La cuina no és per a les dones: el patriarcat al Motel

Des que Sílvia Subirós va tenir clar que es dedicaria al cine, va saber que faria un documental sobre el seu avi, el xef Josep Mercader, fundador del Motel Empordà. Aquell home que, sent un adolescent de postguerra, va començar a treballar en una cuina per no passar gana. Mercader es va posar al capdavant del Motel Empordà el 1961 i el va fer fort al peu de l’N-II al seu pas per Figueres, per on entrava el turisme des de França. Però Mercader ja estava explicat, ni més ni menys que per Josep Pla, que el va incloure al llibre Alguns grans cuiners de l’Empordà. Pla tenia taula reservada al Motel Empordà, la 26, i fins i tot habitació, la 103, on dormisquejava després dels seus banquets. Allà l’escriptor va esgotar els seus últims anys, amb Mercader afilant l’enginy per fer-lo menjar, a més de beure, creant plats aptes per a la seva exigua dentadura, com la sopa de farigola o el sorbet de marialluïsa. Explicada per d’altres la història del seu avi, que Sílvia Subirós només va arribar a conèixer en cintes de Súper-8, la cineasta va posar el focus en les dones de la seva família, per a les quals tenir cura de la família, envellir i morir, havien estat des de sempre les úniques dimensions del teatre.

«La història del meu avi té la narrativa de l’heroi. La de la meva àvia no té el mateix pes ni èpica», reflexiona Subirós al documental La cuina dels homes, que aquest dimarts, 8 de novembre, es projecta al Cinema Truffaut de Girona dins del Festival Temporada Alta. L’obra parteix d’una incògnita que, durant dècades, va pertorbar la seva autora, l’única dona de quatre fills. ¿Com és que ella mai va trepitjar la cuina del Motel, a diferència dels seus germans, que ara el regenten juntament amb el seu pare, Jaume Subirós? «Quan ho vaig preguntar al meu pare, un dels homes menys masclistes que conec de la seva generació, es va quedar sorprès i molt trist: no ho va fer conscientment», reflexiona Subirós. El dubte de si la seva carrera professional hagués pogut ser gastronòmica plana al llarg de la cinta. «Quan vivia a l’Empordà tenia ganes d’anar-me’n. Vaig estudiar Economia i cap als vint anys vaig veure que volia fer cine. Vaig gaudir d’aquesta llibertat, que no van tenir els meus germans. El patriarcat també és una trampa per a ells», afegeix. La cuina domèstica s’ha pressuposat tradicionalment un territori femení. En l’origen dels restaurants hi ha dones, recull La cuina dels homes. Després de la crisi del 29 van florir a França els bouchons, negocis on les dones servien menjars, que es van anar sofisticant. Les van anomenar mêres (mares, en francès): Eugénie Brazier, primera dona a aconseguir tres estrelles Michelin, va ser la més reconeguda, a més de la gran mestra de Paul Bocuse, impulsor de la nouvelle cuisine. A la seva tornada a Lió després de combatre en la Segona Guerra Mundial, amb 20 anys, Bocuse va estar aprenent al restaurant d’Eugénie Brazier i va treballar de jardiner, ramader i fins i tot va fer tasques de manteniment, a més de cuinar. «Des de sempre les dones són bones cuineres, però no hi ha dones xef. No n’hi ha», declara ufà Bocuse en una entrevista que recull el documental. «No tinc fills, però sí dos nets i són molt espavilats», etziba Mercader a un periodista que s’interessa per com la seva falta de descendència masculina pugui afectar el futur del Motel. Abans que Sílvia Subirós, la seva mare i la seva tia, Anna Maria i Lídia Mercader, van quedar desterrades de la cuina. Després de la prematura mort de la seva dona, Josep Mercader es va bolcar en el seu ofici. Coincideix amb la seva època més creativa, quan inventa plats com les favetes amb menta fresca, que després versionarà El Bulli. Per a Sílvia Subirós, el gen de la cuina es transmet per línia paterna. Tanmateix, molts dels més il·lustres restaurants del país tenen una dona en els seus orígens. El del Celler de Can Roca cal buscar-lo en Montserrat Fontané; el de Berasategui, en Gabriela Olazabal. El d’Arzak, en Paquita Arratibel, jove vídua que es va fer càrrec juntament amb el seu fill el 1966 del restaurant. «La meva àvia era com jo, petita però guerrera, una treballadora exemplar», recorda Elena Arzak, única dona d’Espanya al capdavant d’un tres estrelles Michelin. La fama, per a ells «Quan jo era jove ja hi havia a Arzak un 80% de dones, la meva àvia era cuinera, mai vaig tenir cap problema», afirma. Amb només 19 anys, el seu pare, Juan Mari Arzak, la va animar que fessin el seu primer plat conjunt, un tonttor de bonítol. «Des dels 11 anys, cada estiu anava amb la meva germana Marta dues hores al dia a Arzak, per donar un cop de mà. Em va fascinar», explica. Marta Arzak és avui subdirectora d’Educació i Interpretació al Museu Guggenheim Bilbao. ¿Hauria estat la carrera d’Elena Arzak diferent si hagués tingut germans homes? Ella assegura que no, però entre els xefs del seu nivell les dones brillen per la seva absència. «Les dones tenien els nens i atenien els restaurants, els quedava poc temps per socialitzar, i ells es feien més famosos», afegeix. En els últims temps el seu restaurant s’ha imposat escurçar els horaris. «L’any que va néixer la meva filla, Nora [té un altre fill, Mateo], hi va haver cinc treballadores més embarassades a Arzak. Totes van tornar», presumeix. Elena Arzak desitja tot el millor al Motel Empordà, que aquest estiu va entrar en concurs de creditors: «Són un referent per a la gastronomia espanyola, ens uneix una gran admiració i respecte». Tot i que les cuineres continuen sent una minoria a l’alta cuina -representen només un 10,5% dels restaurants espanyols amb estrella Michelin-, van obrint-se camí amb nom propi. Catalunya compta amb pioneres com Paquita i Lolita Reixach, de l’Hispània, Carme Ruscalleda, única dona al món que posseeix set estrelles Michelin, o Fina Puigdevall, de Les Cols d’Olot, que confia en les seves tres filles per continuar el seu llegat a la Garrotxa. «És molt fort que un saber tradicionalment femení com la cuina, quan es professionalitza, es converteixi en aquesta fàbrica militar, tan marcada per les jerarquies i el masclisme», reflexiona Sílvia Subirós.