorregut al sector de la salut.

- Nanotubs de carboni: Es podrien explicar gràficament com la versió enrotllada del grafè, i han sorprès la comunitat científica per les seves insòlites propietats electròniques, tèrmiques, òptiques i mecàniques. És un material extremadament fort, amb el qual es podria arribar a construir per exemple una cosa tan disruptiva com un ascensor espacial, encara que si ho analitzem des d’una perspectiva més realista, el seu ús més immediat es veurà principalment en la microelectrònica i la nanotecnologia.

Sens dubte, la indústria química, recolzada per la recerca, ha marcat el pas en l’evolució de la humanitat, i, amb tota probabilitat, la química continuarà definint les direccions del canvi tecnològic durant el segle XXI.