Un retrat d’Espanya en 11.000 fotos de carnet

Una nit de finals dels 90, possiblement un divendres, Alberto García Sáenz tornava a casa seva després d’haver pres alguna cosa amb uns amics. En arribar a la Plaça de l’Àngel, al centre de Madrid, va topar amb un contenidor d’obra que, a més de runes, allotjava alguna cosa més que, malgrat el desordre i la penombra, li va cridar poderosament l’atenció. Es tractava de milers de negatius de fotos carnet, alguns d’ells guardats amb cura en caixes.

«Vaig estar una bona estona recollint i ordenant el material. La gent que passava a prop em mirava amb interès, però en veure que eren només fotos velles i caixetes, no semblaven interessats a regirar runes i tacar-se de pols. Quan vaig veure que a les caixes hi havia escrites les dates, em vaig adonar que tot tenia un ordre i, encara que vaig calcular que serien més d’11.000 negatius, vaig tenir clar que calia mantenir l’arxiu complet. Per això, vaig decidir carregar amb absolutament tot el que vaig trobar i, de fet, durant el trajecte vaig necessitar fer diverses parades per descansar», recorda Alberto García Sáenz, que, des del primer moment, va estar convençut de la importància de la seva troballa.

«Per a mi aquestes fotografies tenen un valor cultural i històric espectacular. Són un relat minuciós del pas del temps, de com érem i com vam evolucionar durant aquests anys perquè el DNI és una cosa de la qual ningú no s’escapa. Rics o pobres, tant se val, tots els majors d’edat hi passem obligatòriament. No hi ha empremta més clara d’un país, és la millor descripció de la societat d’aquests anys».

En un primer moment, Alberto García Sáenz va pensar a donar tot aquest arxiu. Tot i això, mentre trobava una institució que el convencés i li donés confiança, el temps va anar passant. «Tot va ser molt ràpid, en un sospir. ‘Algun dia es posarà el temps groc sobre la meva fotografia’, deia Miguel Hernández, i al final ja s’ha posat, perquè, quan per fi em vaig decidir a fer alguna cosa amb això, havien passat 20 anys des que les vaig recollir i, aleshores , les primeres fotos de l’arxiu ja tenien 60 anys des que van ser fetes», comenta García Sáenz, que finalment va trobar en Paco Gómez la persona que l’ajudaria a donar forma a aquest particular material fotogràfic. «Quan vaig llegir el llibre Wattebled o el rastro de las cosas, em vaig adonar que ell tindria la sensibilitat d’apreciar el valor d’aquest arxiu», afirma García Sáenz, que va decidir contactar amb Gómez per internet i concertar una cita per veure’s.

«Em va portar unes caixes amb alguns negatius de format 4x6. Era un tipus de negatiu que es feia servir per fer aquest tipus de fotografies perquè la càmera no era de rodet, sinó que es carregava. A més, devia tenir un mecanisme que, en fer la foto, la marcava amb un número que permetia facilitar la cerca en cas que algú necessités més còpies posteriorment. Finalment, el positivat se solia fer sense utilitzar una ampliadora, sinó per contacte, col·locant el negatiu directament sobre paper sensible», explica Paco Gómez, que, després de veure el material, va proposar a García Sáenz fer un llibre amb Fracaso Books, editorial de la seva propietat en la qual el fotògraf ja havia publicat altres títols sobre arxius trobats, com el ja esmentat de Wattebled o Los Modlin.

«Hi ha molts llibres amb arxius policials perquè aquesta mena de materials són més fàcils de conservar. Les administracions no només tenen magatzems propis, sinó que tenen certa consciència que aquestes fotografies han de ser conservades. No obstant, a les fotos de particulars ningú no els dóna importància, ni tan sols el mateix fotògraf. Quan un estudi tanca per jubilació o per mort sobtada, si els fills no volen seguir amb el negoci, el més normal és que es llenci aquest material perquè, a més de no valorar-ne el contingut, són moltíssimes caixes per conservar-les».

El valor del conjunt

Si tota fotografia té una raó de ser, les del DNI estan clarament pensades perquè el retratat pugui ser reconegut fàcilment per les autoritats. Per això, no està de més presentar-se amb un aspecte fiable, especialment en els anys de la dictadura. A més, en una època en què la fotografia era una activitat limitada a aquells pocs que dominaven la tècnica, la realització d’una senzilla foto de carnet era tot un esdeveniment per al qual la gent es posava les millors gales i fins i tot anava abans a la perruqueria.

«L’altre dia vaig haver d’anar-me a renovar el DNI. L’opció que vaig trobar a l’hora de fer-me les fotos va ser anar-me’n davant de la comissaria, on una persona que ni tan sols és fotògraf ni sap il·luminar, sinó que hi ha acabat per la raó que sigui, em va fer una foto amb una càmera digital i me la va imprimir de manera horrible», relata Paco Gómez, que recorda que abans això no era així: «Encara que la tasca del fotògraf d’estudi era una activitat molt de batalla, en el conjunt de fotos rescatat per Alberto hi ha autèntics fotons. A més, a mesura que veus l’evolució de l’arxiu, pots comprovar que, si bé sempre s’aplicava la mateixa fórmula a l’hora de compondre i il·luminar, hi havia alguns fotògrafs millors que altres i cadascú tenia el seu propi estil».

Aquest tipus de matisos, impossibles de descobrir en una foto aïllada, són fàcils de detectar per a un ull expert quan el conjunt és tan abundant com el rescatat per Alberto García Sáenz. «El volum de l’arxiu és justament el que et permet veure l’evolució de la tècnica, de la forma del vestir, dels pentinats… El 1966, per exemple, totes les dones anaven de negre amb un collaret de perles i tots els homes amb vestit i corbata. De mica en mica van arribant els Lacoste, fins que ja els porta tothom. Més endavant comença a haver-hi inscripcions a les samarretes, algunes de les quals ja són polítiques, la gent comença a aparèixer amb els cabells llargs i arriben els texans», descriu Gómez.

Un llibre i el que sorgeixi

Després de revisar els milers de negatius en una caixa de llum, Alberto García Sáenz i Paco Gómez van fer una selecció de les millors fotografies perquè resultés més senzill treballar-hi. «Ha estat una selecció molt personal i feta per instint –relata Alberto García Sáenz–. Buscava cares que em diguessin alguna cosa i després m’imaginava relacions entre ells. Formava parelles o pensava que podrien ser germans, oncles, família… Posteriorment, amb tot això, Paco ha fet un disseny brillant».

Tot aquest treball de selecció s’ha convertit en Documento Nacional, llibre que explora la vida espanyola des de mitjans de la dècada de 1960 fins a principis de la de 1980 i que veurà la llum d’aquí a algunes setmanes. «Hem fet una evolució cronològica des de l’any 1966 fins al 1983 organitzada en capítols. Cadascun ve antecedit amb tres esdeveniments polítics, socials o culturals, que poden ser simplement que en aquesta data es va emetre el primer capítol de Barrio Sésamo, de Mazinger Z, l’estrena de La guerra de las galaxias o l’escriptura de Cien años de soledad», explica Gómez.

Finançat a través d’un procés de micromecenatge tancat recentment, els 500 exemplars de la tirada de Documento Nacional començaran a arribar als mecenes aquest mes de novembre i, segons els seus responsables, no es descarta que, en el futur, el projecte es pugui expandir a altres propostes.

«De moment veurem com són les reaccions al llibre -comenta Alberto García Sáenz-. Seria molt interessant fer-ne una exposició, però hauria d’estar molt ben pensada i amb suport econòmic. Sens dubte seria una joia, perquè hem rescatat de l’oblit generacions d’espanyols les fotos de les quals, que hem tractat amb el màxim respecte i tenint molt present el seu valor cultural i històric, ens permeten veure clarament com érem durant aquells anys. Com diu la poeta Isabel Bono: ‘No s’és res si no s’ha estat’».