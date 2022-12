Geriona celebra 20 anys als escenaris

El projecte Geriona, la coral de veus blanques nascuda a l’Escola Municipal de Música de Girona l’any 2000 i que al 2013 va conquistar Catalunya sota el teló del concurs musical Oh Happy Day de TV3, celebra dues dècades sobre els escenaris (la pandèmia va vetar els nous espectacles durant dos anys i fins ara no n’han pogut celebrar els 20 anys).

El projecte va néixer als despatxos de l’Escola Municipal de Música de Girona, quan l’equip directiu, liderat per Maria Àngels Bronsoms i Lluís Caballeria, va apostar per donar prioritat a la veu com a instrument. «Treballaven per a constituir una orquestra amb instruments de vent i corda, fins i tot per a crear una banda, però mai s’havia posat sobre la taula l’opció de tenir un cor amb prestigi on es poguessin treballar partitures vocals amb certa complexitat i un acurat treball tècnic», explica la directora del projecte Geriona, Imma Pascual. Abans d’agafar embranzida, van fitxar d’assessora l’aleshores directora del cor infantil Sant Cugat, Elisenda Carrasco, i Pascual (que tenia la plaça de Cant Coral a l’equipament gironí) va agafar les regnes de la coral. I aquest és l’embrió de la història. Un trentena de nens i nenes (de 8 a 12 anys) es van unir al projecte després de superar una prova d’accés. «Demanàvem una bona afinació, una bona actitud i una mínima lectura de llenguatge musical», recorda Pascual. «Era un projecte que s’intuïa que tindria molta envergadura», afegeix.

I aquesta trentena de nens, alguns abans que els altres, van arribar a l’adolescència. «El repertori havia de ser diferent, no podrien cantar el mateix un cantaire de 8 anys que un de 15», assenyala Pascual. I així és com va néixer la divisió de Geriona Juvenil, que després va donar vida a la coral Geriona per a garantir el relleu generacional (el canvi a la terminologia «cor Geriona» va ser una proposta del programa Oh Happy Day). Actualment, conviuen les tres categories: coral Geriona Infantil, dirigida per Maria Ferriol (dels 8 als 12 anys); coral Geriona Juvenil (dels 13 als 16 anys); i cor Geriona (dels 17 als 25 anys), aquests dos sota la batuta d’Imma Pascual. Des de la sortida del programa televisiu, el cor Geriona s’ha convertit en el cor de l’Auditori de Girona.

EL SALT A «PRIME-TIME»

El pas de la formació gironina pel concurs musical Oh Happy Day de TV3 va suposar «un punt d’inflexió». «Va ser una plataforma per a arribar a tot Catalunya», celebra Imma Pascual. Però el fenomen televisiu també tenia una altra cara: la popularitat. «Al mig de Nova York em vaig trobar uns catalans que em van reconèixer», recorda l’excantaire Jana Boadas, que ha format part del projecte des de la seva creació (2000) fins al 2017. Defineix aquesta etapa com a «intensa», però també «molt estressant»: «Vam passar d’assajar una vegada a la setmana a haver-ho de fer cada dia (més de quatre hores) a excepció dels dissabtes, amb l’agreujant que moltes de nosaltres vivíem a Barcelona i havíem de pujar i baixar cada dia a Girona», assegura Boadas.

El pitjor de l’experiència, recorda, és que «ens escollien el vestuari i hi havia la tendència a etiquetar els cors», lamenta Boadas. A banda d’haver de sortir de la seva zona de confort amb un repertori pop de tots els temps que s’allunyava dels habituals d’un cor clàssic, el gran repte va ser «haver de ballar mentre cantàvem», confessa Boadas, perquè «no ho havíem fet mai». L’experiència també els va aportar coses positives: «Ens va unir molt i sobretot vam créixer, descobrint nou repertori», afegeix.

El millor d’aquests 20 anys, recorda Jana Boadas, va ser «l’etapa post-concurs». «El pas pel programa ens va donar la oportunitat de fer una gira per tot Catalunya, vam passar de fer un o dos concerts anuals (que solien organitzar per Nadal o final de curs) a 60, i com mai els havíem fet», recorda. I és que les actuacions es van convertir en «un autèntic espectacle», amb «micròfons de diadema, canvis de vestuari, un fil conductor i un director d’escena», explica.

ATRAPAR VOCACIONS

El programa, però, també va ser una plataforma per a captar noves vocacions. És el cas de Martina Jaumandreu, actual cantaire del cor Geriona, que va descobrir la coral a través del concurs musical i reconeix que «idolatrava» les cantaires. Amb 10 anys va entrar a la categoria Infantil (a les proves d’accés va cantar Sr. Wert de Macedònia), després va fer el salt a la coral Juvenil i ara ja forma part de les files del cor Geriona. «Per a mi el millor moment va ser el pas de Juvenil al cor Geriona, quan Imma Pascual em va comunicar que havia entrat (no sempre el traspàs és automàtic)», recorda, encara eufòrica. I aquesta va ser la llavor de la seva vocació. «Amb els anys he descobert que per a mi la música era més que una activitat extraescolar, i actualment estic estudiant per ser mestra de música», sosté. El pas per Geriona li ha permès cantar en teatres, festivals, esglésies o auditoris (també al Palau de la Música o al Gran Teatre del Liceu), i els reptes televisius no s’han aturat. I és que fa poques setmanes, el cor Geriona va participar al programa Got talent de Telecinco amb una magnètica versió a capella de La Llorona.

Júlia Ortega, cantaire de la coral Geriona Juvenil, també recorda haver vist el cor Geriona a l’Oh Happy Day. «Tenia 4 anys, el veiem tota la família després de sopar», assegura. Però el detonant va ser la seva germana, que ja cantava en la categoria Infantil. «Compartir l’experiència a Geriona ens ha unit molt a la meva germana i a mi, encara que a vegades no parlem directament, ens comuniquem cantant», explica.

I és que les cantaires troben en Geriona la seva segona família. «El millor moment del meu pas per la coral va ser el meu primer concert, recordo que era a les Planes d’Hostoles, i que després d’actuar ens vam quedar a dormir en un càmping i allà va néixer un vincle d’amistat molt fort, que encara avui es manté», confessa Mar Carrera, integrant del cor Geriona.

LA MATEIXA ESSÈNCIA

Al llarg d’aquests 20 anys, Imma Pascual assegura que l’essència de Geriona no s’ha perdut «en cap moment». «Però sí que ha evolucionat», afegeix Jana Boadas, que ha viscut les dues dècades sobre els escenaris en primera persona, perquè s’hi ha passat «gairebé tota la vida», dels 10 anys als gairebé 30. «Sempre he agraït als meus pares que m’hi apuntessin, canto des que tinc record, i si no hagués passat per Geriona sé que m’hauria perdut moltes coses», assegura.

El seu referent ha estat, des de sempre, la seva directora, Imma Pascual. «Ens ha exigit molt però ens ha sabut motivar i il·lusionar, de petita ja volia ser com ella», assegura. I ara és mestra d’educació musical. «La meva vocació ha vingut de Geriona segur», afirma. Durant el seu pas per la coral, Boadas també va ser directora de la categoria Infantil.

LA MÀGIA DE LA PLURALITAT

Una de les claus de l’èxit del projecte Geriona, sosté Imma Pascual, és la pluralitat per aconseguir una unitat de so vocal. «La màgia és crear una individualitat de grup a partir de la individualitat de cada cantaire», confessa. El repte, però, és constant. «Cada any entren cantaires nous amb colors i tímbriques diverses, i la meva missió és tornar a aconseguir una nova unitat», sosté. I és que la música és viva. «Això fa que tot tingui sentit perquè la música mai és igual, pots cantar la mateixa peça quatre vegades i no sonarà igual, perquè no ets sents igual avui que d’aquí un mes, o a l’estiu que a la tardor».

«El més important», sosté Imma Pascual, és «aconseguir arribar a cada un d’ells, estiguin cansats, tristos o angoixats, creant mil i unes tàctiques perquè tots els cantaires se’n vagin més contents del que han entrat». I és que el que aprens en una coral, defensa, «t’ho emportes en tots els terrenys»: «Tenen més facilitat per a fer exposicions orals, molta més seguretat en el seu entorn laboral i un major equilibri», afirma. I és que «el cant coral i la música t’ensenyen valors com la perseverança, la voluntat, el compromís, el treball en equip o la tolerància». D’aquestes dues dècades, la directora del projecte Geriona es queda amb «la gratitud d’haver format part de les seves vides i haver tingut la oportunitat de tenir aquesta feina».

Per celebrar-ho, divendres 23 de desembre els tres cors oferiran un concert a l’Auditori de Girona amb un recorregut per les peces que han marcat la seva història, on també hi participaran antics i antigues cantaires. La direcció musical anirà a càrrec d’Imma Pascual, amb direcció d’escena de Mercè Vila Godoy i coreografies de Neus Masó.