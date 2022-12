Entre bruixes i bandolers, virreis i bisbes

Els virreis de Catalunya, de Joan Reglà, assolí una molt bona projecció des de la primera edició del 1956 (Teide) a les que seguiren de Vicens Vives: 1961, 1970, 1980 i 1987 i la darrera el 1991 al diari El Observador de la Actualidad. L’estudi formà part d’un ambiciós projecte, una història de Catalunya que no pogué tenir aquest nom de col·lecció per la constant censura contra la cultura catalana. La col·lecció es va haver de batejar com «Biografies catalanes»... La raó de fons, el secular odi a la diferència. La col·lecció se’n ressentí però la història dels segles XVI i XVII fou gràcies als precs de Jaume Vicens i Vives més coneguda. Aquest diu a l’«Advertiment» inicial que Els virreis de Catalunya «d’en Reglà no solament vénen a omplir un buit –com sol dir-se d’habitud-, sinó a foragitar els nombrosos tòpics que el vorejaven.» Afegeix: «Aquest llibre és l’escuma de quatre anys de recerques en els nostres arxius». Pròleg breu, farcit d’elogis on remarca que Reglà aixeca parets mestres del futur edifici de la nostra història de dos segles.

El treball és dividit en dues grans parts, la Catalunya del període com una presentació i la segona, extensa, dedicada als virreis. En la primera estudia societat, economia, institucions polítiques i cultura i els costums, esdevenint una molt precisa i sintètica introducció per penetrar en els noms que regiran Catalunya sota Carles V, Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II. Cal indicar que Catalunya tanmateix tenia les pròpies institucions mentre el lloctinent reial i el règim dels furs, en paraules de Reglà: «implicava una actitud estàtica, defensiva, de parapetar-se darrera de reductes legals per obstaculitzar el progressiu desenrotllament de la monarquia cap al poder absolut».

Reglà s’ocupa dels virreis de Carles V, Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II. S’hi nota el pas de la censura, per exemple sobre 1640 en relació als allotjaments de les tropes castellanes pels camperols catalans diu: «escenes de dramatisme –Riudarenes, Santa Coloma de Farnés, Palautordera-, a les quals la documentació que hem manejat permetria d’afegir molts detalls més.» Reglà exposa la visió general amb prolixitat i minuciositat en esmentar cartes i intimats, per exemple, parlant de costums i moralitat ens explica interioritats de la vida quotidiana. Amb més raó hauria d’esmentar episodis que provoquen conflictes. Però no ho pot fer.

Reglà no s’està, però, de dir que la cessió del Rosselló, i els altres comtats, a França era «ilegal» perquè no ho ratificaren les Corts Catalanes segons disposaven les constitucions vigents aleshores a Catalunya. El 1974 en la seva Historia de Cataluña, tant elogiada per Jesús Pabón, esmenta la persecució i genocidi també amb paraules suaus, escriu «restricciones», Franco és viu encara però pot reproduir documents. Així citant el Consejo de Castilla: «todo se deberá formar en lengua castellana... actuando en lengua castellana, (...)» i el rei hauria d’ordenar «que en las escuelas de primeras letras y de Gramática no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y que la Doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano» i palesa la perfídia reial quan al·ludeix a «modernitzar» l’ensenyament, suprimint el llatí per entronitzar el castellà. Als territoris on no era natural, això és als catalans! reprodueix tant les instruccions com conceptes de la Reial Cèdula del juny de 1768 de Carles III en les famoses paraules de Felip V adreçades als catalans: «se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos... Pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas, para que se note el efecto, sin que se note el cuidado.»