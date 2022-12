Francesc de Paula Budallés Gumbau

Per un moment, quan va haver acabat la carrera, va estar temptat de quedar-se a Barcelona, però no s’acabava de veure vivint en aquella gran ciutat. Ja l’havia estat durant els anys de joventut i ara li venia de gust buscar una feina sense massa complicacions per viure tranquil.

Francesc de Paula de Budallés Gumbau va néixer el 21 d’abril de 1869 a Ripoll. El seu pare, Joan de Budallés Deop era un dels hisendats més importants de la comarca (encara ara una de les cases més imponents de la localitat porta el nom d’aquella nissaga). En canvi, la mare, Josepa Gumbau Cunill, era de Figueres. Potser per això, a l’hora de cursar el batxillerat, el noi va fer-ho a la capital empordanesa.

Una vegada acabada la secundària, el 1886, va marxar a Barcelona, on va estudiar la carrera de farmàcia. Durant l’etapa universitària, Francesc de Paula, va militar al Centre Escolar Catalanista (CEC). L’entitat havia nascut el 1886 i va servir de planter del catalanisme conservador, ja que els seus líders acabarien ingressant a les files de la Lliga a l’edat adulta. Budallés va arribar a ser secretari de la comissió executiva del CEC el 1880, durant la presidència de Josep Puig Cadafalch, que havia agafat el relleu de Narcís Verdaguer Callís i que, el 1891, seria substituït per Enric Prat de la Riba, que aleshores estudiava per advocat. Segurament això explica que una de les principals reivindicacions del CEC aquell any fos la creació d’una càtedra de dret català a la Universitat de Barcelona.

A diferència de molts dels seus companys, que acabarien esdevenint personalitats rellevants de la història catalana, Budallés Gumbau va decidir centrar-se en la seva carrera professional. Una vegada va haver obtingut el títol, es va establir a Portbou, on va treballar com a inspector farmacèutic de la duana. La seva missió era supervisar la importació i l’exportació de productes i substàncies entre els dos costats dels Pirineus.

En aquella època, un càrrec d’aquell tipus donava cert prestigi social i és possible que això influís en la seva designació, el 1905, com a jutge municipal del districte de Sant Miquel de Colera, i com a tal es troba el seu nom en diverses edicions del Butlletí Oficial de l’Estat d’aquell any. Ara bé, a partir d’aleshores tot indica que es va limitar a treballar al punt duaner fins al moment de la seva jubilació.

Francesc de Paula de Budallés Gumbau va morir el 18 de maig de 1939, als setanta anys. Algunes fonts indiquen que traspassà a Portbou, tot i que l’esquela publicada a la premsa indica que el decés s’hauria produït a Barcelona, on residia la seva filla Maria, que estava casada amb l’empresari químic Hermenter Serra.