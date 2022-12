Platea, trenta anys de referència en la nit gironina

Amb la tossuderia pròpia d’un adolescent rebel i el desvergonyiment que caracteritza els joves als quals els queden molts anys per viure, la discoteca Platea compleix la setmana que ve el seu trentè aniversari amb un estat de salut envejable. Té molt de mèrit haver arribat a les tres dècades de vida en un sector amb tants alts i baixos, en una ciutat tan marcada per les modes en matèria d’oci com Girona i després d’una pandèmia que probablement ha canviat els hàbits nocturns de moltes persones. D’aquesta forma, actualment es manté com la discoteca de referència al centre de Girona i com el segon local amb més aforament a la ciutat.

Platea va demostrar que volia ser un local diferent ja el dia de la seva inauguració, perquè va obrir les seves portes el dimecres 16 de desembre del 1992, és a dir, un dia entre setmana. Tot i que ja feia un any que funcionava la Universitat de Girona, segurament els dimecres havien de ser molt diferents de l’actual dia per excel·lència per a les sortides nocturnes dels estudiants d’Erasmus, però en tot cas a mi no em preguntin, que en aquells temps jo tenia 15 anys. A la inauguració hi va assistir l’alcalde de Girona en aquelles dates i actual conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, que va assegurar estar impressionat per l’estètica del local.

Precisament en això Platea també és una rara avis, ja que en una època de locals en naus industrials és un lloc amb una estètica molt peculiar, ja que ha mantingut l’escenari i la tramoia del que va ser en el seu moment el teatre Albèniz, amb teló i politges inclosos, conferint al local, amb una alçada impressionant (que impressionava el primer cop que s’hi entrava), un aire avanguardista i elegant que no ha perdut amb els anys. Amb un aforament per a 400 persones, el local es divideix en tres pisos, destacant la sala principal amb dues barres, on encara es poden observar les cordes i les politges que es feien servir a la tramoia del teatre. Des de la planta superior, que es divideix en dos ambients, els noctàmbuls poden veure amb plaer poc culpable tot el que succeeix a sota.

El dia de la seva inauguració, els socis fundadors (un grup d’onze empresaris de Girona) asseguraven que no volien ser únicament una discoteca, sinó que tenien la intenció de ser un local de referència per a la vida social i cultural de la ciutat. Així, Platea ha acollit en aquests anys des de concerts d’artistes tan diferents com Jaume Sisa, Jarabe de Palo, Sergio Dalma, Glaucs o Dover, fins a recitals poètics, passant per monòlegs i fins i tot reunions d’empreses, celebracions privades d’aniversaris o mítings de partits polítics. Pel que fa als ambients que han caracteritzat aquesta discoteca, l’eclecticisme podria ser el tret distintiu, ja que hi ha hagut èpoques de totes formes i colors, des de la música més comercial fins a moments de màxima avantguarda, però sempre caracteritzats per una exquisida cura pels detalls i una aposta per l’elegància.

David Sala va arribar a Platea després d’haver estat al capdavant d’altres locals importants de l’oci nocturn de la ciutat amb gran èxit, fet pel qual és veu autoritzada per parlar del que suposa i ha suposat el local per a la nit gironina. Ell va ser un dels gerents del local durant un any i mig, entre el 2007 i el 2008, una època en la qual van entrar nous socis al negoci.

Sala assegura que «després d’una època complicada, vam recuperar l’essència del Platea original, i des del dia de la inauguració va ser un èxit total». Preguntat sobre quina és aquesta essència, concreta que es troba en un «ambient madur (entre 30 i 60 anys), amb una música de qualitat i en el qual es mou gent de tot tipus amb la confiança que no hi tindrà cap problema».

Sala afegeix que emplenar cada cap de setmana un local de les dimensions de Platea va suposar «un repte personal gran, perquè la nostra intenció era fer de Platea el local referència de l’oci nocturn al centre de Girona, i per a això vam decidir crear dos ambients diferenciats, la pista gran, amb música variada punxada per DJ de qualitat com Miki Pujol, Pepo Vila, Jordi Sànchez, Kosmik, David Pérez..., i el pis superior, amb un ambient més alternatiu». En aquest sentit, destaca que també es van realitzar obres en el local per fer-li un rentat de cara, arreglant els lavabos o pintant, però sempre mantenint l’estructura especial d’una discoteca que sembla un teatre.

Activitats molt diverses

Un dels aspectes que ha caracteritzat Platea en la seva llarga trajectòria ha estat que ha acollit activitats molt diverses, anant més enllà del que sol ser la típica discoteca. Així ho recorda Sala, que explica que a la seva època s’hi van celebrar concerts del Black Music Festival, actuacions de monologuistes importants com Albert Boira o Toni Moog o festes privades amb càtering.

Pel que fa a com eren les nits de Platea de la seva època comparades amb la nit actual, Sala es mostra contundent, explicant que «la nit postpandèmia és una cosa molt diferent al que existia abans», destacant que hi ha hagut «un canvi radical» i afirmant sense embuts que «la temporada que vaig estar a Platea va ser la millor època de la nit gironina».

Per altra banda, preguntat sobre com era treballar a Platea, destaca que la seva feina no era només de caps de setmana, ja que un local d’aquestes característiques comporta fer moltes coses que potser no es veuen tant però que tenen tanta importància com estar pendent de tot quan el local està obert per als clients. Així, entre setmana feia la comanda de begudes i les rebia al local, feia manteniment de les instal·lacions i preparava el local perquè no hi hagués espai per a la improvisació quan obria les seves portes.

Sala es mostra optimista respecte el futur de Platea, ja que assegura que «el negoci ha funcionat molts anys tot i els alts i baixos i ho continuarà fent, ja que és un espai que acull un tipus de client molt determinat que no té un espai semblant a la ciutat». A Platea, afegeix «es pot trobar un tipus de música i un entorn que no existeix a altres locals del centre de Girona, per això conservarà el seu espai a l’oci nocturn de la ciutat com un lloc alternatiu i diferent que li permetrà estar molts anys funcionant».

Respecte el que més destacaria de la seva època com a gerent de Platea, Sala recorda amb especial afecte «l’ambient, la qualitat humana dels clients i dels professionals que hi van treballar, els DJ importants que hi van punxar, la clientela VIP que vam tenir com Loquillo, Rafael Amargo, Manuel de Benito, Victor Amela..., em quedaria amb una mica de tot això».

Ismael Benito, que va treballar com a DJ resident de Platea amb el nom d’Ismael B, recorda haver sentit molt a parlar de la discoteca com «el lloc on s’acabaven les nits de festa a Girona», però com que va començar a treballar de DJ de molt jove, quelcom que li va suposar tenir normalment els caps de setmana ocupats, només recorda haver-hi anat com a client un dijous universitari. Fins que a l’abril de l’any 2014, després d’haver decidit deixar de punxar a Girona per fer-ho a la costa només els estius, va rebre una oferta per treballar a Platea.

Recorda que «ens vam posar d’acord ràpidament amb la nova direcció que havia entrat perquè vaig pensar: ostres, punxar a la mítica Platea, i no ho vaig dubtar». Explica que en aquell moment els nous gerents buscaven «una línia diferent» i per això van contactar amb un DJ amb experiència com ell, tot afegint que va decidir acceptar tot i haver renunciat a fer més residències a Girona, una decisió de la qual mai s’ha penedit.

«Recordo nits increïbles, amb un munt de gent», explica, i destaca que especialment memorable per a ell va ser una nit de Fires amb canvi a l’horari d’hivern, en la qual «vaig punxar més de 8 hores i vaig gaudir moltíssim». Benito assegura que «va ser una cosa increïble punxar en una discoteca tan mítica», i recorda amb especial afecte la nit de celebració dels 23 anys del local, en la qual va actuar el grup Di-Versiones, així com Animal DJ i Viviana Casanova.

Sobre el públic que anava a Platea en aquell temps, assegura que era «gent molt entregada», i quan se li pregunta què va suposar per a ell treballar en aquest local, explica que «no sé si em va marcar com a DJ, però segur que va ser una gran fita poder punxar en una de les discoteques més importants de la província». Recorda que va estar un any i mig treballant-hi, temps durant el qual va ajudar a desenvolupar aquesta visió diferent que tenia la nova direcció, però que quan va veure que el projecte ja estava en marxa i que ell hi havia posat el seu segell, tot i que estava «gaudint moltíssim», va decidir deixar-ho perquè tenia una altra feina i el ritme resultava esgotador. Benito assenyala que manté «gravada» aquella època a la seva memòria i confessa que molt sovint consulta la seva galeria d’imatges per recordar aquells moments.

UN ESPAI DE TROBADA

Lleïr Daban, actual delegat de la Generalitat a Mèxic, va ser controlador d’accessos a Platea, en unes nits que defineix com a «llargues, dures i fredes per la humitat en treballar a l’exterior durant hores a prop del riu». Daban, des de la visió privilegiada de treballador que havia d’estar molt atent a qui accedia al local, defineix Platea com a «punt de trobada de la gent que surt de festa a Girona, on hi ha molts pubs amb ambients molt diversos, però quan tanquen tothom acaba al mateix lloc, a Platea, i això durant molts anys va ser així i suposo que continuarà sent el mateix». També defineix el local com a «espai de trobada de moltes generacions», ja que en la seva època com a treballador «obria tres dies a la setmana i cada dia hi havia un ambient diferent: dijous els universitaris, divendres una clientela de totes les edats i dissabte de quaranta cap amunt a primera hora i a partir de les tres, com si es tractés de la Ventafocs, molts tornaven a casa i altres acabaven a Platea».

Daban afegeix que «era interessant que durant els anys en què hi vaig treballar van canviar molts els noms per a cada dia de la setmana, van canviar els caps de sala amb l’objectiu de captar nous públics, però a darrera hora de la nit sempre hi eren els mateixos, els que duraven de festa fins a la matinada». En aquest sentit, recorda amb un somriure als llavis com «veia gent que entrava per separat i sortien junts, encara estan junts i quan em veuen em saluden i recorden que es van conèixer a Platea, una cosa que em resulta divertida i simpàtica». Com molts locals d’oci nocturn, Platea deu haver fet per a la formació de parelles i la natalitat en èpoques anteriors a les xarxes socials més que deu agències matrimonials juntes.

Paral·lelament, el delegat de la Generalitat a Mèxic recorda que a Platea «hi havia un equip de treball molt maco, molt compacte, amb moltes ganes de treballar» i especifica que «trencava estereotips, el del porter goril·la, el dels cambrers quinquis…, érem universitaris, gent treballadora que es buscava un sobresou» i destaca amb orgull que «em vaig pagar la carrera i els màsters treballant de nit».

Preguntat per les anècdotes que recorda, Daban explica que «hi havia clients amb els quals ens fèiem amics i que es quedaven amb mi i amb en Tano (un altre controlador d’accessos) a la porta mitja horeta xerrant, o entraven per saludar en Sergi o en David (gerents) i de seguida marxaven». Afegeix que en la seva època es va crear «un ambient molt familiar, molt amigable, i alhora de molta festa».

També recorda rient que quan va impartir classes de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona «alguns dels alumnes venien divendres al local a fer tutories, era una forma diferent de fer les coses i ho recordo com una època molt agradable».

Qüestionat sobre què va significar Platea per a ell, assenyala que «era l’espai on sabies que la porta estava oberta fins a les sis del matí, el lloc on si sorties a la nit amb uns i acabaves amb uns altres, et trobaves allà amb tots, ell lloc per quedar, un local molt significatiu». En aquest sentit, destaca que «és especial sortir del local i el primer que veus és la majestuositat de la ciutat», fet pel qual considera que Platea és «una icona dels locals de nit de Girona, i per tant espero que tingui una vida molt llarga, perquè és de les persones i per a les persones».

Aquests tres testimonis destaquen el mateix, que la discoteca ha representat molt per a la ciutat i que li queden moltes nits per viure. Per això, Platea, avançant-se una mica al seu veritable trentè aniversari, va celebrar com es mereix un esdeveniment tan important, amb una doble festa el divendres 25 i el dissabte 26 de novembre, unes nits que van estar plenes de sorpreses, «bon rotllo», diversió i els millors desigs per a un futur que es preveu lluminós, perquè per a aquest local, contràriament al que succeeix als seus clients, no passen els anys. Llarga vida a Platea!

L'època daurada de les discoteques gironines

Hi va haver una generació que va passar directament, sense descompressió, de les discoteques de diumenge a la tarda, a les de divendres i dissabte nit, amb l’únic mèrit d’anar fent anys: un bon dia, un s’adonava que ja podia sortir de nit, una terra ignota que esperava que fos una font inesgotable d’oportunitats, i s’hi dedicava amb ganes. L’anterior generació no va conèixer les discoteques de tarda, el seu lloc l’ocupaven els guateques en casa particular -els joves- i les sales de ball i envelats, en el cas dels madurs i sovint casats. La generació actual tampoc no les ha conegut, en el seu cas per considerar-ho una cosa totalment demodé.

Les discoteques van ser els guateques de la meva generació, però amb millor música, sense els pares de l’amfitrió entrant a vigilar de tant en tant, i amb possibilitat de beure alcohol, fossis o no major d’edat. Tot això, en un diumenge a la tarda, fet que significava tornar a casa a l’hora de sopar, amb la roba fent pudor de tabac -sí, fumar també estava permès- o pitjor encara, amb símptomes d’haver begut. Per poc que fos, que ja se sap que a una mare no se la pot enganyar.

- On vas, així marejat? Segur que has begut alcohol, a la discoteca.

- De debò que no, mama, em penso que m’han tirat alguna cosa a la beguda.

L’excusa va causar furor durant anys entre adolescents de tots dos sexes -sí, a més de poder beure i fumar, en aquells temps existien només dos sexes-, i no era cap mentida: qui tirava «alguna cosa» a la beguda era el cambrer, després d’abonar-li el preu de la consumició.

Quan va néixer Platea, un ja feia temps que havia abandonat les discoteques de tarda, per evitar que el prenguessin pel germà gran anant a recollir el petit, qui sap si pel pare que anava a recollir el fill. Brisa (abans Don Carlo, amb no poques professionals del sexe a segons quines hores, i després Fashion’s), a la carretera de Barcelona, New Llimbs, al carrer Figuerola i Class (la mítica Máquina de la generació anterior), a dalt de tot de Montjuïc, ja havien fet el seu servei, a la qual cosa havia ajudat -i aquí, joves, tindreu la tercera sorpresa després de l’alcohol, el tabac i els dos únics sexes- que s’hi tocaven lents. Totes tres obrien també de nit, i així ho van continuar fent, competint durant temporades més o menys llargues, i amb aquests o altres noms, amb Platea. El New Llimbs, per exemple, ben a prop de Platea i on vaig assistir a les actuacions en directe i en rigorós play back -i entre xisclets de fans- de fenòmens de l’època avui oblidats com Ivan o Pedro Marín, amb els anys es va convertir en Món Apart. De dimensions força més reduïdes que el Platea, tenia no obstant un ambient força semblant, potser perquè no eren pocs els clients que anaven d’una a altra, dependent del dia o de l’aglomeració a l’entrada. El local continua funcionant com a discoteca, ara amb el nom de Mondo.

Class tenia l’inconvenient que per arribar-hi es feia necessari cotxe, i els revolts de la muntanya de Montjuïc semblaven no només multiplicar-se per dos a la tornada, sinó empetitir el seu angle. Per fortuna en aquells temps -nova sorpresa, joves- no existien els controls d’alcoholèmia a la carretera.

Boomerang, al Pont Major, va ser la discoteca dels dijous universitaris abans que existís Platea, i fins i tot, això sí que té mèrit, abans que existís la Universitat de Girona. Els alumnes del Col·legi Universitari de Girona -embrió de la UdG- eren per descomptat molts menys que els universitaris actuals, però bé mereixien un lloc on descansar dels exàmens i apaivagar els ardors. Boomerang, que també va conviure un temps amb Platea, havia sigut abans Rufus, discoteca d’extraradi, com el seu nom indica, i amb ambient d’extraradi, és a dir, de sala de jocs recreatius. No és estrany que els protagonistes de Las leyes de la frontera, del gironí Javier Cercas, la tinguessin com a disco de capçalera. Amb dos ambients diferenciats, en un dels quals hi havia a vegades actuacions en directe, alguns recordem encara a la seva barra, sempre en solitud, un tal Puigdemont, avui veí de Waterloo.

De camí al Pont Major, al barri de Pedret, s’havia de passar per davant de La Sala del Cel, que malgrat la seva aura de música alternativa i electrònica, va mantenir força temps un espai de música discotequera. I encara just al començament del pont que uneix el Pont Major amb el municipi veí de Sarrià de Ter, en un antic casalot de diverses plantes, que havia sigut el Picadilly i el Chaplins, va haver-hi efímerament E.T., discoteca de nom pel·liculer i inequívocament vuitanter.

No podem acabar el repàs a l’època daurada de les disco gironines sense esmentar La Sala de Ball, per a balladors veterans de bolero i rock, en una antiga indústria just al davant de la Devesa on ara hi ha pisos, ni per descomptat el Nummulit, que tot i no ser estrictament discoteca sinó bar de nit, feia funcions de tot plegat i reunia els més noctàmbuls d’entre els noctàmbuls, molts periodistes entre ells. Avui és un coquetó hotelet, al carrer Nord.

Platea resisteix, i tot i que el meu company de pàgina escrigui aquí alt que ha fet molt per a la formació de parelles, també es podria dir que ha fet molt per la dissolució d’altres. La vida canvia. Vaig conèixer la meva primera dona en una discoteca, la segona en un bar de nit i la tercera en una excavació arqueològica. No sé si és signe de millora o de decadència.