Coral El Progrés: 125 anys de «tossuderia»

La música ha estat font d’inspiració, possiblement des d’abans que tingués un nom per designar-se. Cantar té un efecte màgic en les persones: allibera, distreu i omple. En una coral, quatre veus (soprano, contralt, tenor i baix) han de combinar-se de forma precisa per formar una melodia, i això és quelcom més que aconseguir afinar les cordes vocals dels seus membres. I és que la música ha creat històries que mereixen ser explicades. Una d’aquestes històries és la de la Coral El Progrés de Palamós, una coral entossudida a viure, que enguany celebra 125 anys de pervivència sense cap signe d’esgotament. Ans al contrari.

«Cantar a la coral ha sigut la meva vida, m’ha fet arribar als 90 anys, perquè per formar-ne part has d’exercitar la ment, estudiar cançons de memòria, i tot ajuda», explica Maria Colomer, la membre més veterana de la formació palamosina. Colomer conta meravelles dels seus companys, com per exemple que li van fer una festa sorpresa per celebrar el seu aniversari. Enguany fa 40 anys que hi canta, i va ser una de les primeres dones a fer-ho, el desembre de l’any 1982. Tot just feia dos mesos que la coral acceptava dones, després de 86 anys llargs de vida.

La tradició coral havia estat fins llavors un entreteniment reservat als homes, igual que en altres cants tradicionals com ara el cant de taverna. Però aquell 1982, la porta va obrir-se, per fi, a tothom, i les dones no van trigar a formar part d’aquell projecte, les primeres de les quals van ser les dones dels cantants. Colomer és soprano «de tota la vida», subratlla; és la veu més aguda i la que normalment reprodueix la melodia. «Jo tenia un bon espinguet, però amb els anys l’he anat perdent, i ara veig que he de minorar la marxa, però vull complir amb la coral», assegura la cantaire.

«I també balla!», afegeix Neus Virgili, la segona membre més veterana de la formació. Virgili, que és contralt, va començar a cantar només uns mesos després que la Maria, amb 37 anys i molta il·lusió: «El Nadal de 1982, quan les dones van començar a cantar, vaig anar-los a veure, i el gener ja m’hi apuntava. Feia anys que ho esperava, a casa meva sempre hem cantat, i a mi sempre m’havia agradat», explica. Quan se li pregunta què significa per a ella la coral, respon amb les mateixes paraules que Colomer, afegint que «necessitava un espai per sortir de casa i cantar, ja que sempre m’havia fet molta il·lusió cantar en una coral, i continuaré venint mentre pugui».

Ambdues van haver de sentir queixes dels fills que els deien que «t’agrada més la coral que estar amb nosaltres», recorden rient. Virgili té 77 anys, i com Colomer, volen que vingui gent jove perquè hi hagi relleu. Sobre què es necessita per cantar en una coral, Virgili recalca que el més important és que «t’agradi cantar. La resta ja ve de més». Amb tot, també en destaquen la responsabilitat i el compromís amb els companys, perquè sense una mica de treball de part de cadascú, «les coses no funcionen».

Les dues dones han estat vinculades en aquest projecte musical des de llavors de forma ininterrompuda, i han vist passar múltiples cares, tant de cantaires com de directors. En aquests moments, la coral compta amb una quarantena de membres, i amb l’efemèride dels 125 anys han aconseguit engrescar gent nova.

Per celebrar la gran gesta, la coral ha fet diferents actes i concerts durant l’any, inclòs el seu paper protagonista en la Festa Major de Palamós com a pregoners, però el gran acte serà un concert el 26 de desembre al teatre La Gorga de Palamós on reuniran 125 veus per cantar juntament tres nadales i on també reproduiran un documental. La presidenta de la formació, Maria Roviralta, explica que va ser la directora, Clàudia Soler, qui va tenir la idea de simbolitzar l’efemèride amb un cor de veus cantant a l’uníson.

El moviment coral del XIX

La Coral El Progrés de Palamós és l’entitat cultural degana del municipi i una de les corals més antigues de Catalunya. Vinculada al moviment coral català de cors del músic, poeta i polític barceloní Josep Anselm Clavé (1824-1874), té un nom que no és casual. Va néixer dins el Centre Republicà Federal, una entitat palamosina apareguda el 27 de novembre de 1893 «on poguessin acoblar-s’hi tots els republicans enamorats del sistema federatiu a base d’una ben àmplia autonomia». Així ho recull el llibre Societat Coral El Progrés, Cent Anys, de Rosa M. Medir i Huerta, publicat en el centenari de la formació. La societat s’havia proposat ser un lloc de trobada per celebrar conferències polítiques, col·laborar en tasques humanitàries i participar en moviments polítics de la comarca. La coral va ser una pota d’aquesta entitat, florint inicialment gràcies a unes idees polítiques que amb el temps abandonà en pro de la neutralitat.

El seu primer signe d’existència apareix en una llarga crònica publicada al setmanari palafrugellenc El Distrito el 3 de gener de 1896. L’actuació es va fer per recaptar fons per als soldats ferits i familiars de les víctimes de la guerra de Cuba. Dos anys després s’independitzava del Centre Republicà i va ser acollida pel Centre Econòmic, entitat cultural palamosina formada per petits burgesos i menestrals que li cedí un espai a la Gorga. Norbert Espinet fou fins aquell any el mecenes de la coral, que va regalar a l’entitat un pendó amb motiu de la seva creació i que encara es conserva.

Durant aquests 125 anys d’història, el cor ha anat patint alts i baixos que van aturar la seva activitat, però que no van aconseguir fer-lo desaparèixer. El primer sotrac va arribar a partir de la Primera Guerra Mundial, i fins als anys 30 no va arribar el seu ressorgiment, que segons relata Medir, van ser «els anys més esplendorosos de la vida del cor». Durant uns curts però intensos cinc anys interromputs per l’esclat de la Guerra Civil, la coral va participar en diversos actes de caràcter benèfic i cultural. Una de les últimes actuacions d’aquesta segona etapa es va fer ja en temps de guerra, i fou una actuació per ajudar les «famílies i ferits de les Milícies Antifeixistes que lluiten al front de batalla contra la reacció i contra el feixisme».

La Guerra silencià la veu dels cantaires, fins que a mitjans dels anys 50, sota la direcció de Santiago Bañeras, la música tornà a sonar. Durant els anys posteriors, el nombre de cantaires ha anat variant, sempre sota la batuta de directors lligats a la història palamosina: Josep Casanovas, Santiago Bañeras, Ramon Casas, Agustí Salvadó, Martí Camós... I fins no fa tant, alguns dels membres més veterans recorden haver viscut moments en què l’entitat ha estat en «perill de desaparició» per pèrdua de membres.

Però ara per ara, sembla que amb l’atenció rebuda pels actes del 125 aniversari, el cor ha tornat a agafar embranzida per afrontar els pròxims anys. I d’energia no els en falta, com es podrà comprovar també diumenge que ve, dia 20 de novembre, al Teatre la Gorga, en la seva participació a la VI Trobada de corals palamosines.

«Vam ser una de les corals que va aguantar durant la pandèmia perquè vam assajar per WhatsApp», explica Roviralta. Durant el confinament, la directora els reunia virtualment, els enviava un vídeo d’escalfament que cadascú havia de practicar des de casa, després una peça gravada per cada una de les quatre cordes que cada cantaire enviava pel grup i que la directora corregia. Amb aquest mètode van evitar «refredar-se», i de pas van aprendre una desena de peces noves que encara han de veure la llum. Una excusa més, doncs, per continuar cantant.