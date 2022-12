L'època daurada de les discoteques gironines

Hi va haver una generació que va passar directament, sense descompressió, de les discoteques de diumenge a la tarda, a les de divendres i dissabte nit, amb l’únic mèrit d’anar fent anys: un bon dia, un s’adonava que ja podia sortir de nit, una terra ignota que esperava que fos una font inesgotable d’oportunitats, i s’hi dedicava amb ganes. L’anterior generació no va conèixer les discoteques de tarda, el seu lloc l’ocupaven els guateques en casa particular -els joves- i les sales de ball i envelats, en el cas dels madurs i sovint casats. La generació actual tampoc no les ha conegut, en el seu cas per considerar-ho una cosa totalment demodé.

Les discoteques van ser els guateques de la meva generació, però amb millor música, sense els pares de l’amfitrió entrant a vigilar de tant en tant, i amb possibilitat de beure alcohol, fossis o no major d’edat. Tot això, en un diumenge a la tarda, fet que significava tornar a casa a l’hora de sopar, amb la roba fent pudor de tabac -sí, fumar també estava permès- o pitjor encara, amb símptomes d’haver begut. Per poc que fos, que ja se sap que a una mare no se la pot enganyar.

- On vas, així marejat? Segur que has begut alcohol, a la discoteca.

- De debò que no, mama, em penso que m’han tirat alguna cosa a la beguda.

L’excusa va causar furor durant anys entre adolescents de tots dos sexes -sí, a més de poder beure i fumar, en aquells temps existien només dos sexes-, i no era cap mentida: qui tirava «alguna cosa» a la beguda era el cambrer, després d’abonar-li el preu de la consumició.

Quan va néixer Platea, un ja feia temps que havia abandonat les discoteques de tarda, per evitar que el prenguessin pel germà gran anant a recollir el petit, qui sap si pel pare que anava a recollir el fill. Brisa (abans Don Carlo, amb no poques professionals del sexe a segons quines hores, i després Fashion’s), a la carretera de Barcelona, New Llimbs, al carrer Figuerola i Class (la mítica Máquina de la generació anterior), a dalt de tot de Montjuïc, ja havien fet el seu servei, a la qual cosa havia ajudat -i aquí, joves, tindreu la tercera sorpresa després de l’alcohol, el tabac i els dos únics sexes- que s’hi tocaven lents. Totes tres obrien també de nit, i així ho van continuar fent, competint durant temporades més o menys llargues, i amb aquests o altres noms, amb Platea. El New Llimbs, per exemple, ben a prop de Platea i on vaig assistir a les actuacions en directe i en rigorós play back -i entre xisclets de fans- de fenòmens de l’època avui oblidats com Ivan o Pedro Marín, amb els anys es va convertir en Món Apart. De dimensions força més reduïdes que el Platea, tenia no obstant un ambient força semblant, potser perquè no eren pocs els clients que anaven d’una a altra, dependent del dia o de l’aglomeració a l’entrada. El local continua funcionant com a discoteca, ara amb el nom de Mondo.

Class tenia l’inconvenient que per arribar-hi es feia necessari cotxe, i els revolts de la muntanya de Montjuïc semblaven no només multiplicar-se per dos a la tornada, sinó empetitir el seu angle. Per fortuna en aquells temps -nova sorpresa, joves- no existien els controls d’alcoholèmia a la carretera.

Boomerang, al Pont Major, va ser la discoteca dels dijous universitaris abans que existís Platea, i fins i tot, això sí que té mèrit, abans que existís la Universitat de Girona. Els alumnes del Col·legi Universitari de Girona -embrió de la UdG- eren per descomptat molts menys que els universitaris actuals, però bé mereixien un lloc on descansar dels exàmens i apaivagar els ardors. Boomerang, que també va conviure un temps amb Platea, havia sigut abans Rufus, discoteca d’extraradi, com el seu nom indica, i amb ambient d’extraradi, és a dir, de sala de jocs recreatius. No és estrany que els protagonistes de Las leyes de la frontera, del gironí Javier Cercas, la tinguessin com a disco de capçalera. Amb dos ambients diferenciats, en un dels quals hi havia a vegades actuacions en directe, alguns recordem encara a la seva barra, sempre en solitud, un tal Puigdemont, avui veí de Waterloo.

De camí al Pont Major, al barri de Pedret, s’havia de passar per davant de La Sala del Cel, que malgrat la seva aura de música alternativa i electrònica, va mantenir força temps un espai de música discotequera. I encara just al començament del pont que uneix el Pont Major amb el municipi veí de Sarrià de Ter, en un antic casalot de diverses plantes, que havia sigut el Picadilly i el Chaplins, va haver-hi efímerament E.T., discoteca de nom pel·liculer i inequívocament vuitanter.

No podem acabar el repàs a l’època daurada de les disco gironines sense esmentar La Sala de Ball, per a balladors veterans de bolero i rock, en una antiga indústria just al davant de la Devesa on ara hi ha pisos, ni per descomptat el Nummulit, que tot i no ser estrictament discoteca sinó bar de nit, feia funcions de tot plegat i reunia els més noctàmbuls d’entre els noctàmbuls, molts periodistes entre ells. Avui és un coquetó hotelet, al carrer Nord.

Platea resisteix, i tot i que el meu company escrigui que ha fet molt per a la formació de parelles, també es podria dir que ha fet molt per la dissolució d’altres. La vida canvia. Vaig conèixer la meva primera dona en una discoteca, la segona en un bar de nit i la tercera en una excavació arqueològica. No sé si és signe de millora o de decadència.