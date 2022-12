Centenari del tren a Puigcerdà

Tot allò que té relació amb el ferrocarril, d’antic ha gaudit amb l’atenció i la felicitat de les comarques gironines i les seves gents. Sembla ser que no hi ha altra província a l’Estat amb les marques que sobre la diversitat i el quilometratge de les vies ha aportat històricament el cens de les nostres contrades en aquest terreny del camí de ferro: Tres carrilets, o trens de via estreta -Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Olot-; dos recorreguts per a trens de via ampla transpirinenca entre Catalunya i França, tot passant per Portbou i Puigcerdà; i el cremallera també de via estreta de Núria, sense comptar finalment amb el ramal de Joan de les Abadesses pel que fa al trajecte de Puigcerdà.

Quant al món del col·leccionisme, tota aquesta història ferroviària a Girona abasta tant l’espai etnogràfic, costumista del país, com el temàtic en la seva més àmplia extensió, en tant que aquí i arreu són milers el aficionats a tan bonica, llegendària i sentimental varietat del transport i de la comunicació dels pobles i de la seva gent, al món sencer. Qui pari l’atenció només en allò relatiu a la seva localitat i entorn, en sortirà ben gratificat en comptar la demarcació amb desenes de municipis que fruirien amb les vies fèrries, signe de vida i de progrés, especialment durant bona part del passat segle XX. A més de la devoció que de sempre han tingut els pobles de Puigcerdà i de la Cerdanya, ens plau de destacar que a Ripoll i rodalies i gràcies al seu club Filatèlic, un dels de major activitat del Principat, el tren ha estat omnipresent i tema de projecció en nombroses avinenteses del tipus exposicions, reportatges periodístics al butlletí, i a l’hora de conrear la col·lecció corresponent i els seus intercanvis entre companys. Una mostra del que diem la tenim en aquesta targeta postal editada pel Cercle Filatèlic i Numismàtic l’any 2005, amb motiu del 125è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Ripoll, esdeveniment que es va veure potenciat amb la recuperació per a tal avinentesa del tren commemoratiu del centenari de la línia Granollers-Sant Joan de les Abadesses, que únicament per a aquest viatge tornaria a rodar el 5 d’octubre del 1980. L’altre exemplar cartòfil, de l’editorial Domenech, en blanc i negre i corresponent a pocs anys després de la seva arribada, ens mostra una majestuosa estació de Puigcerdà, en plena activitat, i el nucli urbà enlairat en segon terme. Finalment i després d’altres projectes de connexió internacional, com el de Pobla de Segur i el de Canfranc -aquest, tallat des del 1970-, únicament Puigcerdà acompanya a Portbou i Irun.