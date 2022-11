La música que sempre hi és

Una de les entitats culturals de la demarcació que més activitat desenvolupa al llarg de la temporada, i oberta a tots els públics tot i que amb una major participació dels coneguts col·loquialment com a «carrosses», aquells també anomenats «rockers que mai no moren», és l’Associació d’amics de la música dels anys 60, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, i delegació així mateix a la Garrotxa per acabar de cobrir totes les comarques. Al capdavant d’aquesta gran colla d’aficionats a la música hi és Alfons Hereu, qui té com a secretaris Jaume Garcia i Eduard Merino, dins d’una junta ben nombrosa.

L’activitat del col·lectiu abasta des de les actuacions en viu, i homenatges a antigues figures de l’espectre corresponent, com és el cas del «guateque» celebrat el passat dia 5 de novembre a S’Agaró; fins a fires del Disc, col·laboració amb altres entitats com les de col·leccionisme en general, i plaques de cava; la promoció de l’intercanvi entre els socis i altres persones aficionades a aquest ambient; i, com no, la tramesa d’una bonica i al·lusiva felicitació nadalenca, com aquesta que reproduïm i que correspon a l’any 2019, dedicada a The Beatles i amb el següent missatge: «Aquella revolució de maig de fa 50 anys ens va canviar a tots, recuperem aquell esperit de germanor en aquestes festes».

Pel que fa a l’esmentada festa de fa uns dies, la figura convidada enguany per ésser homenatjada ha estat la cantant barcelonina Lita Torelló, de la qual reproduïm la seva foto dedicada sobre una targeta de la discogràfica; una veu precoç, que ben aviat ja entraria en el món dels enregistraments, i que amb Vergara editaria més d’una dotzena de «singles» amb boniques i animades cançons, algunes de les quals Lita Torelló les cantà a cappella davant d’un públic ben entusiasmat, així com amb l’actuació del grup Pacífic, amb tots els seus elements septagenaris. Gairebé tots els assistentes van ballar en algun moment de la vetllada, aquelles peces de rock i «ye-yés» que ni calia comptar amb parella tota vegada que la música nostàlgica, i apta per a l’estil lliure, deixaria a tots ben satisfets.

Com a membre de l’entitat i entusiasta ballador, afegir que el fet d’anomenar-se dels 60 no vol dir que una part de l’atenció i de les actuacions musicals no puguin ser de primers dels 70, possiblement l’època daurada del folk, el pop, el rock, i demés estils nascuts a l’època. Durant els darrers anys i a la sala de festes guixolenca, hi han actuat grans figures, algunes d’elles ja desaparegudes: Luis Aguilé, José Guardiola, Tony Ronald, Los Salvajes, Los Mustang, Los Sirex, i tants d’altres.