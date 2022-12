Els canvis generats a Banyoles per l’arribada de la immigració i per la desaparició de comerços emblemàtics es contraposen amb escenaris i tradicions que es mantenen inalterables en el llibre Temps moderns, dedicat a l’obra d’Esteve Vilarrúbies (Banyoles, 1974)i que fa el número 4 de la col·lecció Fotògrafs Banyolins de Rigau Editors. Aquest volum, que l’editorial d’Anton M. Rigau ha publicat també molt recentment, es divideix en dues parts els títols de les quals ja deixen molt clarament els seus objectius:«Perquè els temps estan canviant» i «La Banyoles que no canvia». A la primera s’hi mostren imatges d’immigració, de les obres a la plaça Major de l’any 2005, d’avenços en tecnologia i mobilitat i d’establiments comercials desapareguts;la segona conté fotos de la Font Pudosa la tardor de 2004, de la festa de Sant Antoni dels Burros, de la processó de la Mare de Déu dels Dolors, de la Festa Major, de la cavalcada de Reis i de l’estany.

Esteve Vilarrúbies és arquitecte tècnic i apassionat per la fotografia, una passió que se li va accentuar quan va investigar sobre l’obra del seu avi, Rafael Vilarrubias, a qui la col·lecció Fotògrafs Banyolins també va dedicar un volum. Vilarrúbies va guanyar l’any 2007 la Primera Biennal Internacional de Fotografia organitzada per la Diputació de Girona en la Secció Comarques Gironines amb el reportatge «Els nens de la Farga», que reivindicava el joc al carrer i retratava la vida dels joves immigrants d’aquell barri. Aquest treball és l’embrió de part de «Temps moderns», com ho és la creació per la seva part, l’any 2010, del Fons d’Imatges del Comerç de Catalunya (FICC). Els textos que inclou el llibre són obra del mateix Esteve Vilarrúbies i de Josep Grabuleda./ALFONS PETIT