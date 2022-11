El sol de juliol brillava amb alegria. Era un dia de festa i tothom estava content. El dinar havia passat volant, entre gresca i cançons. Al caure la tarda, però, la brisa els va fer saber que començava a ser hora de marxar. El vent cada vegada bufava més fort, però ningú es podia imaginar que aquella diada de la Verge del Carme acabaria amb tragèdia.

Jaume Cervera Berta va néixer a Figueres el 6 de juny de 1888. Era descendent d’una reputada nissaga de compositors i músics de cobla, que es remuntava als temps del seu besavi, Antoni Cervera Vallmajor, i que havia continuat amb el seu avi, Josep Cervera Rocalba, els seus oncles, Jaume i Agustí, i el seu pare, Felip Cervera Marquès.

Ell va continuar amb la tradició gràcies al seu progenitor, que el va iniciar en el món de la música. A l’hora d’escollir instrument, el jove Jaume Cervera Berta es va decantar pel contrabaix i, ben aviat va demostrar tenir molt bones aptituds, cosa que li va permetre fer els primers passos professionals a la cobla Antiga Pep. El seu oncle Agustí era el director i representant d’aquella formació figuerenca des del 1900 i, a més, també hi tocava el pare del nostre protagonista. Tot plegat li va permetre debutar-hi quan només tenia quinze anys.

Malauradament, una terrible desgràcia acabà amb aquella prometedora carrera musical. El 16 de juliol de 1905, per celebrar la diada de la Verge del Carme, Jaume Cervera va anar amb una colla d’amics a dinar a la platja de l’Almadrava de Roses. Després de l’àpat, per tornar a port, s’embarcà amb tretze joves més en un llaüt anomenat «Santa Rosa», propietat de Salvador Romañach. Quan l’embarcació passava a prop de l’escullera del moll que estava en construcció, els va sorprendre una forta ventada que el timoner no va saber encarar i tots els tripulants van caure a l’aigua. Els crits de socors van alertar tothom i de seguida dos llaüts van salpar al rescat dels naufragats. Van poder salvar-los a tots excepte a tres: Joan Torró, de trenta anys, Benet Fonalleras, de vint-i-quatre, i Jaume Cervera Berta, que tot just feia un mes que havia celebrat el seu dissetè aniversari. Aquell accident va commocionar la societat empordanesa, tal i com es constata al llegir la crònica dels fets publicada pel setmanari figuerenc El Regional el 22 de juliol del 1905.

La mort de Jaume Cervera Berta va fer que a la cobla fos substituït pel seu cosí-germà Josep Cervera Bret, que acabaria esdevenint un dels contrabaixistes més importants de tots els temps, tal i com ja es va explicar a l’article que li dedicàrem en aquest mateix espai.