Una volta japonesa de la truita

Hi ha moltes cuines japoneses, tantes com apetits desmesurats al Japó. Una d’elles és d’estil occidental i consisteix a plagiar o adaptar els plats que es mengen a Occident. S’anomena yoshoku, i els seus receptaris van evolucionar a partir de finals del segle XIX, durant l’era Meiji.

La meva amiga Taeko cuinava, almenys una vegada a la setmana, yoshoku. Era el dia que més agraïa la meva visita com a convidat de la família Sorensen. Aleshores vivia a Madrid amb el seu marit nord-americà, Tom, i dues filles, unes nenes precioses i simpatiquíssimes de trets orientals i noms espanyols. Penso que Taeko agraïa la presència d’un gaigin per testar els plats. Jo, en canvi, preferia el peix cru i les safates generoses de sukiyaki; parlo del segle passat quan el boom del sushi, el sashimi o els fideus d’arròs encara s’havia de produir.

El yoshoku de Taeko assumia, com qualsevol altre en el seu gènere, codis ja coneguts i que no es trigaven a distingir des del seu mateix enunciat: el naporitan, espagueti amb molt tomàquet a l’estil napolità, o el korokke, cosí de la croqueta, que s’elabora picant trossos de carn, marisc o vegetals barrejats amb puré de patata o beixamel, i s’empana amb farina, ou i panko (pa ratllat japonès) per fregir-lo fins que es daura. També hi havia les hambaagaa, unes hamburgueses servides al plat amb diverses salses. La meva amiga no acostumava a cuinar-les per evitar el judici sumaríssim del seu marit i les bromes sobre la cocacolonització americana al país del sol naixent.

Al cap i a la fi tot és fruit de la sorprenent facilitat amb la qual un poble assimila els costums d’un altre i intenta fer-los seus sense desviar-se dels seus ritus i tradicions. Des de fa més de 150 anys, els japonesos han tingut accés a la cuina occidental que va passar a formar part dels seus dietaris casolans i posteriorment dels menús de les izakaies, les populars tavernes. Els hàbits gastronòmics, en canvi, van trigar molt més a arribar a Occident. El primer terme que es va utilitzar per a la cuina occidental a Japó va ser seiyoō ryori, que servia per nomenar tots aquells plats fidels al concepte original europeu o americà, mentre que yoshoku sorgiria més tard per establir una distinció amb el washoku, la cuina tradicional nipona. És a dir, tots aquells plats de procedència occidental però adaptats als gustos locals. Als restaurants, mentre que les especialitats estrictament fidels a l’origen se serveixen amb forquilla i ganivet, els escuradents i l’arròs com a acompanyament es reserven per al yoshoku.

Per això i des del primer moment em van cridar l’atenció les sucoses truites japoneses de Taeko, les populars omurice, paraula creada a partir d’omelette (truita en francès) i rice (arròs en anglès). La meva amiga estenia els ous batuts en una paella rodona, no a la tamago rectangular, i envoltava amb ells un arròs fregit amb pollastre. Amb cura ajustava les vores fins a aconseguir un acabat perfecte. L’omurice, la truita i l’arròs, és el millor exemple d’aquesta adaptació dels gustos orientals del yoshoku. No cal dir que hi ha varietats i varietats de farciment i la possibilitat d’acompanyar els sucosos ous amb les millors salses orientals i occidentals, siratxes, ketxups o tabascos. O, posats en cuina, amb una demi-glace. O posar-hi formatge per sobre. Taeko em va fer pensar més d’una vegada que amb l’omurice estava menjant la millor truita francesa farcida del món. Però jo seguia sospirant per la fina vedella llescada, els vegetals del sukiyaki i un bon tall de peix cru, que en aquell moment representava per a mi la novetat d’un món fins aleshores impenetrable.

A l’omurice, que rep el sobrenom de tampop per una pel·lícula de Juzoō Itami, en la qual un camioner ajuda una vídua a convertir la seva botiga de fideus en la millor del poble, sobre una capa gruixuda d’arròs fregit amb pollastre, ceba, xampinyó i pèsols, condimentada amb ketxup, s’hi col·loca la truita francesa. En realitat és un encreuament entre una truita i un arròs fregit japonès. Els ous es cuinen perquè quedin cremosos, es cobreixen amb arròs i després amb un farcit, que pot variar de pollastre amb ceba a pernil o qualsevol cosa. Yoko Hiramatsu, escriptora gastronòmica i autora d’Un sándwich en Ginza (Quaterni, 2021), una col·lecció de petites històries sobre menjar il·lustrades pel gran mestre del manga Jiro Taniguchi, va escriure que en trencar-la amb la cullera i en estar poc feta, s’escapa el líquid i s’obre fins a desfer-se del tot. «El meu cor sempre estarà amb l’omurice». Explica com en una ocasió va conèixer un home madur, de cinquanta i escaig, pel qual es va assabentar que quan era petit i feia anys li demanava a la seva mare que li preparés una d’aquelles truites farcides i que el deixés posar per sobre tot el ketxup que volgués. Li recordava el sabor de la mare. Penseu en una simple croqueta i trobareu l’equivalent a les nostres memòries culinàries.

El tonkatsu s’inspira també en les tècniques europees. És una escalopa o un cordon bleu. A l’era Meiji, els cuiners japonesos utilitzaven filets grossos de carn de vaca o de porc amb el mateix mètode que la tempura quan volien imitar la manera de fregir a la paella d’Europa. Aconseguien que quedessin tendres i sucosos. El tonkatsu, quan Taeko el cuinava esperant que li diguéssim que el resultat era millor al de qualsevol milanesa, estava acompanyat de col tallada a tires i amb un condiment japonès especial inspirat en la salsa Worcester.

La cuina japonesa és una barreja de tècniques i de formes de cuinar diferents, que van d’un extrem a l’altre, des del més exquisit, cerimoniós, refinat i tradicional (cuina Kaiseki) al menjar ràpid de carrer, els peixos crus, el sushi i el sashimi, les barbacoes, el ramen, el yakitori, o les influències vegetarianes budistes, resulta fresca, amb textures pròpies i sabors inconfusibles.