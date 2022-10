Medalla Grand Gold amb 97 punts sobre 100 al prestigiós concurs Organic Wine Awards International 2022, que premia els millors vins ecològics del mon. És un monovarietal de la varietat Chardonnay elaborat amb raïms de conreu ecològic certificat procedents exclusivament de la finca Raimat (Lleida), dins de la D.O. Costers del Segre. Verema nocturna per preservar els raïms d’oxidacions indesitjades. Fermentació a temperatures entre 16 i 18 graus. Finalitzada la fermentació el vi es guarda en dipòsits inox fins el moment del seu embotellat per mantenir l’expressió fresca i afruitada que marca la personalitat d’aquest vi blanc jove. Presenta un bonic color groc palla. Aroma intensa i atractiva que recorda les fruites tropicals amb notes de cítrics i fruita blanca madura. En boca és seductor, saborós, vellutat i molt equilibrat; hi ressalten les notes cítriques i tropicals. Una expressió de l’excel·lent qualitat dels vins ben elaborats amb la varietat internacional Chardonnay, molt versàtil i que produeix alguns dels millors vins blancs del mon (Penedès, Navarra, Borgonya, Costers del Segre, Califòrnia, Conca de Barberà, Empordà, etc.) El Raimat Chardonnay Castell 2021 es presenta amb ampolla tipus borgonya de color verd i etiqueta clàssica molt atractiva. La darrereetiqueta especifica que aquest vi «és el somni d’un visionari. Elaborat des dels anys 70, el Chardonnay és el varietal més emblemàtic. Amb aquest vi commemorem els nostres orígens». Recomanat per a carns blanques salsades, pasta i arrossos de peix. Tot sol i una mica fred és un excel·lent aperitiu.

El celler elaborador: A Raimat, situat a Raimat (Lleida), són pioners en l’elaboració de vins monovarietals , amb més de 100 anys d’història. És el somni d’una família que va decidir convertir un desert inert en un mar de vinyes. Avui, Raimat és un dels principals referents en viticultura sostenible i ecològica, amb una àmplia gamma de vins i caves de la més alta qualitat i prestigi internacional. Mereix una visita. Any: 2021 D.O.: Costers del Segre Raïm: Chardonnay Graduació: 13º Preu aproximat: 7,45€