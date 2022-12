Passar-se la vida fent quilòmetres per la muntanya

Els entrenaments són variats i, poden sorprendre perquè no són el que es podrien catalogar de «matades». Això sí, la bicicleta hi té un pes molt important, per evitar castigar els genolls més del que ho estan ja. Carles Solivera, jardiner, entrena els dimarts i dijous amb bicicleta de muntanya entre dues i quatre hores, el dimecres fa ioga i algun cap de setmana, si no hi ha cursa, fa una sortida en bicicleta o a peu per la muntanya on acumula molts quilòmetres. S’ha de tenir en compte que molts d’aquests corredors són totalment amateurs i que treuen les hores d’on poden, tenint en compte que treballen i tenen família, per mantenir la forma.

Josep Pera, electricista, entrena «poc o molt però cada dia». Intenta anar a treballar de Caldes de Malavella a Girona i tornar cada dia en bicicleta. «Això ja m’obliga a fer 50 quilòmetres», indica. Quan no pot fer servir la bicicleta, en arribar a casa surt a córrer «una horeta». Tot i això, quan encadena moltes curses en poc temps, «fent poc entre setmana ja n’hi ha prou». Un dels seus clàssics és agafar el cotxe de matinada amb companys del poble i pujar pels cims del Montseny, abans d’anar a treballar. En el seu cas, els esforços setmanals estan programats des del centre Cenit de Girona però admet que li costa seguir una rutina, per la seva feina.

Joel Jaile Casademont, director comercial i de màrqueting, ha reduït la seva presència a les curses de llarga distància però encara intenta mantenir la forma amb sortides a la muntanya cada setmana. No ho compta per quilòmetres ni per hores. Ho fa per acumulació de desnivell positiu. Intenta fer entre 1.000 i 2.000 metres positius a la setmana a «ritmes vius». Quan competia a ple rendiment, el desnivell acumulat setmanal era de 5.000. Jaile també ha fet entrenaments que suposaven reptes inèdits fins aquell moment, com enllaçar, amb el seu inseparable Ernest Alegri, totes les capitals catalanes sense aturar-se en el que van anomenar TransCat i en la qual van sumar 370 quilòmetres.

A l’hora de preparar el cos per aguantar tantes hores d’esforç, hi ha diversitat d’opinions obre l’alimentació. Carles Solivera, per exemple, diu que es mira el tema del menjar: «Abans havia tingut nutricionista i ara continuo amb bons hàbits». Josep Pera indica que es té en compte el menjar i la beguda però que no és «molt estricte»: «Intento evitar dolços i grasses», però que «si cal fer un bon àpat» el fa. «Si hi ha una cursa la setmana després m’ho miro més», detalla. Joel Jaile diu que és «conscient que l’alimentació és important per millorar el rendiment esportiu» però li agrada molt «menjar bé» i sempre «ha fet els ulls grossos» a les conseqüències per a l’estat físic.

Llarga distància també significa llarga durada i per tant, aturar-se per descansar. Solivera diu que abans s’entretenia a planificar però que ha après que no serveix de gaire: «No sol quadrar mai la planificació amb la realitat, així que ara vaig més anàrquicament, improvitzant cada hora i cada dia. Això no vol dir que no vagi preparat ni molt menys, intento saber-me adaptar a cada situació nova de cursa», indica. Pera intenta fer un càlcul aproximat de les hores que pot tardar. Dormir ho considera important però sol improvisar: «Normalment la primera nit no la dormo mai i després vaig improvisant», afirma. I detalla que «un son de 15 minuts no et pots imaginar el que et refà!». Jaile planifica més metòdicament quan més llarga és la cursa. Si repeteix d’un any per l’altre, busca millorar l’estratègia.